Сбежать от Лукашенко: режим доберется до уехавших?

Возвращение в Беларусь для тех, кто выражал несогласие с действиями властей, может обернуться тюремным заключением. Но даже за границей они не всегда могут чувствовать себя в безопасности. Способен ли Лукашенко добраться до тех, кто уехал из Беларуси? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".
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Гости программы:
🔵 Павел Латушко, глава НАУ и член Объединенного переходного кабинета
🔵 Андрей Остапович, бывший следователь, представитель Belpol
🔵 Вероника Круглова, солистка группы Kriwi, живущая в Берлине