Более 50 тысяч человек требуют выдать тело Навального семье

Проект "ОВД-Инфо" предложил отправлять в СК РФ заявления с требованиями выдать тело Алексея Навального. Между тем мать и адвокатов политика не пустили в морг, в котором предположительно находится его тело.

Более 50 тысяч человек потребовали выдать тело российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в колонии в Ямало-Ненецком АО,его родственникам. Через сервис "Дятел" правозащитного проекта "ОВД-Инфо" , на момент публикации новости утром в понедельник, 19 февраля, Следственному комитету (СК) РФ отправлено около 50,7 тысячи соответствующих заявлений.

Сервис "Дятел" позволяет направить заявления СК за несколько минут. "ОВД-Инфо" выступил с призывом отправлять обращения о выдаче тела Навального его семье вечером 17 февраля. "Мы считаем, что отправлять наше обращение в Следственный комитет Российской Федерации безопасно. УСК РФ не может оказать давление за обращение", - заявили правозащитники.

"ОВД-Инфо" отметило, что российские власти не называют причину смерти 47-летнего Алексея Навального и отказываются выдавать его тело матери. "Следственный комитет в Салехарде утверждает, что причина не установлена и проводится повторная гистологическая экспертиза, результаты будут получены только на следующей неделе. Родные и соратники политика считают, что таким образом власти пытаются скрыть истинную причину его смерти", - говорится в заявлении.

Команда Навального: Мать и адвокатов не пустили в морг

Между тем соратники скончавшегося российского оппозиционера сообщили, что Людмилу Навальную не пустили в морг, где, по всей вероятности, находится тело политика. "Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают", - написали они в соцсетях.

"Медиазона" установила кортеж ФСИН, который мог перевозить тело Навального

Накануне вечером издание "Медиазона" опубликовало видеозаписи с двух камер наблюдения на ледовой переправе через Обь, являющейся единственным наземным путем между Лабытнангами и Салехардом, куда, по утверждению руководства колонии, отправили тело Навального. "В ночь на 17 февраля, перед прилетом матери и адвокатов Навального, на запись попал кортеж ФСИН. Мы предполагаем, что тело перевозил именно он", - сообщили журналисты.

На записях виден кортеж из двух машин ДПС, серого седана и микроавтобуса УАЗ ("буханки") с двумя зелеными полосами, которыми, как указывает "Медиазона", обозначают машины ФСИН. После пересечения реки колонна начала двигаться в сторону Салехарда, но проследить ее дальнейший путь не удалось, отмечается далее. Поскольку никаких других автомобилей ФСИН на видеозаписях с переправы обнаружено не было, "Медиазона" предположила, что этот кортеж перевозил тело Навального в Салехард.

Власти отказываются раскрыть местонахождение тела Навального

Днем ранее "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники сообщила, что тело Навального находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. "Тело Навального сперва повезли в Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в салехардскую окружную больницу на улице Мира", - приводит издание слова своего собеседника. По данным СМИ, по состоянию на 17 февраля вскрытие проведено не было. В то же время, как отмечает "Новая газета. Европа" со ссылкой на сотрудника скорой, на теле Навального были обнаружены "синяки, полученные им при жизни", "но не от побоев, а в результате иных действий". По мнению собеседника журналистов, речь могла идти о действиях врачей при конвульсиях, и непрямом массаже сердца.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу 16 февраля сообщило о смерти Алексея Навального, отбывавшего длительный срок заключения в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Вечером 17 февраля пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, комментируя в беседе с DW происходящее в Салехарде, заявила, что госучреждения отказываются сообщать родственникам Навального о местонахождении его тела. "Очевидно, что они врут в каждом своем слове. Они намеренно сообщают неправильную информацию из раза в раз для того, чтобы мы тратили время, чтобы путать следы. (…) В прошлый раз они не выдавали Алексея Навального, не позволяли семье увезти его в Германию именно для того, чтобы скрыть следы. Они надеялись, что таким образом все последствия "Новичка" в его теле будут растворяться и не будут заметны при анализах", - заявила Ярмыш.

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