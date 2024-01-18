Компромат и пенсия. Как спецслужбы Беларуси вербуют агентов

Агентам спецслужб Беларуси платят зарплату и требуют от них регулярных отчетов. Некоторых отправляют за границу. Подробнее о работе белорусской агентуры, в том числе, за рубежом - у DW.

Недавно в Польше задержали белоруску по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с белорусским КГБ - ей оказалась бывшая оппозиционная активистка Дарья Остапенко. Судя по сообщениям, найденным в ее телефоне, Остапенко сотрудничала с белорусскими спецслужбами с 2017 года, передавая КГБ информацию о членах белорусской диаспоры.

Давно не секрет, что спецслужбы пытаются как-то противодействовать демсилам Беларуси, которые сейчас в основном находятся за границей. Как белорусские спецслужбы вербуют агентов, как они работают за границей и можно ли как-то противостоять их деятельности? DW поговорила с белорусскими экспертами.

Как построена работа агентов спецслужб

В Беларуси есть две организации, деятельность которых выходит за пределы страны: Комитет государственной безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба вооруженных сил Беларуси, рассказывает DW руководитель организации бывших белорусских силовиков BYPOL Александр Азаров. По его словам, хотя заагентами могут быть и штатные сотрудники, которых отправляют в командировку за границу, это происходит очень редко - в подавляющем большинстве случаев для такой работы вербуют гражданских лиц, в том числе, иностранцев.

Руководитель BYPOL Александр Азаров Фото: DW

"Особого отдела для работы за границей нет. Система построена так, что у каждого оперативного сотрудника спецслужб должна быть своя агентура как внутри, так и за пределами страны. Агент должен поставлять своему "оперу" сообщения, и если агент работает очень активно или его внедрили в какую-то структуру демсил, то он может докладывать хоть каждый день - что видел, с кем общался и так далее", - рассказывает Азаров.

Помимо непосредственно информаторов, есть еще и агенты влияния, поясняет глава BYPOL: "Они могут создавать определенную повестку во внедренной организации, убеждать других сделать то, что нужно спецслужбам. Например, в нашем недавнем расследовании мы рассказывали о человеке, который, как мы считаем, по заказу спецслужб предлагал нам совершить убийство Лукашенко с территории Польши".

Работа заграничных агентов может оплачиваться из бюджета, если от них есть реальный результат. "Как мы ранее выяснили в наших расследованиях, таких людей оформляют на предприятие-прикрытие в Беларуси, им официально платят зарплату и даже делают взносы в ФСЗН, после чего им может быть начислена пенсия. Но просто так деньги не платят, у агента должны быть значимые результаты. К бесплатным агентам требований меньше", - говорит Азаров.

Активнее всего спецслужбы работают в Литве, Польше и Украине

Работа спецслужб за границей с основном сфокусирована на Литве, Польше и Украине. "Спецслужбы больше всего интересуются организациями, которые могут принести реальный вред режиму Лукашенко, могут его отстранить от власти силой, организовать забастовочное движение илиповлиять на введение новых санкций. Однако я не думаю, что агентов за границей много, может, только пару десятков. Ведь завербовать агента для работы за границей сложнее - он в любой момент может всех послать", - считает Александр Азаров.

Завербованных агентов белорусские спецслужбы отправляют работать и за границу Фото: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

Сами сотрудники в командировки за границу почти не ездят - для них это очень опасно, так как все базы МВД были давно слиты "киберпартизанами". "Конечно, им могут сделать фальшивые паспорта для прикрытия, и такой случай недавно был, - рассказывает Азаров. - Но в целом это редкость, ведь если действующего сотрудника задержат, это будет большой провал для спецслужб. А если задержали обычного человека вроде Дарьи Остапенко, то всегда можно сказать, мол, мы не знаем, кто это".

Руководитель Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак, в свою очередь, вспоминает о недавнем Указе Лукашенко, расшряющем полномочия внешней разведки для борьбы с "террористическими и экстремистскими организациями" и "отдельными лицами". Подписание этого документа, по мнению Стрижака, говорит о усилении деятельности белорусских силовиков за рубежом.

