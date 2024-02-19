Тело Навального еще две недели не покажут его родным

Следователи отказали матери Алексея Навального Людмиле в выдаче его тела. Как сообщили в понедельник, 19 февраля, соратники российского оппозиционера, с ним еще 14 дней будет проводиться "химическая экспертиза".

"Еще раз проговорю это: тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" - это неприкрытая ложь и издевательство", - написала в своем аккаунте в социальной сети Х пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш . Об этом же сообщил возглавлявший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов .

Тело Алексея Навального разыскивали несколько дней

Вечером 17 февраля пресс-секретарь Навального, комментируя в беседе с DW происходящее в Салехарде, заявила: "Мы не понимаем, где находится тело Алексея Навального. Его не выдают семье. Более того, никто не говорит вообще, физически где оно находится".

По словам Ярмыш, на следующий день после смерти политика сотрудники колонии сказали его адвокату и матери, что тело находится в морге Салехарда, куда его увезли сотрудники Следственного комитета. Утром 19 февраля Людмила Навальная вместе с адвокатами попыталась попасть в морг, однако их не пустили внутрь: "Одного из адвокатов буквально вытолкали", - сообщила пресс-секретарь

Вернуть тело Навального его семье потребовали более 50 тысяч человек.

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