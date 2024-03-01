"Киберпартизаны": Власти в РБ понимают, что мы - повсюду

"Киберпартизаны" заставили Александра Лукашенко оправдываться. На совещании 20 февраля правитель Беларуси эмоционально отреагировал на новое расследование сообщества хакеров-активистов (сокращенно: хактивистов) и польского телеканала "Белсат" . В расследовании говорится, к примеру, что в 2021 году, когда в Беларуси только начиналась вакцинация от коронавируса и были перебои с поставками препаратов, Минздрав приберег несколько доз для Лукашенко и его приближенных. Это стало известно из записи телефонных разговоров чиновников, которая оказалась у "Киберпартизан".

"Я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией. Тем не менее такой информационный вброс был осуществлен, причем со ссылкой на какие-то разговоры врачей, которые обсуждали, где спрятать вакцину. И на что ссылаются? Что "Киберпартизаны" или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер", - заявил Лукашенко.

Что еще удалось узнать "Киберпартизанам", как они помогают Украине и на каких условиях готовы разговаривать с белорусским режимом?

"Такого уровня чиновников в белорусском режиме всегда записывают"

"Данные, связанные с коронавирусом, мы получили еще в июле 2021 года посредством взломов различных систем. Еще в то время мы совместно с "Настоящим временем" (телеканалом. - Ред.) опубликовали статистику погибших от ковида, которую скрывал белорусский режим", - рассказывает DW представительница "Киберпартизан" Юлиана Шеметовец.

Юлиана Шеметовец Фото: Privat

Расследование, из-за которого оправдывался Лукашенко, основано на записях разговоров руководства медучреждений и чиновников Минздрава, сделанных весной и летом 2021 года. По словам Шеметовец, собеседники обсуждают влияние омикрона, число погибших, грубо отзываются о заболевших пожилых белорусах, а также говорят о том, как организовать визиты чиновников в больницы, "чтобы никто не заразился", и о вакцинах, найденных для Лукашенко, его семьи и приближенных. "Это реальные прослушки людей, такого уровня чиновников в белорусском режиме всегда слушают, всегда записывают. И эти прослушки оказались в наших руках", - отмечает собеседница.

"Киберпартизаны": Помощь Украине для нас стала приоритетом

Шеметовец говорит, что "Киберпартизаны" охотятся за секретами не только белорусского, но и российского режима: "Из последнего, чем могу поделиться, мы опубликовали результаты работы киберразведки. Это документы российского "Специального технического центра", который разрабатывает, например, дроны "Орлан" и разного рода военную технику". Данные, касающиеся производства и транспортировки техники, были переданы Украине. "Помощь Украине для нас стала приоритетом с начала полномасштабной войны", - подчеркивает представительница "Киберпартизан".

Сообщество также занимается раскрытием схем, с помощью которых режим Лукашенко помогает обходить западные санкции предприятиям российского военпрома. "Есть связь с западными партнерами, которым тоже важна информация об обходе санкций, о кошельках Лукашенко", - добавляет Шеметовец. "Киберпартизаны" взаимодействуют с журналистами "Белорусского расследовательского центра", телеканала "Белсат" и "Альянса расследователей", а также с Христо Грозевым и его командой Bellingcat.

"Умирать за Лукашенко у силовиков желания нет"

Также полтора года назад сообщество объединилось с полком Кастуся Калиновского (ПКК). "Киберпартизаны" помогают с верификацией добровольцев, которые хотят присоединиться к ПКК, с информацией, которую полк может "использовать в своей военной деятельности" или передать украинским спецслужбам.

По сведениям "Киберпартизан", полк Калиновского - важная тема "разговоров внутри системы" (в Беларуси. - Ред.), там его считают большой угрозой. "Следят за тем, что происходит в Украине, очень сильно. И есть понимание, что умирать за империю, умирать за Лукашенко там (среди белорусских силовиков. - Ред.) особого желания нет. Есть, конечно, какой-то процент "русскомирцев", людей, желающих повоевать, но очень маленький. Большого желания участвовать в войне России мы не наблюдаем".

"Киберпартизаны": "Мы готовы к переговорам с той стороной"

Белорусский режим тоже пристально следит за деятельностью "Киберпартизан", но, как уверяет Шеметовец, ни сейчас, ни в ближайшем будущем противостоять им не сможет. "Чтобы иметь хорошую киберзащиту, нужно в первую очередь иметь хороших специалистов, таких у режима просто нет. Они предпочитают лояльных, а не профессионалов, особенно после 2020 года", - говорит собеседница. Она добавляет, что у белорусских властей нет денег и возможностей для использования качественного программного обеспечения. К примеру, во время взлома систем Белорусской железной дороги "Киберпартизаны" выяснили, что там используют нелицензионные программы.

"У них (властей РБ. - Ред.) нет возможностей защищаться, и они понимают: мы - повсюду", - убеждена Юлиана Шеметовец. Но, по ее словам, есть вариант, когда сами "Киберпартизаны" могут помочь госструктурам с восстановлением потерянных данных - в обмен на освобождение политзаключенных, хотя бы тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем.

"Мы готовы к переговорам с той стороной. При этом мы не будем публично пиариться - жизни людей важнее. Когда при наших атаках удаляется очень важная информация для той стороны, мы готовы ее восстанавливать - если они будут выпускать политзаключенных", - говорит Шеметовец.

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