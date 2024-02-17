Суды РФ назначают аресты участникам акций памяти Навального

По сведениям "ОВД-Инфо", в 32 городах России задержано уже около 360 участников акций памяти Алексея Навального. Суды назначают им аресты.

Суды в городах России в субботу, 17 февраля, приступили к вынесению решений об аресте задержанным на акциях памяти оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Так, по данным "ОВД-Инфо" , в Москве трех молодых людей арестовали на 15 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. В Петербурге на сроки от двух до пяти суток арестовали восемь человек, обвиненных в организации массового мероприятия с нарушением общественного порядка, передает издание "Ротонда" .

В общей сложности сотрудники "ОВД-Инфо" насчитали в 32 городах 359 задержаний. Только в Санкт-Петербурге, по сведениям проекта, были задержаны не менее 143 человек, в Москве - по меньшей мере 49.

Около полудня 17 февраля информацию о смерти Алексея Навального в колонии официально подтвердили его соратники. В этот день колонию посетила мать Алексея - Людмила Навальная, однако власти отказываются выдать родственникам Алексея Навального его тело. Матери политика, приехавшей в Салехард, до сих пор неизвестно его местонахождение. Как выяснили СМИ, ни в местном морге, ни в бюро судмедэкспертизы тела Навального нет.

Акции в память о российском оппозиционере, которого многие считали главным оппонентом и личным врагом президента РФ Владимира Путина, с 16 февраля проходят не только в России, но и в других странах.

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