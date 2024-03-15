  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в РоссииСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Выборы президента России - 2024

15 марта 2024 г.

В России и за ее пределами нет сомнений в переизбрании Владимира Путина на очередной президентский срок. Досье DW о том, как российская власть добивается нужного результата - а также оценки и комментарии выборов.

https://p.dw.com/p/4dXGN
Подготовка избирательного участка в России к голосованию на выборах президента РФ 2024 года
Фото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта 2024 года. Голосование назначено также в аннексированном Крыму и других оккупированных территориях Украины, что противоречит международному праву. Ни один оппозиционный или антивоенный кандидат к выборам не допущен. Помимо действующего главы государства Владимира Путина на выборах баллотируются Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Слуцкий от ЛДПР и коммунист Николай Харитонов.

Выборная кампания и голосование сопровождаются сообщениями о нарушениях и преследованием противников действующей власти. В Германии ни одна из партий, представленных в парламенте ФРГ, не назвала президентские выборы в России, целью которых является переизбрание Путина, свободными и демократичными. Эти и другие оценки голосования, а также ход и итоги выборов - в досье DW.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Москва, вид на Кремль

"Россия продолжит войну". Эксперты о ситуации после выборов

Объявление Путина новым президентом РФ выглядит предрешенным - ожидания западных экспертов после выборов.
Политика15 марта 2024 г.
Здание бундестага

Что говорят депутаты бундестага о президентских выборах в РФ

DW спросила парламентариев всех представленных в бундестаге партий об их отношении к предстоящим выборам в России.
Политика14 марта 2024 г.
Досрочное голосование на "выборах" президента РФ на оккупированных территориях Украины, Мариуполь, март 2024 года

Выборы в России: голосовать или не голосовать?

О необходимости идти на голосование в РФ спорят сейчас не только представители оппозиции, но и даже колумнисты DW.
Политика14 марта 2024 г.
Избирательный участок в РФ (фото из архива)

Какие стратегии на выборах есть у противников власти в РФ

DW изучала плюсы и минусы различных вариантов протестного голосования оппозиционно настроенных россиян.
Политика14 марта 2024 г.
Противников Владимира Путина не допустили на выборы президента России 2024 года. За кого осталось голосовать россиянам? Карикатура DW.

Как кринжовой агитацией зазывают на выборы президента РФ

Перед голосованием в России в соцсетях массово публикуют агитационные ролики в поддержку действующей власти.
Политика13 марта 2024 г.
external

Что говорят россияне в Берлине о выборах Путина

DW поинтересовалась у россиян в Берлине, пойдут ли они на выборы
Политика14 марта 2024 г.02:50 мин.
Борис Надеждин

Надежды на Надеждина Кремль заранее взял в расчет

Популярность Бориса Надеждина в больших городах не удивила администрацию Путина, считает Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика26 января 2024 г.
Плакат на стихийном митинге в Берлине в память Алексея Навального

Прекрасная Россия прошлого - без Навального

Вне зависимости от конкретной причины смерти самый известный оппозиционер был именно убит, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика16 февраля 2024 г.
Карикатура: в избирательном бюллетене перечислены кандидаты в президенты России - лесоруб, мумия Ленина, мумия Жириновского, Надуванков.

Выборы президента России: кто есть кто в бюллетене?

Противников Путина не допустили на выборы президента РФ. За кого голосовать россиянам? Карикатура DW.
Политика7 марта 2024 г.
Трансляция послания Владимира Путина к Федеральному собранию, 29 февраля 2024 года

"Пакт с россиянами". Немецкие эксперты о послании Путина

Путин в послании пообещал россиянам прекрасное будущее, но с одним условием. Как оценили его речь западные эксперты?
Политика29 февраля 2024 г.
Систему электронного голосования протестировали на выборах мэра Москвы в 2023 году

Выборы президента РФ. Что не так с электронным голосованием

Независимого наблюдения за электронной системой голосования в РФ фактически нет. Но есть возможности для фальсификаций.
Политика12 марта 2024 г.
external

Прямая линия Путина: кто виноват в бедах России в этом году?

Путин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поговорил с россиянами. Как он видит окончание войны?
Политика15 декабря 2023 г.44:05 мин.
Показать еще