Выборы в Эстонии: изменит ли расстановку сил война в Украине

В Эстонии проходят выборы в парламент. Как война в Украине, высокая инфляция и скандал вокруг эстонских правопопулистов и Евгения Пригожина влияют на настроения избирателей - у DW.

В воскресенье, 5 марта, в Эстонии завершится неделя голосования на выборах в Рийгикогу - парламент. На фоне войны России против Украины в большинстве опросов лидирует правящая либеральная Партия реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас, выступающей за укрепление безопасности страны, жесткий курс в отношении Кремля и всеобъемлющую поддержку Украины. При этом свои позиции усилили и правопопулисты из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), делающие упор на внутренних проблемах в стране, - вызванной войной высокой инфляции и росте цен на электроэнергию.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас Фото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/Maxppp/dpa/picture alliance

Серьезные экономические вызовы, с которыми правительство Каллас столкнулось из-за войны, стали очевидны еще осенью прошлого года. Тогда в Эстонии была зафиксирована самая высокая инфляция по ЕС - 24,1%. Местные жители столкнулись с особенно резким скачком цен на электроэнергию. Воспользовавшись растущим недовольством, правопопулисты пообещали снизить стоимость электричества до трех центов за киловатт-час - и рейтинг EKRE тут же взлетел до 27,5%. Правда, как только цены на энергию пошли вниз, начала снижаться и поддержка этой партии.

Антиукраинская риторика EKRE

Привлечь на свою сторону критически настроенный по отношению к власти электорат EKRE пытались и с помощью скандальных высказываний на внешнеполитические темы, однако не всегда это находило отклик у потенциальных избирателей. Волну возмущения вызвало заявление основателя партии и экс-главы МВД Марта Хельме об украинских беженцах, сделанное еще в первые месяцы полномасштабного вторжения. Хельме тогда утверждал, что украинки якобы могут распространить в Эстонии ВИЧ и заподозрил бежавших от войны женщин в занятиях проституцией.

Позже он заявил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию и выступает "за мир", а отдельные партийные деятели, например баллотирующийся в Рийгикогу Варро Вооглайд призывали улучшить отношения с РФ. При этом лидер партии EKRE Мартин Хельме - сын Хельме-старшего - последовательно выступает против поставок оружия Украине. Недавно он обвинил главнокомандующего Силами обороны Мартина Херема в том, что Эстония подорвала собственную обороноспособность, передав Киеву свое оружие и боеприпасы. По оценкам аналитиков, атака на Силы обороны стоила партии нескольких процентных пунктов.

Мартин Хельме, кандидат в премьер-министры от EKRE на выборах в Рийгикогу Фото: picture-alliance/AP Photo/T. Meos

Тем не менее в преддверии выборов на фоне активной рекламной кампании поддержка правопопулистов вновь пошла вверх. Опрос социологической службы Norstat и НКО Ühiskonnauuringute Instituut показал, что по суммарным результатам за последние четыре недели поддержка EKRE составила 22,7%, а реформистов - 28,3%. При этом, по информации эстонского медиаконцерна Postimees, за неделю с 21 по 27 февраля EKRE даже незначительно опередила Партию реформ. В то же время исследование другой социологической фирмы, проведенное спустя всего несколько дней после опроса Norstat, дало совершенно иные результаты, продемонстрировав резкое падение поддержки правопопулистов.

Скандал с Пригожиным обрушил рейтинги EKRE?

