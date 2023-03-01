Задержан отец школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок

Алексею Москалёву грозит до трех лет лишения свободы по делу о "дискредитации" российской армии. Мужчина воспитывает дочь один. Сейчас девочка находится в детском приюте.

В среду, 1 марта, полиция задержала жителя города Ефремов Тульской области Алексея Москалёва, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок на школьном уроке, сообщает издание "Спектр". Об этом рассказала волонтерка, помогающая семье. По словам Москалёва, "нет надежды" на то, что девочку заберут родственники на время его задержания, приводит цитату "ОВД-Инфо". Москалёву грозит до трех лет лишения свободы.

В апреле 2022 года в школе № 9 города Ефремов на уроке изобразительного искусства шестиклассникам дали задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Дочь Алексея Москалёва Маша изобразила два флага, на российском она написала "Нет войне", на украинском - "Слава Украине". После этого, по словам Москалёва, в школу вызвали сотрудников полиции и опеки, девочку одну забирали сотрудники ФСБ для "проведения беседы". На Алексея составили административный протокол по статье о "публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ" из-за антивоенных комментариев его авторства в соцсетях. 30 декабря произошел обыск в квартире, по словам Москалёва, сотрудники ФСБ изъяли все накопления семьи. На Алексея завели уголовное дело за повторную "дискредитацию" армии и подвергали пыткам.

Российские власти преследуют детей за антивоенные высказывания

В марте 2022 года в России были приняты статьи, по которым возбуждаются уголовные дела за публичную антивоенную позицию. Это 207.3 статья УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" и 284.2 УК РФ "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ". По данным ОВД-инфо, на 19 декабря 2022 года среди уголовно преследуемых за антивоенную позицию было минимум семь несовершеннолетних.

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