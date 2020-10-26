Игры реальных престолов: как боролись за власть в средневековой Европе

Вряд ли какой другой сериал за последние годы так сильно будоражил воображение людей, как "Игра престолов". На протяжении восьми сезонов на фоне средневековых кулис разворачивались интриги на вымышленном континенте и шла борьба за власть между королевскими домами, княжествами и религиозными группировками. Несмотря на обилие драконов, живых мертвецов и прочих волшебств, этот сериал имеет больше общего с немецкой и европейской историей, чем можно было бы предположить на первый взгляд. К такому выводу приводит посвященная эпохе Средневековья выставка "Императоры и столпы их власти" в Майнце.

Экспозиция представляет основные вехи из жизни таких знаменитых исторических личностей, как Карл Великий (Karl der Große) и Фридрих Барбаросса (Friedrich Barbarossa). Но не только они одни определяли геополитику той эпохи. "Мы знаем, что императоры, помазанные папой римским, не имели абсолютной и бесспорной власти над своей империей. Скорее, они находились в центре путанной и зыбкой паутины власти", - подчеркивает Бернд Шнайдмюллер (Bernd Schneidmüller), научный руководитель выставки.

На выставке в Майнце

Поэтому выставка представляет не только выдающихся правителей того времени, но и "столпы" их господства, каковыми были императрицы и князья, епископы и еврейские общины, рыцари и целые города, обеспечивавшие власть своих императоров, исходя из различных, порой конфликтующих интересов. Сложная паутина отношений, интересов и интриг, как в сериале "Игра престолов", не является вымыслом современных сценаристов. Для правителей в Средние века это была повседневная жизнь.

Вертикаль власти на Рейне

Политическая карта средневековой Европы постоянно и сильно менялась. В момент своего наибольшего могущества Священная Римская империя охватывала почти всю Центральную Европу и части Южной Европы. Но одной столицы у империи (в период позднего Средневековья до 1806 года) не было. Император переезжал из одного города в другой, чтобы завоевывать и поддерживать расположение влиятельных светских и духовных лиц. В связи с выгодным центральным положением территорий вдоль Рейна императоры со времен Карла Великого предпочитали именно там выбирать места для своих резиденций. Так средневековые немецкие города стали политическими и культурными центрами Европы. Власть была сосредоточена вдоль вертикали между Кельном, Франкфуртом-на-Майне и Базелем. Неудивительно, что рейнский регион был не только политическим, но также экономическим и культурным центром Европы. Об этом напоминают по сей день многочисленные замки, монастыри, соборы и королевские дворцы на Рейне. Их многочисленные обитатели вели свою игру и оказывали таким образом влияние на общую имперскую политику.

"Золотая булла" 1356 года

В качестве примера на выставке приводятся города, которые становились сильнее, объединялись в союзы и таким образом брали на себя обязанности поддержания мира - дело вообще-то императоров и королей. Или "Золотая булла" 1356 года. Этот законодательный акт Священной Римской империи, устанавливающий политический порядок до 1806 года, официально провозгласил курфюрстов главными "столпами" наряду с императором. Император, так образно описывает баланс сил этот документ, является "крышей", которую держат "колонны", то есть суверенные князья.

Царские регалии и ценные реликвии

Копия "Золотой буллы" архиепископа Майнца, предоставленная Австрийским государственным архивом в Вене, является одним из 300 экспонатов из разных стран. На выставке также можно увидеть королевские регалии, предметы роскоши из монарших владений, документы, монеты и оружие. Любопытна также история, которую эти символы власти не рассказывают: более 90 процентов населения в ту пору, крестьяне и поденщики, образовывали экономический фундамент власти, но не имели ни права голоса, ни возможностей пользоваться властью в собственных интересах.

Самым интересным экспонатом выставки, однако, является реликвия, которая не совсем вписывается в тему власти и придворных интриг. Знаменитый Манесский кодекс, представляющий собой собрание лирической светской поэзии, является одним из наиболее значимых сохранившихся сборников средневековых песен и очень редко показывается публике.

Манесский кодекс

В иллюминированной рукописи, созданной около 1300 года, увековечены шедевры таких знаменитых средневековых менестрелей, как Вальтер фон дер Фогельвейде (Walther von der Vogelweide) или Вольфрам фон Эшенбах (Wolfram von Eschenbach). Мерам предосторожности, принятым во избежание порчи этого древнего фолианта при переезде из библиотеки Гейдельбергского университета в Майнц, мог бы позавидовать любой монарх. Дорога длиной всего 100 километров была застрахована на 80 миллионов евро, а транспортировка осуществлялась под охраной полиции в специально изготовленном вибростойком климатизированном боксе. Так как манускрипту вредно долгое пребывание на свету, его участие в экспозиции заканчивается уже в октябре.

Тему власти, однако, продолжают еще две дюжины корреспондирующих выставок, которые федеральная земля Рейнланд-Пфальц проводит в 2020 году, провозглашенном в этом регионе "Годом императора", с целью пролить чуть больше света в "темное" Средневековье.

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