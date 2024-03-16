Генсек ООН осудил "выборы" в оккупированных регионах Украины

Проведение "выборов" президента РФ на оккупированных украинских территориях также осудили более 50 стран во время заседания Совбеза ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал проведение "выборов" на оккупированных РФ территориях Украины. Он напомнил, что попытка незаконной аннексии не имеет силы в соответствии с международным правом. Слова Гутерриша процитировал в пятницу, 15 марта, его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

"ООН остается непоколебимо приверженной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявил Гутерриш.

Совет Безопасности ООН также обсуждал вопрос "выборов" во время заседания 15 марта. Более 50 стран, в том числе Германия, в совместном заявлении подвергли резкой критике проведение "выборов" президента России на украинских территориях, оккупированных в нарушение международного права.

Выборы без оппозиции

Президентские выборы в России, призванные сохранить у власти лидера Кремля Владимира Путина, начались в пятницу, 15 марта, и продлятся до воскресенья, 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: помимо действующего президента Путина, свои кандидатуры выдвинули Леонид Слуцкий из ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ и Владислав Даванков из партии "Новые люди". Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала ни одного независимого оппозиционного или антивоенного кандидата.

"Полдень против Путина"

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки 17 марта в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры. Вдова политика Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты выборов в РФ.

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в акциях днем 17 марта. Участие в "несогласованных акциях" на избирательных участках в полдень главного дня выборов будет рассматриваться как нарушение уголовного законодательства, заявили в ведомстве.

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