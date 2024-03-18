МИД РФ: За границей проголосовали около 373 000 россиян

В выборах президента России, проходивших с 15 по 17 марта, за границей проголосовали 372 779 человек. Такие предварительные данные МИД РФ, полученные к 8.30 (мск) понедельника, 18 марта, назвала официальный представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, эти цифры являются "беспрецедентными".

По утверждению Захаровой, ажиотаж на выборах "был в том числе стимулирован тем", что в "недружественных" странах закрыли ряд генконсульств РФ. В пример представительница российского внешнеполитического ведомства привела Германию, где, как она сказала, "люди стояли буквально до ночи".

Как голосовали на выборах президента РФ в Германии

Как сообщила корреспондентка DW в Берлине вечером 17 марта, у посольства РФ в германской столице после официального закрытия избирательного участка на улице действительно оставались еще несколько сотен граждан, не успевших проголосовать. Многие из них, однако, пришли туда, чтобы поддержать акцию "Полдень против Путина". После объявления, что с 20.00 доступ в посольство РФ закрыт, люди начали скандировать: "Позор!", "Россия без Путина" и "Где мой голос?"

В Бонне, где находится российское консульство, как сообщила корреспондентка DW, перед завершением голосования очереди уже не было. В 19.40 по местному времени желающих проголосовать, но не успевших этого сделать, перед консульством замечено не было.

ЦИК отчитался о победе Путина

Между тем ЦИК РФ отчитался о "рекордной" явке на нынешних выборах президента РФ. После обработки 99,43% протоколов, по данным ЦИК, лидировал действующий глава государства Владимир Путин с 87,32% голосов. На втором месте - кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,32% голосов), далее - кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков (3,79% голосов). На четвертом месте - кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19% голосов.

МИД ФРГ критикует выборы в России

МИД Германии 17 марта назвал голосование в России "псевдовыборами". "Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, их результат никого не удивляет", - заявили в Берлине. Действующий глава российского государства Владимир Путин "правит авторитарно, опираясь на цензуру, репрессии и насилие", указали в МИД ФРГ.

Германское внешнеполитическое ведомство также раскритиковало проведение оккупационными властями голосования в захваченных Россией украинских регионах. "Выборы" на оккупированных территориях Украины полностью недействительны и являются очередным нарушением международного права", - отмечается в заявлении МИД Германии.

О закрытии консульств России в Германии

27 мая 2023 года Москва объявила о введении с начала июня предела численности сотрудников немецких учреждений в 350 человек, которые могут находиться в России. В результате сотням немецких госслужащих и сотрудников немецких организаций пришлось покинуть Россию, в том числе тем, кто работал в Немецкой школе в Москве и в Гете-Институте. В связи с этим Германия оказалась вынуждена закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге, Новосибирске и Калининграде.

В качестве ответной меры власти ФРГ 31 мая объявили о закрытии до конца 2023 года российских генконсульств в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Лейпциге.

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