МАГАТЭ будет постоянно инспектировать все АЭС Украины

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси посетит Украину на неделе с 16 по 23 января, чтобы договориться о постоянном присутствии экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны.

Во время этой поездки глава МАГАТЭ посетит Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также Чернобыльскую АЭС для развертывания миссий в составе двух экспертов МАГАТЭ на каждом из этих объектов. На данный момент постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ обеспечено только на Запорожской АЭС.

Гросси: Мы должны предотвратить опасность ядерной аварии

"Поскольку эта трагическая война идет второй год, мы должны продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить опасность серьезной ядерной аварии, которая принесет еще больше страданий и разрушений народу Украины и других стран", - подчеркнул Гросси.

В ходе полномасштабного вторжения в Украину российские войска захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. Впоследствии Чернобыльская АЭС была освобождена украинской армией, а на территории Запорожской АЭС, являющейся самой крупной электростанцией Европы, осенью были зафиксированы обстрелы, что вызвало тревогу мирового сообщества.

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