По данным опроса социологической службы Kantar Emor , проводившегося с 28 февраля по 2 марта по заказу Эстонского национального телерадиовещания ERR, самой влиятельной политической силой осталась Партия реформ, за которую готовы проголосовать 29% опрошенных, а самым популярным кандидатом на пост премьера - Кая Каллас. Ее готовы поддержать 40% респондентов. При этом рейтинг EKRE упал до 14,3%, в результате чего партия опустилась на четвертое место. Эксперт Kantar Emor Айвар Воог связывает это с вспыхнувшим незадолго до выборов скандалом вокруг возможных контактов эстонских правопопулистов со структурами владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В феврале издание Politico , ссылаясь на попавшие в его распоряжение внутренние документы ЧВК, сообщило, что Пригожин планировал вмешаться в политическую систему Эстонии в 2019 году и поддержать местных правопопулистов перед выборами в Европейский парламент. В EKRE связи с ЧВК отрицают, тогда как владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что "долгое время" сотрудничал с Мартом Хельме "в рамках антизападной стратегии". Независимо от правдивости этой информации именно в ней аналитик видит возможную причину резкого падения рейтинга EKRE. Расхождение результатов Kantar Emor с данными других опросов Воог объясняет временем их проведения - по его оценке, скандал не имел никакого эффекта на начальном этапе, однако вероятно начал сказываться после публикации Пригожина, то есть уже после того, как другие социологические службы завершили свои опросы.

Вместе с тем ситуация развивается очень динамично и конечный результат партии на выборах станет известен только после подсчета бюллетеней.

Русскоязычные отворачиваются от Центристской партии?

Необычными на нынешних выборах могут оказаться и результаты Центристской партии - крупнейшей политической силы, которая традиционно пользовалась самой большой поддержкой русскоязычного населения. В этот раз ее рейтинг, по результатам разных опросов, оценивается в 16-19%. В Ида-Вирумаа - преимущественно русскоязычном регионе на северо-востоке Эстонии - она по-прежнему остается самой влиятельной силой, но если в лучшие времена ее поддерживали до 80% неэстонцев, то теперь эта поддержка снизилась до 50%.

Долгие годы центристы позиционировали себя защитниками интересов русскоязычных жителей, в том числе выступая за сохранение русских школ и возможности обучаться на русском языке. После того, как в конце прошлого года Рийгикогу принял закон, который позволит перейти на эстонский язык обучения, этот вопрос был закрыт. Сейчас на северо-востоке растет поддержка молодой либеральной партии Eesti 200, активно продвигающей идею единой школы, в которой русскоязычные и эстонцы будут учиться вместе.

По данным социологической службы Kantar Emor, в Ида-Вирумаа Eesti 200 вышла на второе место по популярности и набирает 16 процентных пунктов. Причем среди живущих там русскоязычных ее готовы поддержать 11%. В то же время по стране поддержка Eesti 200, по разным опросам, колеблется от 9,5% до 15%. По прогнозам, избирательный порог также преодолеют консерваторы из Isamaa ("Отечество") (7,1-8,6%) и социал-демократы (7,4-11,4%).

Прокремлевские кандидаты и русскоязычное население

Вопреки репутации "партии русских", центристы с самого начала полномасштабного вторжения резко осудили войну, в том числе это сделали многие их русскоязычные представители - хотя и с некоторыми оговорками. Сторонники риторики Кремля - например, популярный на северо-востоке политик Михаил Стальнухин, обвинивший эстонские власти в "фашизме" и "нацизме" за перенос советских памятников, - были изгнаны из партии. Стальнухин в ответ решил баллотироваться в Рийгикогу как независимый кандидат и, по прогнозам, может оттянуть на себя часть протестно настроенных избирателей. Вопрос о том, сможет ли он пройти в парламент, остается открытым. Пока что за всю историю проведения выборов в Рийгикогу ни одному из одиночных кандидатов не удавалось получить мандат.

О необходимости "дружить с Россией" заявляет другой откровенно симпатизирующий Кремлю кандидат, выдвинувшийся от консервативно-популистского движения Koos ("Вместе") и Объединенной левой партии Эстонии. Айво Петерсон (урожденный Крылов) в конце февраля отправился в оккупированный российскими войсками Донецк, чтобы "показать своим избирателям другую сторону войны", где и остается до сих пор. В МВД Эстонии заявили, что Петерсон представляет угрозу безопасности.

Если в целом по стране прокремлевские силы набирают лишь около одного процента, то в Ида-Вирумаа за Стальнухина, Koos и ОЛПЭ готовы проголосовать 10% опрошенных, родным языком которых является русский, свидетельствуют данные Kantor Emor. Какой процент граждан проголосует за них в итоге, и чем завершится борьба Партии реформ с правопопулистами, станет известно по итогам выборов в ночь с 5 на 6 марта.

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