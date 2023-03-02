Домашний арест отцу нарисовавшей антивоенный рисунок девочки

Алексея Москалёва, отца школьницы из Тульской области, нарисовавшей антивоенный рисунок, отправили под домашний арест до 27 марта. Его дочь органы опеки пообещали вернуть домой сегодня. Мужчине грозят три года тюрьмы.

Ефремовский межрайонный суд Тульской области отпустил под домашний арест до 27 марта Алексея Москалёва - отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил сайт "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Москалёва Владимира Билиенко.

Представители органов опеки пообещали 3 марта привезти домой к Москалёву его 13-летнюю дочь Машу, рисунок которой весной 2022 года вызвал скандал из-за антивоенного пафоса. Последние два дня она находилась в реабилитационном центре "Юность". Алексей с трех лет воспитывает дочь в одиночку - мать девочки живет в другом городе.

Три года тюрьмы за рисунок дочери

В апреле 2022 года в школе № 9 города Ефремов на уроке ИЗО шестиклассникам дали задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Маша Москалёва изобразила два флага - РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором - "Слава Украине". Директор школы вызвала полицию, на следующий день девочку вместе с отцом и сотрудниками увезли в отделение, а еще через день в школу для "проведения беседы" с ней приходили сотрудники ФСБ.

На самого Алексея составили административный протокол по статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ", сославшись на его антивоенные комментарии в соцсетях. 30 декабря в квартире Москалёва прошел обыск, причем сотрудники ФСБ, по словам Москалёва, изъяли все семейные накопления. После этого мужчина с дочерью уехали из Ефремова. Через некоторое время его адвокат Владимир Билиенко сообщил, что Москалёва объявили в розыск. 1 марта 2023 полицейские задержали его и отправили в ИВС до суда по мере пресечения.

По делу о "дискредитации" Алексею Москалёву грозит до трех лет лишения свободы. Свою вину он в в ходе следственных действий признать отказался.

Власти РФ преследуют детей за антивоенные высказывания

В марте 2022 года в России были приняты статьи, по которым возбуждаются уголовные дела за публичную антивоенную позицию. Это 207.3 статья УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"), 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ") и 284.2 УК РФ ("Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ"). По данным российского адвоката, главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, уже к августу того же года российские суды рассмотрели около 3500 дел по статье о "дискредитации" российской армии. Почти во всех случаях их фигуранты были признаны виновными.

"ОВД-инфо" пишет, что по состоянию на 19 декабря 2022 года среди уголовно преследуемых за антивоенную позицию было минимум семь несовершеннолетних.

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