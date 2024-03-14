В Москве предостерегли от участия в акциях днем 17 марта

Участие в несогласованных акциях на избирательных участках в полдень главного дня выборов будет рассматриваться как нарушение уголовного законодательства, заявила прокуратура Москвы.

Прокуратура Москвы предупредила о возможной уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных публичных акциях в ходе голосования на предстоящих президентских выборах. В качестве нарушения уголовного законодательства могут быть квалифицированы акции на избирательных участках в полдень 17 марта, заявило ведомство в четверг, 14 марта.

В заявлении также указывается, что в интернете, в частности в соцсетях, выявлены "публикации, содержащие призывы в адрес неограниченного круга лиц" прийти на избирательные участки ровно в 12 часов в основной день голосования. Участие в таких несогласованных публичных массовых мероприятиях нарушает избирательное законодательство, заявила прокуратура.

"Ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве. В прокуратуре также заявили, что такие акции "могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий".

Президентские выборы в РФ

Президентские выборы в РФ пройдут 15-17 марта. 71-летний Владимир Путин, правящий РФ уже 24 года, намерен переизбраться на пост президента еще на шесть лет. Тем самым, он сможет оставаться у власти дольше, чем любой другой правитель России со времен императрицы Екатерины II. Реальные оппозиционные кандидаты к выборам допущены не были.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки 17 марта в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры. Вдова политика Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты выборов в РФ.

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