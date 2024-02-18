Смерть Навального: на митинг в Берлине вышли сотни человек

В Германии продолжаются акции в память об оппозиционном российском политике Алексее Навальном. В воскресенье, 18 февраля, к посольству РФ в Берлине, чтобы выразить протест против политики президента России Владимира Путина, вышли несколько сотен человек. По оценкам полиции, число участников составило 450 человек. В свою очередь координатор кампании #FreeNavalny Германия Евгений Насыров уточнил, что в митинге "на пике шествия" участвовали примерно 1000 человек.

Соратники оппозиционера винят Путина, который, как указывают многие наблюдатели, считал Алексея Навального своим личным врагом,в смерти Навального.

Кроме прочих, на бульвар Унтер-ден-Линден в центре германской столицы вышли Надежда Толоконникова и другие участницы панк-группы Pussy Riot, бывший муниципальный политик из Москвы Люся Штейн и соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Вместе они устроили у посольства собственную акцию, развернув перед зданием плакат со словом "Убийцы" на русском и английском языках. Между тем экс-сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова принесла плакат со словами Навального "Не сдавайтесь!"

Представительницы группы Pussy Riot заявили, что они "призывают международное сообщество проявить солидарность и бороться за справедливость". По данным СМИ, участники акции хотели пройти с транспарантом к Бранденбургским воротам, однако им помешала полиция.

Акции в память о Навальном в России и в мире

Со дня смерти Алексея Навального - 16 февраля - в России и других странах мира проходят стихийные акции в память о российском оппозиционере. В России сотни участников этих акций были задержаны за "неповиновение сотрудникам полиции", "организацию массового мероприятия с нарушением общественного порядка" и другие "правонарушения". К 17.00 18 февраля правозащитный портал "ОВД-Инфо" назвал имена более 287 задержанных в 34 городах РФ. Только в Санкт-Петербурге, по сведениям правозащитников, были задержаны не менее 133 человек, в Москве - по меньшей мере 50.

За рубежом многие участники акций в память о Навальном держали в руках плакаты с такими надписями, как "Путин - убийца", "Остановите Путина" и "Россия без диктатуры".

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