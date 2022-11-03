Патрушев обвинил Лондон во взрывах на "Северных потоках"

Глава Совбеза РФ утверждает, что после взрывов на "Северных потоках" премьер Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену SMS "Всё сделано".

О причастности Великобритании ко взрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" заявил в четверг, 3 ноября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В качестве доказательства он назвал эсэмэс-сообщение со словами "Всё сделано", которое, по его утверждению, тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену вскоре после взрывов на газопроводах. Свое заявление он сделал в Москве во время встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

Что известно об "SMS Лиз Трасс"

Как сообщает российское информагентство РИА "Новости" , об "эсэмэс Лиз Трасс" Энтони Блинкену, ставшем известным после взлома телефона британского премьера хакерами, сообщил в Twitter пользователь под именем Kim Dotcom. Агентство называет его немецко-финским предпринимателем, проживающим в Новой Зеландии, и отмечает, что его обвиняют в рэкете, отмывании денег и мошенничестве, а власти США требуют его выдачи.

По утверждению Kim Dotcom, речь идет не о том телефоне Трасс, который был взломан в июле, то есть еще до взрывов на "Северных потоках".

Ранее Россия обвинила Великобританию в причастности к атаке дронов на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября. Министерство обороны РФ назвало эту атаку терактом и заявило, что его устроили бойцы 73-го специального центра морских операций ВМС Украины, а операция готовилась якобы под руководством "британских специалистов" в городе Очаков Николаевской области.

В Лондоне назвали это утверждение "ложью эпического масштаба".

Расследование причин повреждений "Северных потоков"

Повреждения обоих ниток "Северного потока" и одной нитки "Северного потока - 2" произошли 26 сентября.

В середине октября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна не будет предоставлять России и другим странам результатов расследования причин повреждения труб газопроводов, случившихся в исключительной экономической зоне королевства, объяснив это высоким уровнем важности этих данных для сферы безопасности.

В Германии расследование повреждений "Северных потоков" ведет федеральная прокуратура по подозрению в "тяжком насильственном саботаже инфраструктуры энергоснабжения ". В начале октября к датскому острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны были задокументировать повреждения труб.

В середине октября информацию о ходе расследования инцидентов германской стороной запросила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), направив три письменных запроса в министерство экономики и МИД ФРГ. Вагенкнехт интересовалась, какие данные об инциденте уже имеются у правительства Германии и какие меры оно собирается принять "самостоятельно, вместе с ЕС, другими правительствами или НАТО", чтобы выявить, кто виновен в повреждении газопроводов.

Реагируя на запрос Вагенкнехт, министерство экономики ФРГ сообщило: "До сих пор остается невозможным провести расследование на месте, поэтому у правительства нет надежных данных о возможных причинах нападения". Его ответ процитировала газета Berliner Zeitung .

Кроме того, правительство пояснило Вагенкнехт, что "после тщательного размышления" оно пришло к выводу, что дальнейшее предоставление информации, даже в сокращенной форме, "невозможно по причине (защиты. - Ред.) государственного блага".

Вопрос Вагенкнехт о том, какие корабли и силы НАТО и России находились в районе, где было зафиксировано повреждение газопроводов, после прекращения поставок голубого топлива по "Северному потоку", также был оставлен без ответа.

Расследование компании Nord Stream AG

Между тем компания Nord Stream AG 2 ноября сообщила о завершении первоначального сбора данных на месте повреждения первой нитки газопровода "Северный поток" в исключительной экономической зоне Швеции.

По данным оператора газопровода, на морском дне были обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров.

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