Иногда в популярных среди белорусов барах появляются странные люди, которые пытаются вести провокационные разговоры, говорит Стрижак. Конттразведка Польши в ответ тоже усилила свою активность - это видно по недавним арестам. В Литве, по его словам, департамент госбезопасности также отмечает увеличение числа попыток внедрения иувеличения количества агентуры среди белорусов. В целом соседние с Беларусью страны "очень озабочены этой ситуацией", констатирует руководитель Фонда солидарности BYSOL.

Как происходит вербовка агентов?

Процесс вербовки агентов, в том числе, для работы за границей, обычно происходит внутри Беларуси. "Быстрее всего вербуют, используя какой-то компромат, но бывают и "идейные" люди, которые готовы предоставлять информацию спецслужбам. Спецслужбы могут вербовать агентов, чтобы внедрить их в демструктуры или искать "слабое звено" среди сотрудников этих организаций. Могут пытаться давить через родственников", - рассказывает Азаров. Сейчас BYPOL занимается выявлением агентуры за границей и активно сотрудничает у со спецслужбами европейских государств и демократическими структурами, добавляет руководитель белорусской организации бывших силовиков, противостоящих властям.

Солигорского активиста Павла Батуева пытались склонить к сотрудничеству во время административного ареста. Вначале милиционеры рассказали активисту, что ему угрожают восемь лет тюремного заключения, а затем упомянули, что им интересуются "ребята из комитета”. "Я согласился на разговор и прекрасно понимал, что мне предложат какое-то сотрудничество. Конечно, стукачом быть не хотелось, но и сидеть восемь лет тоже. Поэтому я решил, что послать их всегда можно будет, а шанса выбраться оттуда может и не быть", - рассказывает Батуев.

Сотрудник КГБ во время вербовки был предельно вежлив и не скупился на комплименты, вспоминает активист: "Я так и не понял, зачем это было нужно, ведь я не был важным деятелем оппозиции. А он говорил, что давно за мной наблюдает, что я медийная персона и у меня связи в диаспоре - я даже сам почти поверил, какой я важный гусь".

Глава Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак Фото: DW

Активисту пообещали закрыть уголовные дела и отпустить домой в обмен на подписание документа о сотрудничестве. "Я там написал свое имя, что я буду сотрудничать с КГБ, сохранять тайны и так далее. И был интересный момент: гэбист попросил не ставить дату, только подпись. Наверное, это было сделано для того, чтобы потом можно было сказать, что я уже 20 лет агент спецслужб", - говорит Павел Батуев, которому вскоре после освобождения из-под ареста удалось покинуть страну.

Каждому белорусу за границей надо научится верифицировать окружение

При нынешней обстановке в Беларуси не подписать соглашение о сотрудничестве невозможно, ведь иначе можно надолго попасть в тюрьму, говорит Андрей Стрижак. И подчеркивает: даже если люди под давлением были вынуждены подписать такую бумагу, это не значит, что они стали изгоями в гражданском обществе и на них все будут косо смотреть. "Время сейчас такое: каждый спасается как может. Но об этом нужно обязательно всем сообщить, чтобы ваши близкие понимали, что ваши контакты могут быть дискредитированы", - объясняет он. Тем более, что большинство людей не сотрудничают с силовиками даже если были вынуждены что-то подписать, говорит Стрижак.

Руководитель Фонда солидарности BYSOL призывает соблюдать правила осторожности. Хотя в паранойю, по его словам, тоже не стоит впадать, ограничивая себя в общении с другими людьми. "Каждому белорусскому эмигранту необходимо приобрести навык верификации своего окружения. Обращайте внимание, если вдруг появились рядом люди со странным интересом к вам или если вдруг старые знакомые задавать нетипичные вопросы о вашей жизни. Надо помнить, что в первую очередь наша безопасность в наших руках", - констатирует Андрей Стрижак.

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