Генсек ООН осудил "выборы" в оккупированных регионах Украины

Генсек ООН осудил "выборы" в оккупированных регионах Украины16 марта 2024 г.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал проведение "выборов" на оккупированных РФ территориях Украины. Он напомнил, что попытка незаконной аннексии не имеет силы в соответствии с международным правом. Слова Гутерриша процитировал в пятницу, 15 марта, его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.
"ООН остается непоколебимо приверженной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявил Гутерриш.
Совет Безопасности ООН также обсуждал вопрос "выборов" во время заседания 15 марта. Более 50 стран, в том числе Германия, в совместном заявлении подвергли резкой критике проведение "выборов" президента России на украинских территориях, оккупированных в нарушение международного права.
Выборы без оппозиции
Президентские выборы в России, призванные сохранить у власти лидера Кремля Владимира Путина, начались в пятницу, 15 марта, и продлятся до воскресенья, 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: помимо действующего президента Путина, свои кандидатуры выдвинули Леонид Слуцкий из ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ и Владислав Даванков из партии "Новые люди". Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала ни одного независимого оппозиционного или антивоенного кандидата.
"Полдень против Путина"
Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки 17 марта в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры. Вдова политика Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты выборов в РФ.
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в акциях днем 17 марта. Участие в "несогласованных акциях" на избирательных участках в полдень главного дня выборов будет рассматриваться как нарушение уголовного законодательства, заявили в ведомстве.
Смотрите также: