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Глава Совбеза РФ Николай Патрушев
Николай ПатрушевФото: picture-alliance/dpa
ПолитикаРоссия

Патрушев обвинил Лондон во взрывах на "Северных потоках"

Александра Иванова
36 мин. назад

Глава Совбеза РФ утверждает, что после взрывов на "Северных потоках" премьер Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену SMS "Всё сделано".

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О причастности Великобритании ко взрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" заявил в четверг, 3 ноября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В качестве доказательства он назвал эсэмэс-сообщение со словами "Всё сделано", которое, по его утверждению, тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену вскоре после взрывов на газопроводах. Свое заявление он сделал в Москве во время встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

Что известно об "SMS Лиз Трасс"

Как сообщает российское информагентство РИА "Новости", об "эсэмэс Лиз Трасс" Энтони Блинкену, ставшем известным после взлома телефона британского премьера хакерами, сообщил в Twitter пользователь под именем Kim Dotcom. Агентство называет его немецко-финским предпринимателем, проживающим в Новой Зеландии, и отмечает, что его обвиняют в рэкете, отмывании денег и мошенничестве, а власти США требуют его выдачи.

По утверждению Kim Dotcom, речь идет не о том телефоне Трасс, который был взломан в июле, то есть еще до взрывов на "Северных потоках".

Ранее Россия обвинила Великобританию в причастности к атаке дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября. Министерство обороны РФ назвало эту атаку терактом и заявило, что его устроили бойцы 73-го специального центра морских операций ВМС Украины, а операция готовилась якобы под руководством "британских специалистов" в городе Очаков Николаевской области. 

В Лондоне назвали это утверждение "ложью эпического масштаба".

Расследование причин повреждений "Северных потоков"

Повреждения обоих ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока - 2" произошли 26 сентября.

В середине октября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не будет предоставлять России и другим странам результатов расследования причин повреждения труб газопроводов, случившихся в исключительной экономической зоне королевства, объяснив это высоким уровнем важности этих данных для сферы безопасности.

В Германии расследование повреждений "Северных потоков" ведет федеральная прокуратура по подозрению в "тяжком насильственном саботаже инфраструктуры энергоснабжения ". В начале октября к датскому острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны были задокументировать повреждения труб.

В середине октября информацию о ходе расследования инцидентов германской стороной запросила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), направив три письменных запроса в министерство экономики и МИД ФРГ. Вагенкнехт интересовалась, какие данные об инциденте уже имеются у правительства Германии и какие меры оно собирается принять "самостоятельно, вместе с ЕС, другими правительствами или НАТО", чтобы выявить, кто виновен в повреждении газопроводов.

Реагируя на запрос Вагенкнехт, министерство экономики ФРГ сообщило: "До сих пор остается невозможным провести расследование на месте, поэтому у правительства нет надежных данных о возможных причинах нападения". Его ответ процитировала газета Berliner Zeitung.

Кроме того, правительство пояснило Вагенкнехт, что "после тщательного размышления" оно пришло к выводу, что дальнейшее предоставление информации, даже в сокращенной форме, "невозможно по причине (защиты. - Ред.) государственного блага".

Вопрос Вагенкнехт о том, какие корабли и силы НАТО и России находились в районе, где было зафиксировано повреждение газопроводов, после прекращения поставок голубого топлива по "Северному потоку", также был оставлен без ответа.

Расследование компании Nord Stream AG

Между тем компания Nord Stream AG 2 ноября сообщила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода "Северный поток" в исключительной экономической зоне Швеции.

По данным оператора газопровода, на морском дне были обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров.

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www.berliner-zeitung.de
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