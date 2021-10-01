Почему "Карта доносов" взбудоражила белорусское общество?

"Две девушки у подъезда разговаривают на иностранном языке, заявительница предполагает, что они провокаторы", "соседи вывесили майки в цвет бчб-флага", "заявительница предполагает, что ее знакомый является одним из координаторов оппозиционных протестов" - анонимная команда IT-специалистов "Киберпартизаны" выложила в сеть "карту доносов", которая содержит данные более 2800 человек, звонивших в милицию и жаловавшихся на протестную активность.

Что говорят те, на кого заявляли, и кто заявлял в милицию?

У фермера Генриха Зосимовича из Слонимского района Гродненской области над домом всегда висел бело-красно-белый флаг, а летом 2020 года мужчина установил его на своем комбайне. Один из знакомых Зосимовича сообщил об этом в милицию. "Конечно, я опасался, что кто-то может настучать, но я не думал, что это будет человек, которого я знаю. Я с ним уже не контактирую, - рассказывает мужчина. - Конечно, это гадко, что человек доносит, у таких людей головы залиты пропагандой, они сами не знают, что делают". Фермер говорит, что за флаг его не наказывали, но из-за доноса вычислили, что он был на акции протеста у местного исполкома и дали штраф за участие несанкционированном массовом мероприятии.

Протесты в Минске в октябре 2020 года

Соседям минчанина Евгения Гацака также не понравился бело-красно-белый флаг, который мужчина вывесил на своем балконе. "Донос, согласно данным "Киберпартизан", был 13 сентября 2020 года, но, как мне кажется, он ни на что не повлиял, флаг провисел до начала декабря, потом приехала автовышка и сняла его", - говорят собеседники DW. Через какое-то время мужчине пришел протокол из РУВД за незаконное пикетирование и бумага от МЧС за административное правонарушение - якобы, флаг на балконе нарушает правила противопожарной безопасности.

"По протоколу от РУВД никакой информации у меня нет, видимо, истекли сроки рассмотрения дела, а штраф от МЧС, около 700 рублей (примерно 225 евро. - Ред.) у меня принудительно списали с банковской карты, - рассказывает Евгений. - С людьми, которые живут по адресу, указанному в "карте доносов", я не знаком. После публикации данных в интернете хозяйка квартиры передавала через соседей, что она там не живет, а звонила в милицию якобы ее престарелая мама". Он говорит, что к данной ситуации отнесся спокойно, зла ни на кого не держит.

DW также удалось взять комментарий у минчанина, который обращался в милицию с жалобами на протестную деятельность. Приводим его ответ с сохранением авторской пунктуации. "В милицию я обращался по поводу противоправных действий, которые имели место. Предмет моего обращения является моим личным делом, и мои личные данные не могут быть обнародованы. Точнее сказать - их обнародование является противозаконным. Как я понимаю вы (журналист, обратившийся за комментарием. - Ред.) являетесь живыми свидетельством того, что данное правонарушение всё-таки случилось. Что же... Мне это неприятно...", - написал мужчина.

Историк: Доносительство - не белорусский феномен

Историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта Александр Фридман обращает внимание, что в демократическом обществе, когда сообщают о правонарушениях, в том числе связанных с политикой, это не считается чем-то предосудительным. В Беларуси, где людей преследуют по политическим мотивам, это не кажется нормальным, считает он: "Важно, чтобы люди, которые занимались доносительством, прекрасно понимали, что будет с теми, на кого они доносили, что их не просто пожурят, а задержат, скорее всего, будут избивать, возможно, пытать; что они получат тюремные сроки”.

В то же время и публикация такой базы с личными данными нескольких тысяч человек с точки зрения обычной европейской страны абсолютно неприемлема. "В Беларуси же власти создали аппарат насилия и ведут себя так, что у противоположной стороны, тех, кто этому противостоит, остается не очень много возможностей. Часть общества становится более радикальной, "Киберпартизаны" работают по принципу "мы не в белых перчатках", их абсолютно не интересует, что, условно говоря, может произойти с какой-то бабушкой, которая жаловалась в милицию, потому что считает, что это правильно".

Также Александр Фридман отметил, что доносительство - не белорусский феномен, в "штази" (министерство госбезопасности ГДР. - Ред.) была абсолютно та же система. Доносы важны для любой полицейской диктатуры, которой, по мнению Фридмана, и является Беларусь.

Социолог: Общество находится в ситуации политического противостояния

"В полувоенной ситуации любое такое действие - палка о двух концах, но массовых расправ и серьезных реакций я бы не ожидала. По моим ощущениям, люди, которые хотят вести Беларусь к другому политическому устройству, в общем, не склонны к радикальным формам мести и воздействия", - считает, в свою очередь, социолог белорусского Центра европейской трансформации Оксана Шелест. В тоже время она отмечает, что белорусское общество сейчас, действительно, находится в ситуации политического противостояния.

Задержание участника протестов в Минске в августе 2020 года

Что касается, самой "карты доносов", то, по словам Оксаны Шелест, никакой принципиально новой информации, она не несет: в Беларуси есть "бдительные граждане", есть сторонники Лукашенко. Серьезную реакцию вызвал, в первую очередь, масштаб доносов. "Одно дело, когда мы знаем о каких-то единичных случаях, другое, когда мы имеем 2800 звонков, что на самом деле для страны не очень немного. Я думаю, что это далеко не всё, и будут новые данные. И второе, это, наверное, эффект личной дистанции, возможность проверить, что происходит вокруг тебя: есть ли доносчики среди соседей, доносили ли на тебя самого", - говорит социолог.

В свою очередь психолог Ольга Ткачева считает, что доносы пишут люди с явно выраженным синдромом "жертвы" и "выученной беспомощности". Такая позиция, по ее мнению, выражается в постоянном поиске виновных в их проблемах. "Увы, отчасти, сложившаяся в стране ситуация и есть показатель низкого уровня социальной ответственности и психологической устойчивости людей. Произошедшее актуализировало проблемы в самых разных сферах: от экономики до образования и негативных установок каждого. Процесс социального выбора продолжается, хотя для многих, увы, неосознанно", - добавляет эксперт.

Смотрите также: