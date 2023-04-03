Reuters: В ФРГ возобновили страхование "Северного потока"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 апреля.

На 405-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 4 апреля (время московское).

++11.50++

В Харьковской области войска РФ за прошедшие сутки продолжали обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале . "Из-за обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора Чугуевского района ранения получил 28-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в легком состоянии. В селе Тихое Чугуевского района обстрелами оккупантов разрушены инфраструктурный объект и частное домовладение", - говорится в сообщении.

++11.35++

За минувшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область 61 раз, выпустив 224 снаряда, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин в Telegram-канале . Херсон, по его словам, был обстрелян четыре раза, 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения. "К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - один человек погиб", - написал Прокудин.

++11.20++

В Донецкой области за минувшие сутки от российских обстрелов погибли четыре мирных жителя - двое в Торецке и по одному в Авдеевке и Торском, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко в Telegram-канале. Еще три человека в регионе получили ранения. По данным ОВА, с начала российского вторжения были убиты по меньшей мере 1450 и ранены 3339 мирных жителей Донецкой области.

++10.53++

Власти России стремятся развивать частные военные компании, которые могли бы стать альтернативой "Группе Вагнера", пишет министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке, опирающейся на данные разведки. По мнению авторов обзора, российское военное руководство хочет заменить "вагнеровцев" на наемников, над которыми у него будет больший контроль. Однако на данный момент ни одна из известных российских частных военных компаний не может сравниться по численности и боевой мощи с ЧВК "Вагнер", указывается в обзоре.

++10.40++

Объем поставляемого "Газпромом" через Украину газа на 4 апреля составил 41,7 млн куб. м, говорится на сайте оператора ГТС Украины. Это на 2,2 млн куб. м больше, чем накануне (39,5 млн куб. м), и соответствует уровню 2022 года. Увеличение объема прокачки произошло на фоне дорожающего в Европе газа.

Немецкие страховщики возобновили страхование "Северного потока"

++09.40++

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода "Северный поток", контролируемого Россией, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников, давших понять, что восстановление трубопровода не исключено после предполагаемой диверсии.

Страхование двумя крупнейшими компаниями Германии имеет решающее значение для любого долгосрочного будущего трубопровода, который был основным маршрутом транспортировки российского газа в Европу в течение десяти лет до взрыва в сентябре прошлого года, отмечает агентство .

По сведениям Reuters, возобновление страхования противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти источников сообщил, что правительство Германии не возражало против такого покрытия. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе.

Компании Munich Re, Allianz, а также ведомство федерального канцлера Германии отказались от комментариев, в то время как министерство экономики заявило, что страхование не было частью поддержки, которую правительство в прошлом оказывало трубопроводу, пишет Reuters.

++08.40++

Власти Черногории не станут передавать Украине активы россиян, замороженные на территории страны. Об этом заявил глава комитета по безопасности и обороне скупщины (парламента) Черногории Милан Кнежевич. "Это противоречит Конституции, черногорским законам и нормам ЕС. Такого не произойдет", - рассказал политик в интервью газете "Известия".

++08.05++

В небе над Одесской областью силы ПВО Украины уничтожили 13 дронов-камикадзе, сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале. Есть попадание по одному из предприятий области, указал он.

++07.40++

Боевики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте Фото: Valentin Sprinchak/TASS/IMAGO

Аналитики американского Института изучения войны подтвердили данные российских источников о том, что силы ЧВК "Вагнер" захватили здание городской администрации Бахмута. "ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжит попытки закрепить контроль над центральной частью Бахмута и попытается продвинуться на запад через густонаселенные районы города в направлении Хромового", - отметили в институте. В ISW добавили, что представители ВСУ подтверждают, что вместе с "вагнеровцами" в Бахмуте все активнее действуют регулярные российские войска, в частности ВДВ.

++06.45++

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "рассматривает ЕС в качестве недружественного объединения" из-за военной помощи, оказываемой Украине. По его словам, "Евросоюз потерял Россию" и "сам в этом виноват". "Необходимые выводы мы сделали. В ответ на враждебные шаги будем действовать при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности", - заявил российский министр в интервью "Аргументам и фактам".

