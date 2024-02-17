Мать Алексея Навального побывала в ИК-3 в Харпе

О том, что Людмила Навальная побывала в колонии, где скончался ее сын, сообщило агентство Reuters.

Людмила Ивановна Навальная - мать оппозиционера Алексея Навального - посетила ИК-3 "Полярный волк" в Харпе, где находился в заключении ее сын. Агентство Reuters опубликовало в субботу, 17 февраля, фотографию, на которой изображена, предположительно, Людмила Навальная, которая выходит из колонии. На лице женщины - черная защитная маска, на ее глазах - темные очки.

Ранее о том, что Людмила Навальная отправилась в Салехард, сообщила в Facebook журналистка Елена Рыковцева.

Людмила Навальная всего несколько дней назад, 12 февраля, в последний раз побывала в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где расположена колония особого режима ИК-3 "Полярный волк", в которой находился в заключении Алексей Навальный. "И вот недели не прошло, а летит снова. И снова, чтобы увидеть. В последний раз. Мир должен встать на колени перед этой женщиной. Тот, который преклонялся перед ним. Пусть Бог даст ей сил", - написала Рыковцева.

Смерть Алексея Навального в колонии

О смерти Алексея Навального в колонии ФСИН сообщила 16 февраля. По официальной версии, политику стало в этот день плохо во время прогулки в колонии, он "практически сразу потерял сознание". К нему немедленно отправили медицинских работников ФСИН, также "была вызвана бригада скорой медицинской помощи", но реанимационные мероприятия не дали положительных результатов, указывается в заявлении ведомства.

Соратники оппозиционера Кира Ярмыш и Иван Жданов в тот же день провели срочный стрим, в ходе которого заявили, что он "с очень высокой степенью вероятности" убит. По словам Жданова, "убил его конкретно Путин".

Супруга Алексея Навального Юлия, выступавшая 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила: "Мы не можем верить Путину и российскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут - за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем - ответственность. И этот день наступит очень скоро".

Мать политика 16 февраля отреагировала на новость о его смерти такими словами: "Не хочу слышать никаких соболезнований. Видели сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был жив, здоров, жизнерадостен".

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