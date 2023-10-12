Режиссер из Латвии: Наш сосед убивает людей в Украине

От народного восстания в ГДР в 1953 году до борьбы за независимость в странах Балтии в 1990-х годах: на кинофестивале DOK Leipzig можно увидеть фильмы, не потерявшие своей актуальности и сегодня.

Документальные фильмы, рассказывающие о сопротивлении людей советской власти, коммунистическим и тоталитарным режимам в разных странах, стали в этом году центральными в программе ежегодного фестиваля документального и анимационного кино в Лейпциге (DOK Leipzig). Кинокартины представлены в категории "Ретроспектива".

"Европа, не иди на уступки советскому империализму!" - призывает надпись на одном из транспарантов в документальном фильме "Балтийский путь" ("The Baltic Way") 1990 года. Это были решающие годы для стран Балтии, боровшихся за свой суверенитет от Советского Союза. В то время Москва не одобряла стремление народов Латвии, Литвы и Эстонии к независимости, называя это "националистической истерией". Руководство CCCР ставило под вопрос "жизнеспособность" подобной идеи, как впрочем, это происходило не раз позже и в отношении других бывших советских республик и стран, стремившихся к полному суверенитету.

23 августа 1989 года жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной 670 км Фото: Lehtikuva Oy cx8908119/dpa/picture-alliance

"Многие люди, вышедшие тогда на улицы, говорили, что ощущают сильное чувство свободы", - вспоминает латвийская кинорежиссер и сценарист Лайла Пакалниня (Laila Pakalniņa), в то время выпускница московского ВГИКа. Свой дипломный фильм "Собор" ("The Cathedral"), который будет показан в этом году на фестивале DOK Leipzig, она снимала в решающие для Латвии дни - в январе 1991 года. Вместе со своей командой она сопровождала людей, укрывшихся в рижском соборе - помимо медицинского персонала, в нем нашли приют и те, кто приехал сюда со всей страны на демонстрации за независимость Латвии. Молодому режиссеру даже удалось спонтанно снять проходившую в эти смутные времена свадьбу.

Латвийский кинорежиссер Лайла Пакалниня Фото: Laila Pakalnina

Однако короткометражный фильм заканчивается печальной реальностью того времени - оператор, снимавший бракосочетание, был застрелен на следующий день на улицах Риги. "Мы решили отказаться от закадрового текста. Картинки должны говорить сами за себя, - поясняет концепцию "Собора" Лайла Пакалниня. - Тогда, во времена социализма, документальные фильмы всегда сопровождались закадровым голосом. Режим хотел, чтобы все понимали одинаково, думали одинаково. Для правительства это был единственно правильный образ мышления на тот момент, поэтому всегда объяснялось, как надо понимать. С тех пор я снимаю свои фильмы без закадрового текста".

Документальное кино о стремлении к свободе

Помимо фильма "Собор" зрители смогут увидеть и другие картины, рассказывающие о противостоянии коммунистическим и тоталитарным режимам: "Рождение солидарности" ("Birth of Solidarity"), "Венгрия в огне" ("Ungarn in Flammen"), "Смятение" ("Confusion") - о событиях в Чехословакии в 1968 году, и многие другие. "Актуальность этой тематики не ослабевает, в мире до сих пор происходит множество восстаний, которые поднимаются против авторитарных, диктаторских государств и при помощи которых приходится бороться за свою свободу", - говорят кураторы ретроспективы Андреас Кётцинг (Andreas Kötzing) и Катарина Франк (Katharina Franck). "Эти восстания не исчезли с окончанием холодной войны. Мы могли бы расширить эту программу вплоть до революций в североафриканских государствах или событий на Майдане… И самое лучшее, что можно пожелать, - стимулировать с помощью этой ретроспективы дискуссию в обществе, которая бы побудила людей задавать вопросы и размышлять о текущих политических событиях", - говорит Андреас Кётцинг, представитель Исследовательского института изучения тоталитаризма им. Ханны Арендт при Дрезденском технологическом университете. "Каждый сможет открыть для себя что-то новое, независимо от возраста и уровня знаний", - добавляет Катарина Франк, сотрудница Лейпцигской синематеки (Cinémathèque Leipzig). О значимости документальных фильмов прошлых лет говорит и режиссер Лайла Пакалниня: "Очень важно увидеть фильмы конца 1980-х - начала 1990-х годов, потому что история, к сожалению, повторяется. Сегодня, как и тогда, у нас есть большой опасный сосед, который сейчас убивает людей в Украине".

Переосмысление прошлого

Фестиваль в Лейпциге был основан в 1955 году и стал первым независимым кинофестивалем в Восточной Германии, а сегодня он претендует на звание старейшего фестиваля документального кино в мире. На нем ежегодно бывает более 27 тысяч посетителей. Благодаря ему Лейпциг стал в последнее время одним из важнейших мест встречи представителей международного документального кино.

Но были в истории фестиваля и трудные времена. "Были моменты, связанные со свободой выбора при проведении фестивалей, с тем, какие фильмы можно было показывать и каких гостей приглашать. Всегда было понятно, что в Лейпциге существует политическая направленность, здесь активно выступали против угнетения людей, здесь показывались фильмы о войне во Вьетнаме, а позже - о военных диктатурах в Латинской Америке", - говорит Андреас Кётцинг. В то же время были и темы, о которых не разрешалось говорить, например, касающиеся культурной политики в странах восточного блока.

В этом смысле ретроспективные показы нынешнего года - это еще и критический анализ истории самого лейпцигского кинофестиваля. В него включены именно те фильмы, которые были сняты в сложных условиях того времени и часто не допускались к показу. Ленты, в которых очень тонко обходилась цензура и которые пытались хоть как-то интегрировать запретные темы, даже осознавая всю опасность этой затеи. Как, например, снятый в ГДР в 1953 году мультипликационный фильм "Спичечная баллада", рассказывающий об одном городе, в котором чуть было не замерла жизнь, так как все внезапно перестали покупать спички из-за взбалмошного решения бюрократа.

Кроме того, на фестивале представлены фильмы, которые снимали, не зная, разрешат ли их вообще когда-нибудь показывать. Кинопленки, которые контрабандой вывозили на Запад, и операторы, эмигрировавшие в США, - все это было не так давно, и последствия этого ощущаются и сегодня: речь идет о борьбе с диктатурами и тоталитарными режимами.

Кинофестиваль DOK Leipzig проходит с 8 по 15 октября 2023 года. Программа включает ленты мастеров документального и анимационного жанра, молодых талантов, а также информационные программы и ретроспективы. Одна из целей состоит в том, чтобы привлечь внимание публики к актуальным темам и к их обсуждению. На 66-м фестивале будут показаны 225 фильмов из 60 стран.

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