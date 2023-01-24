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Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сентябрь 2022 года
Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сентябрь 2022 годаФото: D. Candano Laris/IAEA/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

МАГАТЭ не нашло оружия на украинских АЭС

Ксения Польская Брюссель
16 мин. назад

Глава МАГАТЭ сообщил, что в ответ на обвинения России в адрес Украины о размещении на атомных электростанциях вооружений был проведен полный осмотр всех объектов. Оружия обнаружено не было, указал он.

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После того, как Россия обвинила Украину в размещении военного оборудования на АЭС, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 24 января, провело всесторонний осмотр всех АЭС в Украине и не обнаружило на них никакого оружия. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед Европарламентом позднее в тот же день. "Конечно же, результат этой инспекции был отрицательный, и мы предоставим об этом отчет", - сказал он.

По его словам, его агентство уже второй раз разоблачает упреки в опасных и нелегальных действиях на АЭС. Первый подобный эпизод произошел, когда Россия обвинила Украину в изготовлении "грязных бомб", напомнил он. Тогда инспекторы МАГАТЭ также провели срочную ревизию и пришли к выводу, что "весь радиоактивный материал находится на своих местах и причин для подобных предположений нет".

Цель МАГАТЭ - создание зоны безопасности на ЗАЭС

По приглашению Киева инспекторы МАГАТЭ теперь постоянно присутствуют на всех пяти украинских АЭС, включая Чернобыльскую, предоставляя техническую поддержку в условиях войны. Следующая цель агентства - создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС и на ней, сообщил Гросси. Переговоры об этом он ведет как с украинской, так и с российской стороной, оккупирующей территорию ЗАЭС, называя этот диалог мостом, который дает надежду на политическое решение проблемы атомной безопасности. 

Директор МАГАТЭ пояснил, что зона безопасности вокруг ЗАЭС - это не демилитаризованная зона. Его агентство добивается исключения территории станции и прилежащей к ней территории из боевых действий, а также неразмещения Россией ракетных установок и тяжелой артиллерии вокруг атомной станции. 

Европарламент поддержал переговоры МАГАТЭ с Россией и Украиной

"В условиях обстрелов, бомбардировок, постоянных сбоев в электросети АЭС нельзя исключить риска аварии. В таком случае есть целая шкала того, что может произойти, - ответил глава МАГАТЭ на вопрос DW о возможных сценариях в случае аварии на ЗАЭС. - Это сравнимо с крушением поезда: сколько людей погибнут, зависит от разных факторов. Так и здесь: будет ли это лишь один реактор, пострадает ли хранилище топлива, насколько велика территория поражения? В любом случае, на собственном опыте мы это проверять не хотим!"

Европарламент поддержал инициативу МАГАТЭ по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. "Российская агрессия в Украине - это прямая угроза ядерной безопасности на нашем континенте, - сказал глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид МакАллистер. - Мы надеемся, что все усилия (МАГАТЭ) приведут к соглашению". Глава подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо выразила надежду, что эти переговоры скоро завершатся, а безопасная зона вокруг ЗАЭС будет установлена как можно скорее.

Переговоры с президентом Владимиром Зеленским в Украине Гросси уже провел, и в ближайшие дни направится в Россию.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

 

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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