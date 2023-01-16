Против Сергея Тихановского возбудили новое уголовное дело

Оппозиционного блогера, отбывающего 18-летний срок, обвинили в неоднократном неповиновении сотрудникам исправительного учреждения, ему грозят дополнительные два года заключения.

Следственный комитет Беларуси сообщил о возбуждении нового уголовного дела против осужденного оппозиционного блогера Сергея Тихановского . Его обвиняют в неоднократном неповиновении администрации исправительного учреждения в городе Жодино в августе-ноябре 2022 года, заявило ведомство в Минске в понедельник, 16 января.

Муж одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на требования сотрудников администрации, грубил им и провоцировал сокамерников на конфликты, утверждает следствие. Кроме того, в заявлении указывается, что Тихановский состоит на учете как "склонный к экстремистской и деструктивной деятельности". Новое обвинение может грозить оппозиционеру дополнительными двумя годами тюремного срока.

Дело Сергея Тихановского

Оппозиционный блогер Сергей Тихановский, который в 2020 году хотел баллотироваться на пост президента Беларуси, 14 декабря 2021 года был приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Это - самый продолжительный срок, который получил политический оппонент Лукашенко на прошедших выборах: Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы, Мария Колесникова - 11 лет. Остальные пятеро фигурантов "дела Тихановского" получили от 14 до 16 лет лишения свободы.

В июне 2022 года КГБ Беларуси внес Сергея Тихановского и еще 22 человека в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

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