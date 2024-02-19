Многие страны ЕС вызвали послов РФ из-за смерти Навального

Европейские страны выражают послам России негодование в связи с гибелью Алексея Навального, требуя провести тщательное расследование ее обстоятельств.

Целый ряд европейских стран вызвали на ковер послов и других высокопоставленных дипломатов России в связи со смертью в колонии Алексея Навального. Так, министерства иностранных дел Латвии , Литвы и Эстонии вызвали в понедельник, 19 февраля, временных поверенных в делах посольств РФ, возложив ответственность за гибель оппозиционера на Кремль.

Рига, Вильнюс и Таллинн призвали российские власти тщательно расследовать обстоятельства смерти Навального и выдать тело его семье.

Финляндия и Швеция также вызвали российских послов. Агентство AFP сообщило об аналогичном шаге Испании. Ранее сообщалось, что послы РФ были вызваны в министерства иностранных дел Германии и Великобритании.

При этом власти Швейцарии заявили агентству Keystone-SDA, что не намерены вызывать в МИД российских дипломатов. Берн ограничился требованием провести полное расследование обстоятельств смерти Навального. Швейцарское внешнеполитическое ведомство указало, что в прошлом уже "неоднократно осуждало необоснованное задержание и жестокое обращение с Алексеем Навальным".

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