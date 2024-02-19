Вскрытие тела после смерти: ответы судмедэксперта

Тело Алексея Навального не выдают его семье в России. Что может сказать судмедэкспертиза по прошествии длительного времени? Ответы немецкого судмедэксперта.

На четвертый день после объявления о смерти Алексея Навального семья российского политика так и не может достоверно узнать, где находится его тело и получить его от властей РФ. Сторонники политика и критики Кремля за рубежом подозревают, что таким образом власти РФ могут выигрывать время, чтобы скрыть истинную причину смерти Навального. Насколько надежными могут быть выводы судмедэкспертизы по прошествии длительного времени? DW поговорила об этом с Юлией Шлоте (Julia Schlote), врачом института правовой медицины Лейпцигского университета. Шлоте предупредила, что отсутствие какой-либо надежной информации не позволяет делать предположений о причинах смерти российского политика, но она согласилась обсудить общие возможности и пределы судебной медицины.

DW: Есть ли какой-то ограниченный срок, в течение которого можно исследовать тело человека после смерти, чтобы сделать выводы о причинах его смерти?

Юлия Шлоте: Так нельзя сказать в целом. В судебной медицине были случаи, когда тело лежало так долго, что происходило полное скелетирование трупа, и, тем не менее, и в таких случаях можно проводить расследование. Очевидно, что чем больше времени прошло с момента смерти, особенно если уже есть признаки гниения, тем больше изменений, которые в некоторых случаях значительно усложняют экспертизу. Но в принципе не существует такого момента, после которого я вынуждена заявить, что труп больше не может быть обследован.

- Каким считается отрезок времени, в пределах которого лучше всего проводить анализ тела погибшего?

Марш протеста у посольства РФ в Берлине 18 февраля Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

- В судебной медицине действует принцип, согласно которому посмертную экспертизу следует проводить как можно быстрее. В большинстве случаев несколько дней не имеют принципиально большого значения. Но есть определенные типы экспертиз, которые сильно зависят от времени, прошедшего с момента смерти, так что с судебно-медицинской точки зрения экспертизу всегда проводят как можно скорее - обычно сразу после обнаружения тела.

- Существуют ли причины смерти, требующие максимально быстрой экспертизы? Скажем, инфаркт..

- Да, инфаркт и подобные случаи - однозначно. Есть причины смерти, о которых невозможно будет судить, если началось гниение. Это, например, инфаркт миокарда, просто потому, что гнилостные изменения затрагивают, в том числе органы, которые потом уже нельзя обследовать так, чтобы сказать наверняка (о причинах смерти - Ред.).

В целом можно сказать, что внутренние причины смерти выявить тем сложнее, чем дольше не проводится экспертиза. Хотя это касается не всех таких причин: например, если речь идет о желудочно-кишечном кровотечении или сильном кровоизлиянии в мозг, специалист, возможно, не всегда сможет найти причину такого кровоизлияния, но все еще сможет обнаружить само кровотечение.

Если патологоанатом работает в сфере уголовных преступлений и имеет дело с избиениями, поножовщиной, то он, конечно, сможет увидеть внешние воздействия, даже если тело изменилось в результате процессов гниения. Хотя и здесь необходимо сделать оговорку, что как судмедэксперт я, возможно, не смогу провести в таком случае полную реконструкцию (событий, приведших к смерти - Ред.). Но до тех пор, пока судмедэксперт может работать с мягкими тканями тела, выяснить причины смерти возможно. Сложным подобная экспертиза становится тогда, когда проходит очень много времени после смерти, наступает или скелетирование или остается вообще только один скелет, и нет костных повреждений.

- Можете ли вы что-нибудь сказать о синдроме внезапной смерти. Насколько такой диагноз часто встречается?

- У взрослых или у младенцев?

- В случае с человеком, которому было 47 лет.

- У взрослых речь идет, в основном, о внезапной сердечной смерти либо из-за того, что болезнь сердца не была диагностирована, либо из-за врожденных пороков сердца, которые вызывают структурные изменения, например, увеличение сердечной мышцы. Однако существуют и генетические заболевания, которые, в конечном итоге, могут привести к сердечной аритмии и смерти. В таком случае необходимо проводить генетические исследования.

Другая причина, по которой молодые люди умирают внезапно, - это патологическая сосудистая аневризма базальных мозговых артерий, то есть базальная церебральная аневризма, которую обнаруживают только случайно, поскольку она обычно не вызывает никаких симптомов. Но при достижении определенного размера такие артерии могут разорваться в любой момент: скажем, человек приседает, испытывает сильную головную боль, и падает, потому что при разрыве происходит быстрое кровоизлияние.

Что еще время от времени бывает причиной таких летальных исходов - это миокардит, который тоже мог не вызывать особых жалоб, но после порой банальных инфекций может обостриться и привести к внезапной смерти из-за сердечной аритмии.

- Если человек умер от внезапной сердечной смерти, это возможно обнаружить в ходе судмедэкспертизы?

- Да, за исключением, генетических изменений в сердце, приводящих к сердечной аритмии, потому что их не всегда можно увидеть, это необходимо отдельно исследовать. Разумеется, сердце в любом случае исследуется гистологически, а при необходимости проводится генетическое обследование, чтобы определить, есть ли предрасположенность. И всегда, если внезапно уходят из жизни молодые люди, мы стараемся исключить возможность того, что имело место отравление.

- А как долго можно обнаружить следы отравления в теле?

- Вы не можете обнаружить отравление ни при наружном обследовании, ни точно установить его во время вскрытия, потому что результатом, к которому приводит отравление, в конечном итоге является сердечно-сосудистая недостаточность. А она неспецифична, поэтому, если нет других признаков отравления, то эксперт во время аутопсии может и не сделать соответствующий вывод (об отравлении - Ред.). Но именно потому, что отравления не видно, у молодых людей, умерших внезапно и причина смерти которых не ясна, мы проводим химико-токсикологические исследования, чтобы исключить отравление. Впрочем, у токсикологов - ограниченный спектр того, что они могут исследовать, и это может не касаться новых лекарств или синтетических наркотиков. Они могут токсикологическим путем обнаружить условно говоря, только "стандартные" причины: известные медикаменты, наркотики, алкоголь.

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