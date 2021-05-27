Как прожигала жизнь берлинская молодежь в 90-е?

Спать по ночам в Берлине? 20-летняя студентка исторического факультета Лариса считает такое кощунством. Девушка, еще недавно жившая в ГДР, наслаждается атмосферой свободы, царящей в городе после падения Берлинской стены и воссоединения Германии, безудержным весельем, бесконечными сумасшедшими вечеринками, не стесняется в порыве эмоций прямо на улице обниматься с чужими людьми и даже не гнушается спонтанного секса с понравившимся незнакомцем. Двери квартиры Ларисы в восточно-берлинском районе Фридрихсхайн открыты чуть ли не для всех. Она затаскивает к себе каждого, кто пришелся ей по душе, и живет с ним под одной крышей, пока не надоест, а потом просто выставляет за дверь.

Так Лариса поселила у себя и Лили - странноватую девчонку, которую она, по ее же словам, "подобрала" прямо на улице и просто взяла с собой, все равно что "собачонку из приюта". Правда, у Лили несносный характер, и она периодически закатывает истерики. Но, по сравнению с захаживающими к Ларисе парнями с их бесконечным пьянством и демонстрацией своей "крутизны", вспышки гнева Лили - "цветочки". К тому же Лариса всегда мечтала о подруге.

Немецкая писательница и драматург Ребекка Крихельдорф, автор книги “Lustprinzip”

Динамичный сюжет, быстрая смена сцен, запоминающиеся диалоги, выразительные персонажи... Книга "Lustprinzip" ("Принцип удовольствия"), вышедшая недавно в гамбургском издательстве Rohwolt, стала посвящением обретшей свободу в 1990-е восточногерманской молодежи, не все представители которой выдержали испытание возможностью самим распоряжаться своей жизнью. Ее автор - известная и популярная в Германии драматург Ребекка Крихельдорф (Rebekka Kricheldorf), написавшая вот уже более трех десятков пьес, в том числе - для Штутгартского государственного театра и Немецкого театра в Берлине. И вот теперь она впервые попробовала себя в качестве романиста.

Книга для тех, "кого мы потеряли в пути"

Практически все, с кем общается героиня романа Лариса, руководствуются в жизни так называемым "принципом удовольствия". Такой термин применялся в психоанализе Зигмундом Фрейдом (Sigmund Freud). "Принцип удовольствия" означает подсознательное стремление человека немедленно удовлетворить любую потребность, каждое желание, чем понизить напряжение до минимального уровня. Согласно кажущемуся парадоксальным выводу Фрейда, принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти, поскольку в обоих случаях имеет место устремление привести организм к состоянию минимальной или даже нулевой нагрузки.

Панк-концерт в одном из сквотов в Берлине (1990)

Участки мозга, отвечающие за контроль над импульсами, формируются только в зрелом возрасте. В юности "нейробиологические тормоза" еще не установлены. Возможно, именно поэтому так много молодых людей склонны к очень рискованному поведению и не знают границ в проявлении своих желаний, порывов и страстей, рассуждает Ребекка Крихельдорф.

"Для всех, кого мы потеряли в пути", - гласит посвящение в начале книги. И действительно, было немало тех, кого сломало постоянное и лишенное смысла пребывание в пространстве между днем и ночью, между юностью и зрелостью, в угаре бесконечных вечеринок. Так, на обочине остался Тимо - одаренный художник из "провинциального захолустья", приехавший в столицу за успехом и счастьем, но в итоге повесившийся в одном из берлинских сквотов. Или Леннард - мечтавший уехать в Мексику талантливый журналист, который проходит курс лечения от алкогольной зависимости, а потом напивается до смерти.

Переоценка ценностей

Свет забрезжил в конце "туннеля" тогда, когда опустошенная и обессилевшая от бессмысленного существования, страдающая от панических атак Лариса случайно знакомится в метро с Янеком - человеком, который уже в первые минуты встречи пробуждает в ней любовь и надежду. Однако выясняется, что в скором времени парень уезжает на год в Индию - с целью познать себя, найти свою идентичность. Янек обещает связаться с Ларисой, как только вернется в Германию.

Девушка записывает ему свой адрес на странице, вырванной из книги Джека Керуака "Ангелы опустошения" - романа, герои которого, трое друзей-студентов с бунтарским характером, нещадно критикующих правительство и выступающих против ханжества и антикоммунизма, за сексуальную свободу и легализацию наркотиков, в конце концов разочаровываются в прежних идеалах и возвращаются к спокойной стабильной жизни, а одной из главных ценностей для них становится семейный очаг...

Смотрите также: