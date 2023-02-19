В Мюнхене завершилась конференция по безопасности

По итогам трех дней форума его председатель Кристоф Хойсген выразил надежду на личное участие президента Украины в конференции в 2024 году и заявил, что впечатлен "трансатлантическим единством".

В Мюнхене в воскресенье, 19 февраля, завершилась международная конференция по безопасности. Ее председатель Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), закрывая форум, выразил надежду, что в следующем году принять участие в конференции лично сможет президент Украины Владимир Зеленский. Такой шаг "будет означать, что эта ужасная война окончена", считает Хойсген.

Подводя итоги трехдневной конференции, глава форума призвал Европу и Германию к увеличению расходов на оборону. "У нас должны быть возможности для поддержки Украины, а также для расширения нашей собственной обороны", - сказал он.

Председатель конференции подчеркнул необходимость привлечь виновных в войне к ответственности. "Совершенные преступления не должны остаться безнаказанными", - указал Хойсген, отметив, что следует усилить роль Международного уголовного суда, а также обратив внимание на призывы создать спецтрибунал по расследованию преступления агрессии против Украины.

"У нас больше выносливости, чем у Путина"

Хойсген, который впервые в этом году председательствовал на конференции по безопасности, сказал, что был впечатлен "трансатлантическим единством", продемонстрированным в Мюнхене. "У нас больше выносливости, чем у Владимира Путина", - заявил он.

Глава форума особо выделил встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и высокопоставленного дипломата Китая Ван И на фоне напряженных отношений между двумя странами. "Миру не нужен еще один конфликт", - заявил он.

Мюнхенская конференция по безопасности прошла в этом году в 59-й раз. Среди участников были, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис и еще десятки министров и лидеров разных стран. Российскую делегацию на конференцию не пригласили, как и в прошлом году.

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