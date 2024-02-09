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Сбежать от Лукашенко: режим доберется до уехавших?

9 февраля 2024 г.

Возвращение в Беларусь для тех, кто выражал несогласие с действиями властей, может обернуться тюремным заключением. Но даже за границей они не всегда могут чувствовать себя в безопасности. Способен ли Лукашенко добраться до тех, кто уехал из Беларуси? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".

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Гости программы:

🔵 Павел Латушко, глава НАУ и член Объединенного переходного кабинета
🔵 Андрей Остапович, бывший следователь, представитель Belpol 
🔵 Вероника Круглова, солистка группы Kriwi, живущая в Берлине 