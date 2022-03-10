Власти Германии осудили признание контента и лого DW в Беларуси экстремистским

В Берлине раскритиковали решение белорусских властей о признании продукции Deutsche Welle (DW) и даже ее логотипа в Беларуси экстремистскими. "Правительство Германии решительно осуждает это очередное нападение на свободу прессы", - заявил журналистам заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) в пятницу, 11 марта.

По его словам, Берлин рассматривает это как "новую попытку белорусских властей всеми репрессивными способами заставить замолчать независимые голоса и фактически помешать освещению событий, среди прочего, о зверствах российской военной агрессии в Украине". Он также подчеркнул, что Deutsche Welle в своей работе руководствуется исключительно журналистскими критериям и освещает события независимо.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner)

"Криминализация логотипа DW доказывает, насколько нервничает белорусский режим"

Ранее с критикой выступил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). "Уже блокировка наших сайтов в Беларуси стала невероятным нападением на свободу печати, а объявленная ныне криминализация логотипа DW доказывает, насколько нервничает белорусский режим", - говорится в заявлении Лимбурга.

"DW, обходя цензуру, все еще информирует многих людей в Беларуси. Число просмотров даже заметно выросло после вторжения в Украину. И вот теперь власти Беларуси с помощью надуманных уловок пытаются создать псевдоправовую базу, чтобы бороться с людьми, желающими воспользоваться правом на свободное формирование своего мнения", - указал гендиректор медиакомпании.

Генеральный директор медиакомпании DW Петер Лимбург (Peter Limbourg)

"Экстремистская продукция" DW

В среду, 9 марта, МВД Беларуси сообщило о признании контента Deutsche Welle (DW) в Беларуси экстремистскими материалами. "Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-канала и чата "DW Беларусь" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении в Telegram-канале главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД страны. В сообщении уточняется, что экстремистской признана вся медиа-информационная сеть Deutsche Welle, а также логотип в виде двух букв D и W.

Ранее, 28 октября 2021 года, белорусские власти заблокировали сайт DW в связи с распространением ссылок на материалы, признанные в стране экстремистскими.

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