Невозможно смириться с ситуацией в Беларуси: мэр Риги о замене флага

Глава МИД Латвии Эдгарc Ринкевичс и мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис в центре латвийской столицы публично поменяли государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый, ставший символом протестов против режима Александра Лукашенко. Красно-зеленый флаг Беларуси был поднят в Риге вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в латвийской столице с 21 мая по 6 июня.
После этого Минск и Рига взаимно выслали послов и дипломатов. Акция по замене флага вызвала недовольную реакцию и стороны Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Что было целью акции и какие шаги за этим последуют, в интервью DW рассказал мэр Риги Мартиньш Стакис.
DW: Акция по замене флага была запланированной или это была спонтанная идея, возникшая как реакция на события, связанные с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием оппозиционного белорусского блогера Романа Протасевича?
Мартиньш Стакис: Это, конечно, был реакция. Но она не была спонтанной. Мы все обдумали. В воскресенье мы поняли, что мы должны действовать. В понедельник у нас появилась эта идея. Мы согласовали это с министерством иностранных дел. И в полдень 24 мая мы поставили бело-красно-белый флаг свободной Беларуси.
Мартиньш Стакис
- Это послание демократическим активистам, своего рода знак поддержки - или это послание режиму Лукашенко, то есть его осуждение?
- В основном было две причины. Во-первых, мы хотели проявить солидарность с народом Беларуси и белорусской оппозицией. Во-вторых, невозможно смириться с тем, что происходит в Беларуси: с тем, что можно угнать самолет ЕС, подвергать пыткам и убивать людей. Все это делает режим, который ведет себя по-бандитски. Мы не может с этим согласиться и это игнорировать. Поэтому мы совершили этот поступок.
- В ответ на это мероприятие Международная федерация хоккея на льду (IIHF) выразила несогласие (цитирую) "с использованием флага как политического послания". Федерация попросила вас в таком случае снять и ее флаг тоже. И вы это сделали. Чтобы вы хотели сказать IIHF в ответ на такое непонимание ваших действий?
- Президент международной федерации хоккея придерживается другого мнения, чем я. Он требует снять бело-красный-белый флаг свободной Беларуси. Или же в противном случае снять и флаги федерации. В этой ситуации каждый должен выбрать, на чьей он стороне. На стороне преследуемого, но жаждущего свободы народа, или на стороне кровавого, неконтролируемого диктатора. Я сделал свой выбор. И по просьбе федерации мы убрали ее флаги.
- Как вы относитесь к тому, как отреагировал ЕС на действия Лукашенко и белорусских властей по угону самолета? Это уже четвертый пакет санкций, который был принят в понедельник на саммите ЕС. Достаточно их? Это правильный шаг?
- Мне трудно сказать. Это вопрос большой политики, и он адресован нашему государству. Я считаю, что только санкции не помогут. А запрет полетов над Беларусью - это очень строгий и важный шаг, который дорого обойдется государству и режиму Лукашенко.
- Но в этой связи у меня есть вопрос, который задают и демократические активисты Беларуси. Ведь из-за этого запрета они лишаются возможности покинуть Беларусь, когда им это будет нужно. Что вы думаете по этому поводу?
Мэр Риги с бело-красно-белым флагом в руках
- Может быть и такая ситуация. Я скажу откровенно, я не знаю детали, какие санкции сейчас будут введены со стороны ЕС. Но, я надеюсь, что в Евросоюзе об этом тоже подумали. Я знаю, что белорусы прибывают сюда не только на самолете, но и на машинах, и в поездах. Так что у тех, кому нужно будет скрыться от этого режима и найти себе другой дом, будет возможность это сделать. Я очень на это надеюсь.
- Мы знаем, что многие белорусы бегут от режима, прежде всего, в Польшу и Литву. А в Латвию, в Ригу? Какие у вас есть данные о том, сколько жителей Беларуси были вынуждены приехать к вам?
- Конкретных данных у меня нет, поскольку многие из них просто живут здесь и хорошо себя чувствуют. Но флаг, который мы вчера поставили - мне его одолжили сами белорусы. Те, кто бежал от преследований режима, живут в специальных центрах до тех пор, пока не найдут другой дом. Я знаю, что их довольно много. В Риге такие центры тоже есть.
- Какие действия вы еще планируете, чтобы поддержать белорусских демократических активистов?
- Я очень надеюсь, что впредь будут и другие акции. Я знаю, что 29 мая планируется большая международная акция в поддержку Беларуси.
- А мэрия, мэр Риги участвуют в этой акции?
- Мы участвуем во многих акциях. Если вы видели большой флаг 50 метров в Риге - это та акция, в которой я участвовал. Еще мы покрасили здание, в котором находится мэрия, в бело-красно-белый флаг. И еще под Новый год у нас над рекой Даугава (Двина), которая соединяет две наши страны, летал дрон и на снегу был нарисован бело-красно-белый флаг.
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Автор: Янина Мороз