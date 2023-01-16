Против Сергея Тихановского возбудили новое уголовное дело

Муж одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на требования сотрудников администрации, грубил им и провоцировал сокамерников на конфликты, утверждает следствие. Кроме того, в заявлении указывается, что Тихановский состоит на учете как "склонный к экстремистской и деструктивной деятельности". Новое обвинение может грозить оппозиционеру дополнительными двумя годами тюремного срока.
Дело Сергея Тихановского
Оппозиционный блогер Сергей Тихановский, который в 2020 году хотел баллотироваться на пост президента Беларуси, 14 декабря 2021 года был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Это - самый продолжительный срок, который получил политический оппонент Лукашенко на прошедших выборах: Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы, Мария Колесникова - 11 лет. Остальные пятеро фигурантов "дела Тихановского" получили от 14 до 16 лет лишения свободы.