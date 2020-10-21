Скандал из-за Байдена. Почему глава МВД Эстонии ушел в отставку

"Я решил подать в отставку еще вчера вечером (8 ноября. - Ред.). Вы не заткнете мне рот", - заявил глава МВД Эстонии Март Хельме журналистам на пресс-конференции в понедельник, 9 ноября. Он добавил, что продолжит работу в парламенте и никто не заставит его замолчать - ни премьер-министр, ни президент.

Март Хельме против Джо Байдена

Поводом к уходу Хельме с должности послужила передача на эстонском TRe Raadio, в которой он участвовал вместе с сыном и по совместительству министром финансов Мартином Хельме. Глава МВД, ранее не раз подвергавший критике НАТО, заявил, что результаты голосования на выборах в США были сфальсифицированы, и провел параллель с Беларусью. Также он заявил, что "глубинное государство" (термин сторонников теории заговора, согласно которой политикой государства тайно руководит группа влиятельных лиц. - Ред.) пытается "повсюду пристроить коррумпированных негодяев". "Джо Байден и Хантер Байден - коррумпированные типы", - заключил Хельме.

Президент Керсти Кальюлайд освободила главу МВД от занимаемой должности

В правительстве Эстонии осудили эти заявления. Премьер-министр страны Юри Ратас 9 ноября одобрил отставку Хельме, после чего президент Керсти Кальюлайд освободила главу МВД от занимаемой должности. "Отставка Марта Хельме в нынешней ситуации является единственно возможным решением, чтобы правительство могло продолжать свою работу, в том числе по претворению в жизнь внешнеполитических целей", - подчеркнул премьер Ратас.

DW поинтересовалась у эстонских политологов, позволит ли уход главы МВД сохранить правящую коалицию и как громкая отставка повлияет на позиции местных национал-консерваторов.

Сколько продержится коалиция в Эстонии?

В эстонском правительстве DW заверили: несмотря на отставку министра, коалиция продолжит работу. Не изменилось и распределение портфелей. "В ближайшем будущем Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) должна будет представить нового кандидата на пост министра внутренних дел", - отметили в пресс-службе.

Пеэтер Тайм из Академического центра исследований Балтийских стран и России комментирует позицию эстонского правительства так: "Есть такая русская поговорка: "Не дождетесь". Эту поговорку в течение последних полутора лет можно применить ко всей деятельности эстонской правящей коалиции. Сотрясений, скандалов, из-за которых в нормальных западных странах уходят в отставку министры, разваливаются коалиции, было более чем достаточно, - и ничего не изменилось".

Хельме-младший по-прежнему остается в правительстве

Политолог Тартуского университета Рейн Тоомла допускает иное развитие событий. В правительстве по-прежнему останется сын Марта Хельме, говорит он, и пока он занимает свой пост, коалиция продолжит работу, однако вопрос заключается в том, как долго протянет этот правящий союз. Тоомла не исключает, что дни его сочтены.

"В политологии есть формула, по которой рассчитывают продолжительность жизни правительств. И в соответствии с ней действующее правительство может распасться следующей осенью", - объясняет Тоомла. Главная причина распада правительств, добавляет он, заключается не в противоречиях внутри коалиции, хотя они тоже могут играть свою роль, а в том, насколько разнороден состав парламента: чем он пестрее, тем короче существование кабинета министров.

"Посмотрим, оправдает ли себя эта формула на этот раз, но до сих пор, судя по опыту Эстонии, она срабатывала достаточно хорошо. Было всего пару отклонений", - замечает ученый.

Тоомла также напомнил, что следующей осенью в Эстонии пройдут президентские выборы и выборы в местные органы самоуправления. "Как показывает опыт, эти выборы могут рассорить партии, и в политической истории бывали прецеденты, когда в результате формировались новые правительства", - указывает эксперт.

По мнению Тоомла, уход Марта Хельме с поста министра, "несомненно, ослабит позиции партии EKRE". Дело не столько в рейтингах - они по-прежнему достаточно стабильны - сколько в том, что у партии нет достойного преемника на пост главы МВД.

Март Хельме - уже шестой министр от этой партии, который покидает правительство, сформированное всего полтора года назад. "У EKRE всегда были проблемы с поиском министров. Они не могут предложить достойного кандидата. К тому же нельзя, чтобы на пост главы МВД претендовал совсем неизвестный человек. Поэтому им будет очень сложно с этим справиться", - полагает Тоомла.

Риторика Хельме находит отклик у русскоязычных жителей

Буквально месяц назад Март Хельме привлек внимание международной общественности своими гомофобными высказываниями в интервью Deutsche Welle. Членов EKRE это, кажется, не сильно обеспокоило - наоборот, они ожидали большого прироста избирателей из числа местных русскоязычных. Прирост, как показывают свежие опросы общественного мнения, действительно произошел, правда, совсем незначительный. Могут ли антиамериканские высказывания привлечь к партии новых сторонников?

Март Хельме обвинил штаб Джо Байдена в фальсификации результатов выборов в США

"Отношение к НАТО и вообще к внешней политике Эстонии, в том числе, и отношение к России, может импонировать части русскоязычных избирателей, но в широком плане русскоязычный электорат все же не особо поддерживает EKRE", - считает Тоомла.

Его коллега Пеэтер Тайм указывает на то, что еще недавно члены партии EKRE сравнивали местных русскоязычных с тараканами и называли их раковой опухолью Кремля. "Через неделю-две у EKRE найдется что-то и против русских, и тогда они снова настроят людей против себя", - убежден он.

"О Марте Хельме должны говорить не политологи, а психиатры"

Тайм указал на опасность популистской риторики Хельме. "Подавляющее большинство у нас в стране решило так: Россия для нас опасна, и наша единственная гарантия безопасности - это Европейский союз и НАТО", - напоминает он, приводя в пример ввод российских войск в Украину и аннексию Крыма. "И вот теперь министр внутренних дел, начальник наших спецслужб, говорит о том, что Америка абсолютно недемократична, выбирает себе чуть ли не бандита в президенты, причем это все неподтвержденные высказывания. То есть либо глава МВД располагает неопровержимыми данными о фальсификациях на выборах в США и о том, что Байден и его сын увязли в коррупции, либо он просто болтун", - говорит Тайм.

По оценке тартуского политолога Рейна Тоомла, Март Хельме - "очень эмоциональный человек, который часто не думает о том, что говорит. А когда осознает, что сказал что-то странное, пытается немного смягчить свои высказывания".

Тайм выражается более резко: "Здесь уже трудновато говорить политологам - здесь должны говорить психиатры. Я понимаю, есть борьба политических сил, есть политическая конкуренция, но здесь уже сумасшествие. Это очень трудно комментировать, вот в чем проблема".

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