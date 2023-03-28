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Фото: Pau Barrena/AFP
ПолитикаРоссия

Отец нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы мог сбежать

Екатерина Венкина
1 ч. назад

По данным суда, Алексей Москалев - отец нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы из Тульской области - сбежал. Его приговорили к двум годам колонии.

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Алексей Москалев - отец нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы из Тульской области - не присутствовал на чтении приговора в Ефремовском межрайонном суде. Об этом во вторник, 28 марта, сообщило издание "Медиазона". По утверждению пресс-секретаря управления судебного департамента в Тульской области Ольги Дьячук, Москалев сбежал из-под домашнего ареста.

"Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал... потому что сегодня ночью он сбежал", - заявила Дьячук.

Москалева приговорили к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" армии РФ. Где он находится, неизвестно.

"С близкими девочки работают"

Адвокат Владимир Билиенко заявил, что узнал о произошедшем вместе с остальными. Он добавил, что с близкими девочки работают, "чтобы пробудить в них родственные чувства". По информации ряда российских СМИ, в приюте, где она содержится, проходит срочное совещание. После чтения приговора было обнародовано постановление, по которому она передавалась на попечение социальных служб. Мать Маши живет в другом регионе. 

Судебное разбирательство по делу Москалева закончилось 27 марта. Оглашение приговора прошло 28 марта. Объявление о побеге ряд присутствовавших в зале суда приветствовал аплодисментами.

Рисунок школьницы обернулся уголовным делом против ее отца

В апреле 2022 года в школе №9 города Ефремов шестиклассникам дали на уроке ИЗО задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. После этого 13-летняя Маша Москалева изобразила два флага - РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором - "Слава Украине". Директор школы вызвала полицию, на следующий день девочку вместе с отцом и службой опеки увезли в отделение, а еще через день в школу для "проведения беседы" с Машей пришли сотрудники ФСБ.

На самого Алексея Москалева составили административный протокол по статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сославшись на его антивоенные комментарии в соцсетях. Перед новым годом в квартире Москалева прошел обыск, причем сотрудники Федеральной службы безопасности, по словам мужчины, изъяли все семейные накопления. На Москалева завели уголовное дело о повторной "дискредитации" российской армии, ему грозили до трех лет лишения свободы.

После возбуждения дела Москалев с дочерью уехали из Ефремова. Через некоторое время адвокат Владимир Билиенко сообщил, что мужчину объявили в розыск. Позднее, 1 марта 2023 года, полицейские задержали его и отправили в изолятор временного содержания до суда по мере пресечения. Ефремовский межрайонный суд Тульской области 2 марта отпустил Москалева под домашний арест до 27 марта.

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