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Президент Зеленский в офисе, январь 2023 года
Президент Зеленский в офисе, январь 2023 годаФото: president.gov.ua
ПолитикаУкраина

Как война изменила Зеленского, а Путин - его недооценил

Роман Гончаренко
1 ч. назад

Через год после российского вторжения Украина продолжает оказывать мощное сопротивление. В этом есть заслуга и президента Владимира Зеленского, который удивил многих, прежде всего - Владимира Путина.

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Это мировой рекорд. Ни один глава государства не выступал с ежедневными обращениями к согражданам. Владимир Зеленский делает это уже почти год. Видеоролики президента Украины, записанные им то в офисе, то в бомбоубежище, стали его военной хроникой. Они документируют, как после российского вторжения менялась страна - и он сам.

Обращение Зеленского к россиянам
Обращение Зеленского к россиянам: "Вы будете видеть наши лица"Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Точкой отсчета становится 23 февраля 2022 года, когда за несколько часов до вторжения РФ Зеленский записывает особенное обращение. Оно адресовано соотечественникам, но в первую очередь - россиянам в попытке предотвратить войну. Зеленский призывает их к протестам в России и предупреждает.

"Если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать - защищаться", - говорит Зеленский по-русски. Это последний раз, когда на тот момент 44-летний политик выступает с гладко выбритым лицом, в костюме и при галстуке. "Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины - наши лица", - подчеркивает Зеленский. И держит слово.

"Мне нужны боеприпасы, а не такси"

После начала вторжения Зеленский и правительство Украины остаются в столице, в том числе и тогда, когда российские войска стоят на окраинах Киева. Это многих удивляет. В первую очередь, судя по всему, президента РФ Владимира Путина, который, вероятно, рассчитывал на то, что Владимир Зеленский сбежит в западные регионы Украины или за границу. Сообщалось, что такие предложения поступали.

Ответ Зеленского в пересказе информагентства AP стал легендарным. В переводе с английского он звучит примерно так: "Мне нужны боеприпасы, а не такси". Именно ли эти слова использовал президент Украины, доказательств нет. Но короткая фраза точно передает его настрой, приносит много симпатий за границей и повышает боевой дух страны.

Это разворот на 180 градусов. За несколько дней и недель до этого многих удивляла реакция Зеленского на складывавшуюся ситуацию. Когда западные спецслужбы и главы государств предупреждают о готовящемся вторжении РФ и вывозят персонал посольств из Киева, президент Украины реагирует на эти сообщения и действия с недоверием и критикой. Позднее он объяснит это желанием избежать паники. Начало войны меняет все.

Камера - самое мощное оружие Зеленского

В первый ее день, 24 февраля 2022 года, президент выступает в куртке оливкового цвета. Военный дресс-код до сих пор остается его фирменным стилем - так же, как и трехдневная щетина. Таким его знает весь мир, таким он предстает в бесчисленных интервью и на первых полосах газет и журналов. Во второй день войны Зеленский записывает свое, пожалуй, самое важное и знаменитое видео. В полуминутном ролике он стоит возле здания своего офиса в Киеве в окружении других руководителей Украины. Его главный сигнал: "Мы все здесь, мы защищаем нашу независимость".

В первые дни войны Зеленский готов к уступкам, например, отказаться от стремления вступить в НАТО. Но после сообщений о преступлениях российской армии и аннексии новых территорий он занимает бескомпромиссную позицию - как и большинство украинцев.

Владимир Зеленский в Изюме, сентябрь 2022 года
Владимир Зеленский в Изюме, сентябрь 2022 годаФото: SVEN SIMON/The Presidential Office of Ukraine/picture alliance

Став президентом военного времени, Владимир Зеленский делает ставку на то, что он умеет лучше всего - коммуникацию. Камера - его самое мощное оружие. Зеленский появляется в коротких видео, записанных в разных регионах Украины, поддерживает сограждан, находит правильные слова, выглядит по-человечески доступным. Лишь немногим не нравится его склонность к игре слов.    

Кроме того, Зеленский периодически ездит на фронт, встречается с солдатами - в освобожденном Изюме в сентябре или Бахмуте в декабре. В некоторых обращениях Зеленский использует кадры разрушенных российской армией украинских городов. Инсценировка ему не нужна, достаточно реальных ужасающих кадров. Поддержка Зеленского, которая сильно упала до российского вторжения, после него выросла почти в три раза и сейчас находится на уровне 80-90 процентов. Почему его недооценили противники и партнеры?  

Путин не воспринимал Зеленского всерьез

Ответ нужно искать в прошлом. Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, не имея политического опыта, почти как в сериале "Слуга народа", в котором он играл ставшего главой государства школьного учителя. До выдвижения в президенты он был успешным комиком, актером и продюсером. Было время, когда он со сцены развлекал тогдашнего президентом России Дмитрия Медведева во время его визита в Украину. Это, вероятно, было одной из причин, почему руководство РФ не воспринимало его всерьез и раздражалось, когда он не шел на уступки. 

Владимир Зеленский был русскоязычным комиком и годами высмеивал украинство и прозападных украинских политиков. При этом его шутки о пророссийском президенте Викторе Януковиче были скорее безобидными. У Зеленского были тесные связи с Россией, там он зарабатывал деньги - в том числе и после аннексии Крыма. Некоторые в Украине не могли ему этого простить. Вторжение России стало водоразделом. Критика Зеленского его оппонентами в основном умолкла, он смог убедить многих скептиков, прежде всего, тем, что не уехал из Киева. Причиной может быть его опыт в детстве и юношестве.  

Кривой Рог (фото из архива)
Кривой Рог (фото из архива)Фото: Konstantin Sazonchik/itar-Tass/picture alliance

Зеленский вырос в Кривом Роге, промышленном городе на юго-востоке Украины. Хотя как профессорский сын он был в привилегированном положении, его поколение застало последние тяжелые годы до и после распада СССР, которые сопровождались полукриминальными нормами поведения молодежи. Один из первых уроков того времени - от противостояния не уходят.

У Зеленского это проявилось, когда между первым и вторым турами выборов президента в 2019 году он вызвал президента Петра Порошенко, своего конкурента и более опытного политика, на дебаты на стадион. Осенью того же года Зеленский во время встречи в Донбассе с бойцами, которые выступали против отвода войск от линии соприкосновения, дал понять, что не уступит под давлением и обронил фразу, что он "президент этой страны", а не "лох какой-то".  

Когда Россия вторглась в Украину, этот настрой мог пригодиться Зеленскому. Хозяин Кремля это, похоже, недооценил. Путин, скорее всего, считал Зеленского неопытным и слабым, таким, кого он сможет легко сломать.

Спор о ракетах в Польше остается исключением

Владимиру Зеленскому не все удается, правительство допускает ошибки. Украинцы до сих пор ждут результатов расследования, как Россия могла захватить в первые дни войны большие территории на юге страны. Некоторым политикам пришлось уйти в отставку, среди них - друзья президента. Сам Зеленский вызвал удивление и частично раздражение западных партнеров Украины, когда в ноябре утверждал, что упавшая в Польше и убивавшая двоих местных жителей ракета была российской. По данным США, это была ракета, выпущенная украинским комплексом ПВО.

Но тот эпизод был исключением. Зеленский видит свою главную задачу в том, чтобы через СМИ добиваться большей помощи для своей страны. Он почти каждый день взывает к западным политикам и общественности, просит, некоторые говорят - выпрашивает - оружие. Просит успешно, оружия все больше. Столько видеовыступлений в парламентах и на конференциях, как Зеленский, нет ни у какого другого президент или премьера. Это тоже мировой рекорд.        

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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