Визит Байдена в ФРГ. Прощание с эпохой тесной дружбы с США?

Последний визит в ФРГ Джо Байдена в качестве президента США подчеркнет важность германо-американского сотрудничества, которое он долгие годы укреплял. Конец правления Байдена может стать и окончанием целой эпохи.

Президенту США Джо Байдену осталось находиться у власти всего несколько месяцев, и теперь он отправляется в прощальную поездку. После того, как хозяину Белого дома пришлось отложить свой визит в Европу из-за урагана "Милтон", он все же посетит Германию 17-18 октября.

Байден станет первым президентом Соединенных Штатов со времен Джорджа Буша-старшего, который получит Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Высшую государственную награду страны ему вручит лично президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

"Таким образом президент ФРГ отмечает заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену", - сообщили в канцелярии Штайнмайера перед объявлением первоначальной даты визита в начале октября.

"Думаю, его (Байдена. - Ред.) можно назвать именно так (последним президентом-атлантистом. - Ред.), - заявила в интервью DW Мишель Иган, профессор Американского университета в Вашингтоне и эксперт по американо-европейским отношениям. - Это объясняется его многолетней работой в НАТО, на Мюнхенской конференции по безопасности и в комитете по международным дела Сената США, благодаря чему он познакомился со многими европейскими лидерами еще до того, как стал президентом".

Почему Байден такой ярый сторонник трансатлантических связей?

Джо Байден родился в 1942 году и вырос в стране, которая помогала Германии восстановиться после окончания Второй мировой войны. После возведения Берлинской стены в 1961 году он наблюдал за тем, как Западная Германия стала одним из важнейших партнеров США в годы холодной войны.

"Байден занимается политикой с 1972 года, на внешнеполитической арене его сформировал именно опыт холодной войны, - пояснил DW Питер Спардинг, вице-президент Центра по изучению президентства и Конгресса. - Германия была фактически центром того конфликта". Огромный внешнеполитический опыт Байдена, вице-президента в администрации Барака Обамы, имел огромное значение в период правления последнего.

Джо Байден и Барак Обама, 15 июня 2024 года Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

"Когда Обама баллотировался в президенты (в 2008 году. - Ред.), у него было очень мало опыта в этой сфере, - констатирует профессор Иган. - По этой причине Байден стал вице-президентом при Обаме, у него имелись связи и знания".

Барак Обама, продолжает Иган, оставался очень популярным в Европе во время своего правления, потому что восстановил трансатлантические отношения после президентства Джорджа Буша-младшего, но именно у Байдена была эмоциональная связь с Европой, а не у Обамы.

Германия - важный партнер США при Байдене

И сегодня, в период правления Байдена, Германия продолжает оставаться важным партнером США. Обе страны являются крупнейшими сторонниками Украины , отражающей военную агрессию России. Кроме того, и Соединенные Штаты, и ФРГ входят в число стран, которые наиболее решительно поддерживают право Израиля на самооборону в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта.

При этом Мишель Иган обращает внимание на то, что, помимо схожих позиций на международной арене, Вашингтон и Берлин также имеют аналогичные внутриполитические проблемы: "Обе страны в настоящее время переживают политический раскол в обществе".

В США демократы и республиканцы образуют два идеологически резко отличающихся лагеря, которые зачастую жестко противостоят друг другу, а то и вовсе враждуют. А в ФРГ, по оценке Иган, усиление позиций правопопулистской, частично признанной экстремистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), также является признаком политического раскола среди населения.

Усиление позиций правопопулистской "Альтернативы для Германии" Мишель Иган называет признаком политического раскола в немецком обществе Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

"Вторая возникающая параллель, на мой взгляд, - это тема границ и пограничного контроля, - продолжает профессор. - Германия подняла вопрос о контроле на своих границах, несмотря на (свободу передвижения в рамках. - Ред.) Шенгенской зоны и ЕС".

После того, как в августе 2024 года мигрант из Сирии устроил резню в Золингене, ФРГ ужесточила свою миграционную политику. Соответствующие меры включали в себя введение или расширение контроля на всех границах страны - в том числе и с другими государствами-членами ЕС. Этот шаг властей вызвал противоречия и дискуссии в Германии.

А в США кандидат в президенты от Демпартии, действующий вице-президент Камала Харрис во время своей предвыборной кампании неоднократно испытывала проблемы при обсуждении миграционной политики и безопасности на границе США с Мексикой. В начале своего президентского срока Байден практически объявил вопрос миграции зоной ответственности Харрис, и теперь ее оппонент-республиканец Дональд Трамп ничто не любит так резко критиковать, как нелегальных мигрантов, которые, по его мнению, ответственны за большую часть нынешних проблем США.

США обращаются к другим партнерам

Многие рассматривают Байдена как последнего ярого сторонника трансатлантических связей, потому что Германия, как предполагают наблюдатели, далее будет играть менее важную роль во внешней политике США, чем в прошлом. Более того, Берлин больше не сможет также безоговорочно, как раньше, полагаться на Вашингтон как на защитника европейской безопасности, предупреждает Питер Спардинг.

"Германо-американские отношения в будущем станут выглядеть иначе - независимо от того, кто станет следующим президентом США, - резюмирует Спардинг. - Соединенные Штаты обращают фокус своего внимания на Индо-Тихоокеанский регион, а также реагируют на Китай, как на серьезного конкурента. Поэтому США ожидают, что такие страны, как Германия, возьмут на себя больше ответственности за ситуацию в Европе и вокруг нее".