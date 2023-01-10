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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Харькове, 10 января 2023 года
Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Харькове, 10 января 2023 годаФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Бербок пообещала Украине еще 40 млн евро на разминирование

Дмитрий Вачедин
15 мин. назад

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок стала первым членом правительства Германии, посетившим Харьков после начала войны. Она приехала с неанонсированным визитом и пообещала жителям Украины помощь и поддержку Берлина.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во вторник, 10 января, посетила с неанонсированным визитом Харьков. Она стала первым членом правительства ФРГ, поехавшим в восточную часть Украины после начала полномасштабного военного вторжения России. 

Бербок прибыла на поезде в Киев, откуда около 7.00 отправилась в Харьков - как пишет еженедельник Der Spiegel, регулярным железнодорожным рейсом на южнокорейском экспрессе, приобретенном Украиной к чемпионату мира 2012 года. Главу германского МИДа сопровождали ее украинский коллега по должности Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Украине - генераторы, интернет и оружие

"Люди в Украине должны знать, что могут рассчитывать на нашу поддержку и нашу солидарность", - заявила Анналена Бербок в Харькове. Она пообещала Украине от Германии так называемую "зимнюю помощь" - генераторы, одеяла и топливо. Кроме того, правительство ФРГ дополнительно выделит Киеву 40 млн евро на помощь в разминировании и в финансировании оплаты услуг спутниковой связи Starlink. Кроме того, Бербок упомянула о дальнейших поставках оружия, "которое необходимо Украине для освобождения ее граждан, страдающих от террора российских захватчиков".

Поездка главы германского МИДа состоялась спустя несколько дней после того, как ФРГ объявила о поставках Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. Ожидается, что Киев получит эту военную технику в первом квартале 2023 года.

Место Украины - в "европейской семье"

Анналена Бербок заявила, что в Харькове ощутила масштаб военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных здесь российской армией. В то же время она подчеркнула важность освобождения и других украинских городов. Важно также, "чтобы мы и этой военной зимой не забывали о том какое место занимает Украина в нашей европейской семье", сказала Бербок, напомнив, что страна уже начала свой путь в ЕС, отметила политик. Она объявила о готовности Германии помочь Украине в достижении европейских стандартов, прежде всего в развитии правового государства и независимых институтов.

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