Выборы президента России - 2024

В России и за ее пределами нет сомнений в переизбрании Владимира Путина на очередной президентский срок. Досье DW о том, как российская власть добивается нужного результата - а также оценки и комментарии выборов.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Голосование назначено также в аннексированном Крыму и других оккупированных территориях Украины, что противоречит международному праву. Ни один оппозиционный или антивоенный кандидат к выборам не допущен. Помимо действующего главы государства Владимира Путина на выборах баллотируются Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Слуцкий от ЛДПР и коммунист Николай Харитонов.

Выборная кампания и голосование сопровождаются сообщениями о нарушениях и преследованием противников действующей власти. В Германии ни одна из партий, представленных в парламенте ФРГ, не назвала президентские выборы в России, целью которых является переизбрание Путина, свободными и демократичными. Эти и другие оценки голосования, а также ход и итоги выборов - в досье DW.