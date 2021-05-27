 Как прожигала жизнь берлинская молодежь в 90-е? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.05.2021

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Культура и стиль жизни

Как прожигала жизнь берлинская молодежь в 90-е?

Бесконечные вечеринки, алкоголь, секс и... поиски смысла жизни и своей идентичности. Новая книга рассказывает о ночной жизни Берлина после падения Стены.

Скинхеды и панки в Восточном Берлине (1989)

Скинхеды и панки в Восточном Берлине (1989)

Спать по ночам в Берлине? 20-летняя студентка исторического факультета Лариса считает такое кощунством. Девушка, еще недавно жившая в ГДР, наслаждается атмосферой свободы, царящей в городе после падения Берлинской стены и воссоединения Германии, безудержным весельем, бесконечными сумасшедшими вечеринками, не стесняется в порыве эмоций прямо на улице обниматься с чужими людьми и даже не гнушается спонтанного секса с понравившимся незнакомцем. Двери квартиры Ларисы в восточно-берлинском районе Фридрихсхайн открыты чуть ли не для всех. Она затаскивает к себе каждого, кто пришелся ей по душе, и живет с ним под одной крышей, пока не надоест, а потом просто выставляет за дверь.

Так Лариса поселила у себя и Лили - странноватую девчонку, которую она, по ее же словам, "подобрала" прямо на улице и просто взяла с собой, все равно что "собачонку из приюта". Правда, у Лили несносный характер, и она периодически закатывает истерики. Но, по сравнению с захаживающими к Ларисе парнями с их бесконечным пьянством и демонстрацией своей "крутизны", вспышки гнева Лили - "цветочки". К тому же Лариса всегда мечтала о подруге.

Немецкая писательница и драматург Ребекка Крихельдорф, автор книги “Lustprinzip”

Немецкая писательница и драматург Ребекка Крихельдорф, автор книги “Lustprinzip”

Динамичный сюжет, быстрая смена сцен, запоминающиеся диалоги, выразительные персонажи... Книга "Lustprinzip" ("Принцип удовольствия"), вышедшая недавно в гамбургском издательстве Rohwolt, стала посвящением обретшей свободу в 1990-е восточногерманской молодежи, не все представители которой выдержали испытание возможностью самим распоряжаться своей жизнью. Ее автор - известная и популярная в Германии драматург Ребекка Крихельдорф (Rebekka Kricheldorf), написавшая вот уже более трех десятков пьес, в том числе - для Штутгартского государственного театра и Немецкого театра в Берлине. И вот теперь она впервые попробовала себя в качестве романиста.

Книга для тех, "кого мы потеряли в пути"

Практически все, с кем общается героиня романа Лариса, руководствуются в жизни так называемым "принципом удовольствия". Такой термин применялся в психоанализе Зигмундом Фрейдом (Sigmund Freud). "Принцип удовольствия" означает подсознательное стремление человека немедленно удовлетворить любую потребность, каждое желание, чем понизить напряжение до минимального уровня. Согласно кажущемуся парадоксальным выводу Фрейда, принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти, поскольку в обоих случаях имеет место устремление привести организм к состоянию минимальной или даже нулевой нагрузки.

Панк-концерт в одном из сквотов в Берлине (1990)

Панк-концерт в одном из сквотов в Берлине (1990)

Участки мозга, отвечающие за контроль над импульсами, формируются только в зрелом возрасте. В юности "нейробиологические тормоза" еще не установлены. Возможно, именно поэтому так много молодых людей склонны к очень рискованному поведению и не знают границ в проявлении своих желаний, порывов и страстей, рассуждает Ребекка Крихельдорф.

"Для всех, кого мы потеряли в пути", - гласит посвящение в начале книги. И действительно, было немало тех, кого сломало постоянное и лишенное смысла пребывание в пространстве между днем и ночью, между юностью и зрелостью, в угаре бесконечных вечеринок. Так, на обочине остался Тимо - одаренный художник из "провинциального захолустья", приехавший в столицу за успехом и счастьем, но в итоге повесившийся в одном из берлинских сквотов. Или Леннард - мечтавший уехать в Мексику талантливый журналист, который проходит курс лечения от алкогольной зависимости, а потом напивается до смерти.

