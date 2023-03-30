Минобороны РФ в 2016 г. заказало создание "фабрики троллей"

СМИ рассказали о малоизвестной IT-компании из Москвы, которая работает над секретными проектами для СВР, ФСБ и Минобороны.

Небольшая московская IT-компания "Вулкан" по заказу Минобороны, ФСБ и СВР разрабатывает программное обеспечение для российских кибератак, управления "фабрикой троллей" и изоляции интернета, говорится в совместном расследовании изданий "Важные истории", Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Washington Post, Paper Trail Media и других изданий, опубликованном в четверг, 30 марта.

О работе компании журналисты узнали от анонимного источника, который спустя несколько дней после российского вторжения в Украину связался с ними и передал архив информации о "Вулкане". "За ней стоит ГРУ и ФСБ", - сказал источник. Офис "Научно-технического центра "Вулкан" находится в Москве, ее основатели - Антон Марков и Александр Иржавский. В компании работает чуть больше 130 человек, ее выручка в 2021 году немногим превысила миллиард рублей, пишут "Важные истории".

Подрядчик российских спецслужб

Компания специализируется на "анализе защищенности аппаратных и программных комплексов", а также "исследованиях безопасности микроэлектронных устройств", описывает свою деятельность сам "Вулкан". Этой работой фирма занимается по заказу российских спецслужб, утверждают авторы расследования. Среди клиентов "Вулкана" называют Центр информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, подразделения службы внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ.

В 2016 году "Вулкан" по заказу структуры Минобороны начал разрабатывать инструмент для слежки за всеми пользователями интернета на определенной территории, блокировки нежелательных сайтов и раскрутки нужных статьей с помощью ботов. Для этого был создан аппаратно-программный комплекс "Амезит". По мнению экспертов в области информационной безопасности, которым журналисты показали документы "Амезита", система создавалась для использования за границей, в том числе в Украине. В архиве "Вулкана" нет данных о том, где и как использовалась часть "Амезита", отвечающая за изоляцию интернета, подчеркивает авторы расследования.

"Фабрика троллей" по заказу Минобороны РФ

Одна из функций "Амезита" - создание "фабрики троллей". "По сути, с помощью этой программы военнослужащий Минобороны может в один клик создать сотни ботов в самых разных соцсетях (Facebook, Twitter, YouTube), а затем "поручить" им различные задания: публиковать посты и видео, комментировать, лайкать, накручивать просмотры статьям", - описывают принцип работы "Важные истории", которые смогли найти некоторых ботов, созданных "Амезитом", и проследить, в каких реальных кампаниях они участвовали.

Начиная с 2015 года, боты, которых журналисты обнаружили в переданном им архиве данных, участвовали в кампании под хештегом #pidobama, вбросе информации о якобы вмешательстве США в парламентские выборы в Армении 2017 года и об убийстве в Киеве командира Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины полковника Максим Шаповала. Кроме того "фабрика троллей" под управлением "Амезита" участвовала в кампании против Хиллари Клинтон перед президентскими выборами в США в 2016 году.

"Вулкан" не находится в санкционных списках ни США, ни Евросоюза. Руководство компании отказалось отвечать на вопросы журналистов.

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