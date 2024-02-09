Сбежать от Лукашенко: режим доберется до уехавших?

09.02.2024 9 февраля 2024 г.

Возвращение в Беларусь для тех, кто выражал несогласие с действиями властей, может обернуться тюремным заключением. Но даже за границей они не всегда могут чувствовать себя в безопасности. Способен ли Лукашенко добраться до тех, кто уехал из Беларуси? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".