Переоценка ценностей

Свет забрезжил в конце "туннеля" тогда, когда опустошенная и обессилевшая от бессмысленного существования, страдающая от панических атак Лариса случайно знакомится в метро с Янеком - человеком, который уже в первые минуты встречи пробуждает в ней любовь и надежду. Однако выясняется, что в скором времени парень уезжает на год в Индию - с целью познать себя, найти свою идентичность. Янек обещает связаться с Ларисой, как только вернется в Германию.

Девушка записывает ему свой адрес на странице, вырванной из книги Джека Керуака "Ангелы опустошения" - романа, герои которого, трое друзей-студентов с бунтарским характером, нещадно критикующих правительство и выступающих против ханжества и антикоммунизма, за сексуальную свободу и легализацию наркотиков, в конце концов разочаровываются в прежних идеалах и возвращаются к спокойной стабильной жизни, а одной из главных ценностей для них становится семейный очаг...

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    Пограничная башня у станции Нордбанхоф (апрель 1990 года)

    Около 300 смотровых башен находилось вдоль границы с Западным Берлином. На фото - одна из немногих сохранившихся пограничных башен, возвышающаяся по сей день на улице Бернауэр-штрассе у железнодорожной станции Нордбанхоф в восточноберлинском районе Митте. Она расположена на территории мемориала "Берлинская стена". Это один из 5000 снимков, сделанных фотографом Робертом Конрадом (Robert Conrad).

  • Потсдамская площадь (февраль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Потсдамская площадь (февраль 1990 года)

    Роберт Конрад запечатлел все этапы демонтажа Стены. Уже вскоре после ее падения на Потсдамской площади был оборудован временный переход границы. Проверки там проводились лишь эпизодически, а после вступления в силу 1 июля 1990 года договора о валютном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР, они и вовсе прекратились. Окончательное воссоединение Германии состоялось 3 октября 1990 года.

  • Огородная идиллия у Берлинской стены (июль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Огородная идиллия у Берлинской стены (июль 1990 года)

    Märkische Schweiz - так называется дачный поселок в берлинском районе Нойкельн, до воссоединения Германии относившийся к Западному Берлину. Поскольку снос более чем 150-километровой Берлинской стены занял около года, не имевшие больше терпения люди просто пробивали ее - чтобы через сделанные лазейки перебраться на другую сторону и сократить таким образом путь.

  • Немного лирики (октябрь 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Немного лирики (октябрь 1990 года)

    Во времена, когда Берлинская стена еще строго охранялась, она выглядела красочно только с западной стороны. Но уже вскоре после ее падения рисунки и надписи появились и на восточной стороне - как здесь, в северной части города между районами Фронау и Хоэн-Нойендорфом.

  • Жить рядом с “полосой смерти” (апрель 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Жить рядом с "полосой смерти" (апрель 1990 года)

    Жилые дома, возвышающиеся прямо рядом с Берлинской стеной, - такое не было редкостью в разделенном Берлине. Так, жители домов, располагавшихся у станции Волланкштрассе в восточноберлинском районе Панков, видели из своих окон "полосу смерти", за которой находился западноберлинский район Веддинг.

  • Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990 года)

    Микрорайон Штайнштюккен в составе округа Целендорф получил известность как единственный постоянно обитаемый эксклав Западного Берлина. Его окружал потсдамский район Бабельсберг, относившийся к ГДР. Граница там охранялась особенно тщательно. Со смотровой башни солдаты вели наблюдение во всех направлениях.

  • Скелет из бетона (июль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Скелет из бетона (июль 1990 года)

    После падения Берлинской стены к ней съехались охотники за сувенирами - так называемые "стенные дятлы" (Mauerspechte). Они быстро растащили по кусочкам все из того, что осталось от символа холодной войны. Одни собирали фрагменты Стены просто на память, другие - на продажу.

  • Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990 года)

    С разделением Берлина 16 станций его метрополитена стали бездействующими. Поезда там не останавливались. В затемненных подземных вестибюлях этих станций-призраков установили пограничные посты, где круглосуточно вели дозор военные. Одной из таких станций была Унтер-ден-Линден. После падения Стены она стала носить название "Бранденбургские ворота". Авторы: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева

    Автор: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева


Контекст

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1989 год: быть панком в ГДР  

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