Бербок пообещала Украине еще 40 млн евро на разминирование

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок стала первым членом правительства Германии, посетившим Харьков после начала войны. Она приехала с неанонсированным визитом и пообещала жителям Украины помощь и поддержку Берлина.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во вторник, 10 января, посетила с неанонсированным визитом Харьков. Она стала первым членом правительства ФРГ, поехавшим в восточную часть Украины после начала полномасштабного военного вторжения России.

Бербок прибыла на поезде в Киев, откуда около 7.00 отправилась в Харьков - как пишет еженедельник Der Spiegel, регулярным железнодорожным рейсом на южнокорейском экспрессе, приобретенном Украиной к чемпионату мира 2012 года. Главу германского МИДа сопровождали ее украинский коллега по должности Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Украине - генераторы, интернет и оружие

"Люди в Украине должны знать, что могут рассчитывать на нашу поддержку и нашу солидарность", - заявила Анналена Бербок в Харькове. Она пообещала Украине от Германии так называемую "зимнюю помощь" - генераторы, одеяла и топливо. Кроме того, правительство ФРГ дополнительно выделит Киеву 40 млн евро на помощь в разминировании и в финансировании оплаты услуг спутниковой связи Starlink. Кроме того, Бербок упомянула о дальнейших поставках оружия, "которое необходимо Украине для освобождения ее граждан, страдающих от террора российских захватчиков".

Поездка главы германского МИДа состоялась спустя несколько дней после того, как ФРГ объявила о поставках Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. Ожидается, что Киев получит эту военную технику в первом квартале 2023 года.

Место Украины - в "европейской семье"

Анналена Бербок заявила, что в Харькове ощутила масштаб военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных здесь российской армией. В то же время она подчеркнула важность освобождения и других украинских городов. Важно также, "чтобы мы и этой военной зимой не забывали о том какое место занимает Украина в нашей европейской семье", сказала Бербок, напомнив, что страна уже начала свой путь в ЕС, отметила политик. Она объявила о готовности Германии помочь Украине в достижении европейских стандартов, прежде всего в развитии правового государства и независимых институтов.



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