США выделяют Украине новый пакет военной помощи

На 405-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 4 апреля (время московское).

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий выехать в третьи страны. "У оккупационных чиновников есть еще немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы увезли с собой коллаборантов. Но это уже как получится", - заявила Верещук. "Украинцам (в этих районах. - Ред.) советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать - знаете. Главное – беречь себя и детей", - подчернула вице-премьер.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил ВСУ в обстреле села Алешковичи в Суземском районе. В результате была повреждена крыша частного домовладения, никто не пострадал, сообщил чиновник.

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Ответственность за взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский провоенный блогер Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) взяла на себя "Национальная республиканская армия". НРА не получала помощь от иностранных структур, говорится в сообщении в Telegram-канале "Роспартизан", распространенном российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым. Там же утверждается, что все пострадавшие в результате взрыва якобы входят в число активных сторонников войны РФ против Украины.

О "Национальной республиканской армии" ничего не было известно до 21 августа 2022 года, пока Илья Пономарев, который с 2016 года проживает в Украине, не заявил, что НРА взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля, в результате которого погибла 30-летняя публицистка Дарья Дугина. Из манифеста НРА, зачитанного Пономаревым, следовало, что эта организация объединяет "российских активистов, военных и политиков", которые решили поставить вне закона "разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов России".

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Два российских истребителя Су-35 нанесли удар по селу Печенюги в Черниговской области, сообщило оперативное командование "Север". Сведений о пострадавших пока не поступало.

США выделяют Украине новый пакет военной помощи

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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов (2,3 млрд евро). Как сообщает пресс-служба Минобороны Соединенных Штатов, пакет состоит из двух частей. Первая, на 2,1 миллиарда долларов (19,2 млрд евро), финансируется из Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой оружие заказывается у производителей, а не берется из запасов американских вооруженных сил. В рамках USAI Украине будут переданы, среди прочего, дополнительные боеприпасы для передвижных зенитно-ракетных комплексов NASAMS, радиолокационные станции воздушного наблюдения и противотанковые комплексы Javelin.

Остальная сумма, которая приходится прежде всего на боеприпасы, поступит в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов. В поставку войдут дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, за год США предоставили Украине военную помощь на сумму 32 млрд долларов (29,3 млрд евро), еще более 20 млрд долларов (18,3 млрд евро) выделили союзники.

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Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб российский "военкор" Владлен Татарский, сообщают российские государственные информагентства. Под стражей она пробудет до 2 июня 2023 года. Рассмотрение ходатайства об аресте Треповой по просьбе следствия проходило в закрытом режиме. Следователь настаивал, что при рассмотрении в открытом режиме может быть нарушена тайна следствия и могут вскрыться подробности частной жизни фигурантов дела. Обвиняемая просила провести судебное заседание с участием прессы.

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Норвегия ввела новые санкции в отношении России, присоединившись к десятому пакету санкций ЕС, сообщается на сайте норвежского правительства . В санкционный список вошли еще 87 физических и 34 юридических лица. Санкции также предусматривают экспортные ограничения на часть высокотехнологичных изделий, транспортных средств, стройматериалов, объектов авиационной промышленности и других товаров, которые могут использоваться российской армией. Кроме того, вводятся новые ограничения на импорт российского битума, асфальта, синтетического каучука и технического углерода.

По данным правительства, норвежский пакет повторяет европейский "с некоторыми изменениями". Всего в санкционном списке Норвегии 1678 физических и юридических лиц из России. "Норвегия едина с остальной Европой и присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС. Мы солидарны с народом Украины и полностью поддерживаем его борьбу за свободу", - заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

США, ФРГ и Украина приветствуют вступление Финляндии в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Финляндию и президента Саули Ниинистё со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину основания оборонительного союза. "В условиях российской агрессии альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе. Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели", - написал он в Twitter.

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Президент США Джо Байден заявил, что он "горд" приветствовать Финляндию в НАТО, расширяя западный оборонительный альянс в ответ на жестокое вторжение России в Украину. "Сегодня мы едины как никогда. И вместе, усиленные нашим новым союзником, Финляндией, мы продолжим сохранять трансатлантическую безопасность, защищать каждый дюйм территории НАТО и отвечать на любые вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - говорится в заявлении Байдена. Он также призвал Турцию и Венгрию "без промедления" присоединиться к остальным членам НАТО и ратифицировать вступление Швеции в альянс.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) приветствовал расширение Североатлантического альянса. Вступление Финляндии в НАТО является "победой для трансатлантической безопасности", заявил глава правительства ФРГ. Берлин полностью поддерживает и ожидаемое вступление Швеции в альянс, добавил Шольц.

