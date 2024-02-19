Посол России вызван в МИД ФРГ из-за смерти Навального

Правительство Германии призвало передать тело Навального его семье, чтобы обеспечить независимое расследование причин смерти. В МИД ФРГ назвали "шокирующими" задержания россиян, возлагающих цветы в память о политике.

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии ИК-3 в Харпе посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ. Беседа с ним должна состояться в понедельник, 19 февраля, сообщила представительница внешнеполитического ведомства в Берлине. "Политически мотивированные преследования" Навального и других российских оппозиционеров, а также "бесчеловечные условия заключения" показывают, "сколь жестоко действует российское правосудие по отношению к инакомыслящим", заявила она.

Кроме того, представительница германского МИДа назвала "шокирующими" задержания в России людей, которые возлагают цветы в память об убитом политике.

Правительство ФРГ призвало передать тело Навального родственникам

В свою очередь официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) призвал власти России "полностью и прозрачным образом расследовать" обстоятельства смерти Алексея Навального, а также передать его тело родственникам, чтобы обеспечить независимое расследование причин трагедии.

По словам Хебештрайта, смерть Навального доказывает, что президент РФ Владимир Путин "не обладает ни малейшим уважением к человеческой жизни", что он, кроме того, демонстрирует "каждый день" в Украине. Представитель правительства ФРГ призвал Москву положить конец "неприемлемому преследованию политических диссидентов, а также систематическому подавлению прав человека и недопустимому ограничению гражданских прав" в России.

Смерть Алексея Навального

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального, отбывавшего длительный срок заключения в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Семья и команда Навального, а также мировые политики и СМИ считают его смерть убийством и возлагают ответственность за него на российское руководство. Мать политика Людмилу Навальную и его адвокатов не пустили в морг в Салехарде, где, предположительно, находится его тело. Более 57 тысяч человек направили СК РФ заявления с требованием передать тело Навального его родным.

Со дня смерти Навального в России и других странах мира проходят стихийные акции в память о российском оппозиционере. В РФ сотни участников акций в память Навального были задержаны за "неповиновение сотрудникам полиции", "организацию массового мероприятия с нарушением общественного порядка" и другие "правонарушения". За рубежом многие участники митингов держали в руках плакаты с такими надписями, как "Путин - убийца", "Остановите Путина" и "Россия без диктатуры".

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