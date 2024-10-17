Визит Байдена в ФРГ. Прощание с эпохой тесной дружбы с США?17 октября 2024 г.
Президенту США Джо Байдену осталось находиться у власти всего несколько месяцев, и теперь он отправляется в прощальную поездку. После того, как хозяину Белого дома пришлось отложить свой визит в Европу из-за урагана "Милтон", он все же посетит Германию 17-18 октября.
Байден станет первым президентом Соединенных Штатов со времен Джорджа Буша-старшего, который получит Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Высшую государственную награду страны ему вручит лично президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).
"Таким образом президент ФРГ отмечает заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену", - сообщили в канцелярии Штайнмайера перед объявлением первоначальной даты визита в начале октября.
"Думаю, его (Байдена. - Ред.) можно назвать именно так (последним президентом-атлантистом. - Ред.), - заявила в интервью DW Мишель Иган, профессор Американского университета в Вашингтоне и эксперт по американо-европейским отношениям. - Это объясняется его многолетней работой в НАТО, на Мюнхенской конференции по безопасности и в комитете по международным дела Сената США, благодаря чему он познакомился со многими европейскими лидерами еще до того, как стал президентом".
Почему Байден такой ярый сторонник трансатлантических связей?
Джо Байден родился в 1942 году и вырос в стране, которая помогала Германии восстановиться после окончания Второй мировой войны. После возведения Берлинской стены в 1961 году он наблюдал за тем, как Западная Германия стала одним из важнейших партнеров США в годы холодной войны.
"Байден занимается политикой с 1972 года, на внешнеполитической арене его сформировал именно опыт холодной войны, - пояснил DW Питер Спардинг, вице-президент Центра по изучению президентства и Конгресса. - Германия была фактически центром того конфликта". Огромный внешнеполитический опыт Байдена, вице-президента в администрации Барака Обамы, имел огромное значение в период правления последнего.
"Когда Обама баллотировался в президенты (в 2008 году. - Ред.), у него было очень мало опыта в этой сфере, - констатирует профессор Иган. - По этой причине Байден стал вице-президентом при Обаме, у него имелись связи и знания".
Барак Обама, продолжает Иган, оставался очень популярным в Европе во время своего правления, потому что восстановил трансатлантические отношения после президентства Джорджа Буша-младшего, но именно у Байдена была эмоциональная связь с Европой, а не у Обамы.
Германия - важный партнер США при Байдене
И сегодня, в период правления Байдена, Германия продолжает оставаться важным партнером США. Обе страны являются крупнейшими сторонниками Украины , отражающей военную агрессию России. Кроме того, и Соединенные Штаты, и ФРГ входят в число стран, которые наиболее решительно поддерживают право Израиля на самооборону в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта.
При этом Мишель Иган обращает внимание на то, что, помимо схожих позиций на международной арене, Вашингтон и Берлин также имеют аналогичные внутриполитические проблемы: "Обе страны в настоящее время переживают политический раскол в обществе".
В США демократы и республиканцы образуют два идеологически резко отличающихся лагеря, которые зачастую жестко противостоят друг другу, а то и вовсе враждуют. А в ФРГ, по оценке Иган, усиление позиций правопопулистской, частично признанной экстремистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), также является признаком политического раскола среди населения.
"Вторая возникающая параллель, на мой взгляд, - это тема границ и пограничного контроля, - продолжает профессор. - Германия подняла вопрос о контроле на своих границах, несмотря на (свободу передвижения в рамках. - Ред.) Шенгенской зоны и ЕС".
После того, как в августе 2024 года мигрант из Сирии устроил резню в Золингене, ФРГ ужесточила свою миграционную политику. Соответствующие меры включали в себя введение или расширение контроля на всех границах страны - в том числе и с другими государствами-членами ЕС. Этот шаг властей вызвал противоречия и дискуссии в Германии.
А в США кандидат в президенты от Демпартии, действующий вице-президент Камала Харрис во время своей предвыборной кампании неоднократно испытывала проблемы при обсуждении миграционной политики и безопасности на границе США с Мексикой. В начале своего президентского срока Байден практически объявил вопрос миграции зоной ответственности Харрис, и теперь ее оппонент-республиканец Дональд Трамп ничто не любит так резко критиковать, как нелегальных мигрантов, которые, по его мнению, ответственны за большую часть нынешних проблем США.
США обращаются к другим партнерам
Многие рассматривают Байдена как последнего ярого сторонника трансатлантических связей, потому что Германия, как предполагают наблюдатели, далее будет играть менее важную роль во внешней политике США, чем в прошлом. Более того, Берлин больше не сможет также безоговорочно, как раньше, полагаться на Вашингтон как на защитника европейской безопасности, предупреждает Питер Спардинг.
"Германо-американские отношения в будущем станут выглядеть иначе - независимо от того, кто станет следующим президентом США, - резюмирует Спардинг. - Соединенные Штаты обращают фокус своего внимания на Индо-Тихоокеанский регион, а также реагируют на Китай, как на серьезного конкурента. Поэтому США ожидают, что такие страны, как Германия, возьмут на себя больше ответственности за ситуацию в Европе и вокруг нее".