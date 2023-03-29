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Сын за отца в России вновь в ответе

Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева
Комментарий
1 ч. назад

В Россию вернулась страшная практика разлучать детей с родителями по политическим причинам, констатирует Лола Тагаева, анализируя появившиеся примеры такого рода.

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Девочка на полузатемненном фото в детском приюте
Фото: picture-alliance/dpa/RIA Novosti/V. Pesnya

28 марта Ефремовский суд Тульской области приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии. В апреле 2022 года его дочь 13-летняя Маша изобразила российский и украинский флаги. На первом было написано "Нет войне", на втором - "Слава Украине". На девочку пожаловалась учительница рисования, школа вызвала полицию, с ребенком провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о "дискредитации" российской армии из-за комментария в "Одноклассниках".

Не единственная история

В конце прошлого года на Москалева завели уголовное дело о повторном случае "дискредитации". В начале марта его задержали, девочку забрали в приют и отказались отпускать оттуда, комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав. Вчера Москалев, скорее всего, смог сбежать.

Лола Тагаева
Лола ТагаеваФото: privat

Но это не единственная история разлучения родителей с детьми по политическим мотивам в России за последнее время. Пенсионерка и активистка из Улан-Удэ Наталья Филонова оказалась в СИЗО в ноябре прошлого года. Ее обвиняют в нападении на двух сотрудников полиции, одному из которых она якобы могла сломать палец во время задержания на митинге против мобилизации. В декабре органы опеки насильно увезли приемного сына-инвалида Филоновой в больницу, хотя мальчик был у родственников. В марте его отправили в детский дом.

Независимое инернет-издание "Агентство" отмечает, что суд впервые с 1986 года разлучил ребенка с родителем по политическим причинам. В том же году у одного из осужденных диссидентов отобрали трехлетнего ребенка, передав его бабушке, а вот в детдома в последний раз у политзаключенных забирали детей аж в середине 1970-х, пишет издание со ссылкой на сотрудника архива "Мемориала" Алексея Макарова. И Москвалева, и Филонову "Мемориал" быстро признал политическими заключенными.

Запугивание родителей приходом западной ювенальной юстиции

Разлучение родителей с детьми по политическим мотивам является одним из самых серьезных нарушений прав человека. Суровость правонарушения в данном случае, в том числе, подтверждает то, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге на днях выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой именно из-за незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Все это происходит на фоне постоянной пропаганды традиционных семейных ценностей как одной из главных идеологических "скреп" режима, поддержка которых в конце нулевых началась, в том числе, благодаря запугиванию приходом западной ювенальной юстиции, институты которой так и не были созданы в России за все эти годы. Родителей пугали тем, что в Европе, если чуть что не так, приходят и забирают детей в детский дом.

Противники закона о профилактике домашнего насилия приводили эти же аргументы (страх потерять детей), закидав Совет Федерации и Администрацию президента жалобами на проект закона. И тут происходит абсолютно чудовищное расставание с детьми, которые проведут годы в детском доме из-за политической позиции родителей, чего не делали даже в позднесоветские времена, считая сталинским наследием и слишком антигуманном явлением.

Пригожин как защитник "скреп" 

А в ответ - полная тишина от защитников скреп. Хотя нет. Один яркий голос все же прозвучал. Самый одиозный персонаж этой войны, Евгений Пригожин, чья ЧВК "Вагнер" признана в ряде западных стран террористической организацией, выступил против такого решения, считая его несправедливым.

Он написал письмо прокурору Тульской области, в котором отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" "с честью погибают", в том числе за будущее детей, и после их гибели дети попадают в детские дома. "Мы считаем, что это большая трагедия для России и будущего нашей страны. Войну со злом мы ведем ради этого же будущего своих детей", - говорится в письме. Как шутят в интернете, наступили те самые времена, когда уже сам Пригожин спрашивает, не людоеды ли вы?

Действительно, какой следующий шаг, если режим продолжит курс на эскалацию и возврат к сталинским временам, а именно это последовательно происходит? Клеймо сына "врага народа"? Сроки для детей репрессированных родителей?

Автор: Лола Тагаева - главред издания "Верстка" и со-основатель проекта о гендерном просвещении Gender Team, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Лола Тагаева, журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
Лола Тагаева Лола Тагаева - российская журналистка, политический обозреватель, колумнистка DW.
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