По словам канцлера ФРГ, расширение НАТО является "историческим шагом, который укрепляет альянс в целом и означает большую безопасность в Европе и для нее". Берлин рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Хельсинки - "теперь в качестве участника альянса, основным ядром которого является приверженность взаимной солидарности". Кроме того, Германия ожидает, что Финляндия и Швеция примут участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле в качестве новых членов.

Белорусские военные пройдут в РФ обучение работе на "Искандер-М"

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"Искандер-М" на учениях в Оренбургской области (фото из архива) Фото: Russian Look/picture alliance

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" ракетных войск Вооруженных сил Беларуси отправились в Россию для практической подготовки, сообщило Минобороны республики. "Основными вопросами для изучения станут дальнейшее совершенствование практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, по данным ведомства, "личному составу расчетов предстоит детально изучить вопросы содержания и применения тактических ядерных боеприпасов" ОТРК "Искандер-М", который ранее передали белорусской стороне. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства подтвердил отправку Минску ОТРК и начало обучения белорусских расчетов на одном из российских полигонов.

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В отсутствие консенсуса по поводу сроков вступления Украины в НАТО государства - члены Североатлантического альянса пытаются договориться об увеличении ее финансирования, пишет газета Financial Times. "Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной ", - сказал один из собеседников FT. По данным издания, на встрече министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля будет рассмотрен вопрос об удвоении финансирования из комплексного пакета помощи Украине, созданного в 2016 году, с 250 млн евро до 500 евро млн в год. Помимо этого, главы МИД обсудят "возможные альтернативы членству" Украине в альянсе.

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Финляндия официально присоединилась к НАТО на торжественной церемонии, состоявшейся в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал подписанный им документ о присоединении к альянсу госсекретарю США Энтони Блинкену. Со своей стороны президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его стране предстоит проделать много работы для координации своей обороны в рамках оборонной стратегии НАТО. Североевропейская республика стала 31-м членом альянса.

СК России предъявил Дарье Треповой обвинения

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Дарье Треповой, задержанной в Санкт-Петербурге в связи с гибелью российского "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) при взрыве в кафе, официально предъявлены обвинения, сообщил Следственный комитет РФ. 26-летней девушке вменяют в вину теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.

По данным следствия, Трепова 2 апреля, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой", и передала ее блогеру, говорится в сообщении СК. В результате взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 посетителей кафе, указывается далее.

Ходатайство о заключении Треповой под стражу направлено в суд. Пресс-служба Басманного суда Москвы подтвердила его поступление. Следствие просит арестовать фигурантку до 2 июня.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе подписал документ о вступлении страны в НАТО, сообщает телерадиокомпания Yle. Финляндия станет 31-й страной, присоединившейся к Североатлантическому альянсу.

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Йенс Столтенберг (фото из архива) Фото: Kenzo Tribouillard/AFP

Вступление Финляндии в НАТО является историческим событием и прямым результатом вторжения России в Украину, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "Президент Путин провозгласил целью вторжения в Украину уменьшить НАТО, - сказал он журналистам в Брюсселе. - Он получает прямо противоположное… Сегодня Финляндия, а вскоре и Швеция станет полноправным членом альянса".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО будет "очередным обострением ситуации", а также "посягательством на нашу безопасность и национальные интересы РФ", в связи с чем Москва будет принимать "контрмеры". На уточняющий вопрос о том, какими будут эти контрмеры, Песков ответил - такими, которые "посчитает необходимыми" российская сторона.

ВСУ: РФ сбрасывает десятки планирующих бомб в день

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Российские оккупанты активно применяют планирующие бомбы, которые Вооруженным силам Украины нечем отражать, заявил в эфире национального телемарафона спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает, и вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км примерно. Противник применяет от 10-15 до 20 бомб в день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, не входящих в зону поражения нашей ПВО", - рассказал Игнат. По его словам, это новая угроза для Украины, на которую нужно оперативно реагировать, но пока нечем. "Чтобы эти самолеты отогнать подальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, такие как Patriot. И безусловно, хочется нам истребителей, которые могут применять ракеты класса "воздух-воздух" на больших расстояниях", – отметил Игнат.

Хроника событий 4 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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