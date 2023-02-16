Зеленский и Тирион Ланнистер открывают Берлинале

Перед кинофестивалем в этом году стоит сложная задача - одновременно провести городской праздник и серьезный разговор о войне. Церемония открытия показала, что одно с трудом сочетается с другим.

В день открытия кинофестиваля, 16 февраля, перед главным кинозалом Берлинале (театром на Потсдамской площади, который в дни проведения называют фестивальным дворцом) рабочие убирают защитную полиэтиленовую пленку с красной дорожки - в этом году ковер, по которому будут ходить звезды, приковывает к себе особое внимание. Он изготовлен методом ресайклинга, то есть из переработанных материалов. Этот факт даже удостоился специального упоминания в фестивальном пресс-релизе.

Красную дорожку из вторсырья вполне можно использовать как метафору самого фестиваля: да, у нас тут гламур и фабрика тщеславия, но все это подано под политически правильным соусом с приправой из борьбы за экологию. В нынешнем году такое желание усидеть на двух стульях может стать проблемой фестиваля.

Зеленский и Тирион Ланнистер

После того, как берлинский светский бомонд пройдет по красной дорожке и усядется в зрительном зале, ему будет подан ужин из двух блюд - сначала церемония открытия фестиваля с гвоздем программы - Владимиром Зеленским, который подключится по видеосвязи из Киева с приветственной речью. Затем, без всякой паузы, фильм-открытие - романтическая комедия "Иди ко мне, детка" американского режиссера Ребекки Миллер.

Корреспондент DW посмотрел этот фильм на пресс-показе, и должен констатировать, что картина производит впечатление снятой на другой планете - настолько история нью-йоркского композитора, потерявшего вдохновение во время работы над очередной оперой, далека от нашей безрадостной реальности, из которой вещает президент Украины. Однако, к сожалению, фильм не так хорош, чтобы перенести зрителя в прекрасное далеко и заставить его забыть о войне.

Питер Динклэйдж в роли композитора Фото: Protagonist Pictures

Сюжет картины таков: талантливый, но обладающий сложным характером композитор (Питер Динклэйдж - Тирион Ланнистер из "Игры престолов") в поисках вдохновения позволяет себя соблазнить капитанше небольшой баржи, перевозящей грузы по Америке. Одновременно его приемный сын влюбляется в дочь польской домработницы, но на пути любви встает отчим девушки - расист со связями в полиции. В конце фильма молодые влюбленные, капитанша и композитор уплывают от расиста в светлые дали на барже, пока жена композитора осуществляет давнюю мечту - принимает постриг в католические монашки.

Фильм держится на харизме Питера Динклэйджа - пусть ни один из поступков персонажей не несет даже минимальной психологической мотивации, но наблюдать за тем, как Тирион Ланнистер полтора часа морщит лоб, чертовски приятно. В конце концов, фильм-открытие фестиваля и не должен быть гениальным. Картину показывают вне конкурса, она должна развлечь публику. Однако если демонстрировать ее в одной связке с Зеленским, который, скорее всего, попросит еще больше оружия для защиты своей страны, то впечатление создается странное. Усидеть на двух стульях не получилось.

Война и мир

Можно понять сложность ситуации, в которой оказалось руководство фестиваля - с одной стороны, лоббисты киноиндустрии требуют развлечь зрителей, которые не очень любят тяжелые темы (посещение кино в Германии так до сих пор и не достигло уровня до пандемии), а Берлин соскучился по светским мероприятиям, звездам, красным дорожкам и вечеринкам, где ведрами разливают знаменитый берлинский коктейль Moscow mule с огурцом (кое-где переименованный в Kiev mule). С другой стороны, Берлинале всегда был самым политическим из топовых кинофестивалей мира и не может позволить себе игнорировать реальность, тем более, что она напоминает о себе и близкой войной, и миллионом украинских беженцев, которых Германия приняла за год.

Кажется, что Берлинале готов и к тусовкам, и к серьезному разговору о войне - украинские фильмы есть во всех программах фестиваля кроме основного конкурса, а от фильмов Шона Пенна и Виталия Манского/Евгения Титаренко про Украину многого ждут - но удастся ли сделать так, чтобы одно гармонично перетекало в другое, станет видно только по итогу. На церемонии открытия гармоничного сочетания не получилось.

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