Лавров назвал обсуждение "зависимости" России от Китая и "неравноправия" российско-китайских отношений попыткой "бросить тень на успехи" двух стран и "вбить клин в дружбу между Москвой и Пекином". "Сейчас, когда мы перенаправляем экспорт в Азию, вдруг о нас решили проявить заботу и "по-дружески" предостеречь от зависимости от Китая. Спасибо за совет, но мы будем думать своей головой", - сказал глава МИД РФ.

ООН: За время войны в Украине погиб 8451 мирный житель

++06.00++

По состоянию на 2 апреля в результате российского вторжения в Украину пострадали по меньше мере 22 607 мирных жителей страны, из них погибли 8451 человек, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) .

"УВКПЧ ООН считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", - подчеркивается в свежем отчете организации.

По ее подсчетам, в течение марта в Украине зафиксировано 178 убитых среди гражданского населения и 587 раненых. При этом 154 были убиты и 505 ранены в населенных пунктах на территории, контролируемой украинским властями, и соответственно 24 человека убиты и 82 ранено на оккупированных Россией территориях.

++05.05++

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Россию прекратить минирование сельскохозяйственных земель в Украине. По ее словам, мины не только приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения, но и мешают большому количеству фермеров обрабатывать свои поля и собирать урожай. "Таким образом Россия сокращает предложение продовольствия на мировом рынке и тем самым усугубляет голод в мире", - приводит слова германского министра пресс-служба МИД.

++04.40++

Российские военные в ночь на 4 апреля выпустили по территории Украины 17 иранских беспилотников "Shahed-136/131", сообщили в командовании воздушных сил Украины. Все они, по предварительной информации, были выпущены из района на восточном побережье Азовского моря. Силы противовоздушной обороны сбили 14 дронов, сообщили в ВСУ.

По Одессе ударили российские дроны

++02.55++

Одесса и Одесская область подверглись удару российских беспилотников (БПЛА), сообщили местные власти. В городе сработали системы ПВО. Сколько БПЛА были сбиты и есть ли в результате атаки пострадавшие, не сообщается. "Боевая работа продолжается, и возможна вторая волна", - предупредили власти области. Как сообщает издание "Суспільне", после взрывов в одном из районов Одессы начался пожар.

++01.40++

Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer AG инвестирует в Украину 60 млн евро, сообщил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью телеканалу ZDF. Кроме того, немецкая строительная компания Fixit "почти вдвое" расширит свои мощности по производству стройматериалов в Украине, добавил Хабек. Этот шаг необходим, в том числе для послевоенного восстановления страны - ремонта дорог, зданий и мостов, подчеркнул министр.

Правительство ФРГ готово предоставить немецким фирмам инвестиционные гарантии - на случай если завод компании будет разрушен, например, в результате ракетного удара, сообщил Хабек. "Обычно мы так не делаем, но в данном случае сделаем", - заверил он.

++00.50++

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Чернигове, рассказал он в вечернем видеообращении. Судя по его словам, на ней могло обсуждаться, в том числе украинское контрнаступление. "Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", - сказал Зеленский.

На вооружении ВВС Украины находятся 5 бригад истребителей

++00.15++

После передачи Польшей истребителей Украине на вооружении воздушных сил ВСУ находятся пять бригад истребителей СУ-27 и МиГ-29, сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире.

"Это исторический шаг - передача Украине таких видов вооружения (МиГ-29 от Польши. - Ред.). У нас теперь есть 5 бригад истребителей: две бригады СУ-27 и три МиГ-29. Но нам все равно нужны западные самолеты, поскольку МиГи, даже предоставляемые союзниками, морально и физически уже устарели", - сказал Игнат.

В январе он рассказывал, что для защиты украинского неба ВСУ необходимо минимум пять полноценных бригад трехэскадрильного типа. В пересчете на единицы - это 180 штук, отмечает "РБК-Украина".

Хроника событий 3 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: