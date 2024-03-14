Что говорят депутаты бундестага о президентских выборах в РФ

DW спросила парламентариев всех представленных в бундестаге партий об их отношении к предстоящим выборам в России. Честными, справедливыми и демократическими их не назвал ни один из них.

В течение трех дней - с 15 до 17 марта - в России будут проходить выборы президента. Никто не сомневается в том, что во главе государства останется Владимир Путин. Российская внепарламентская оппозиция не считает предстоящую избирательную кампанию выборами как таковыми, называет инсценировкой и призывает демократические страны Запада не признавать итоги голосования, а Путина - следующим легитимным президентом.

Как относятся к такому призыву российской оппозиции немецкие парламентарии и как в целом характеризуют президентские выборы в РФ? DW попросила ответить на эти вопросы представителей всех пяти фракций и обеих депутатских групп германского бундестага - фракций правящих СДПГ, "Союза-90"/"зеленых" и СвДП, оппозиционных ХДС/ХСС и "Альтернативы для Германии" (АдГ), а также депутатских групп Левой партии и "Союза Сары Вагенкнехт". На вопросы DW ответили все, кроме посткоммунистов из Левой партии.

Социал-демократ: "Чистой воды фарс"

Внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов Нильс Шмид (Nils Schmid), как и российская внепарламентская оппозиция, не считает нынешние выборы в РФ "ни свободными, ни честными, ни демократическими", называет "чистой воды фарсом".

Нильс Шмид Фото: DW

"Владимир Путин станет следующим президентом России, - констатирует Шмид. - Нравится это кому-либо или нет". Требование не признавать Путина легитимным президентом он понимает, но сомневается в его реализации на практике: "Увы, в мире существуют не только демократии, но и множество авторитарных и диктаторских государств. Чтобы найти правильный способ общения с такими странами, нужно очень тонкое чутье. Так что пока Путин в Кремле, нам придется с ним считаться".

Представительница "зеленых": "Псевдовыборы"

Не сомневается в переизбрании Путина на президентский пост и Дебора Дюринг (Deborah Düring), внешнеполитическая эксперт фракции "Союз-90"/"зеленые", представительница которых - Анналена Бербок (Annalena Baerbock) - возглавляет МИД ФРГ.

Дебора Дюринг Фото: Bernd Elmenthaler/Imago

Как и Шмид, Дюринг заявляет, "что здесь речь не идет о выборах, которые бы отвечали признанным международным демократическим стандартам", и обращает внимание на ситуацию, в которой находится оппозиция: "Она подвергается систематическим репрессиям, ей перекрыт выход на политическую арену, критические голоса заставляют замолчать".

Кроме того, Дебора Дюринг называет "особенно проблематичным тот факт, что "выборы" проводятся и на оккупированных территориях Украины". Легитимными президентские выборы в России она не считает, говорит о "псевдовыборах". "И тем не менее мы должны признать, что Путин рассматривается как фактический правитель России, - заявила Дюринг в ответ на вопросы DW. - И мы вынуждены иметь дело с нынешней системой власти в РФ даже при том, что она не отвечает нашим представлениям о демократии и правовой государственности".

Либерал из СвДП: "Торжественное переутверждение Путина на троне"

Хорошо в избирательных процедурах разбирается зампредседателя фракции либеральной СвДП Михаэль Линк (Michael Link). В 2018 году он возглавлял миссию наблюдателей ОБСЕ на президентских выборах в России, в 2020-м - в США, в 2023-м - на президентских и парламентских в Турции.

Михаэль Линк Фото: dts/IMAGO

Президентскую кампанию в России в этом году Линк выборами назвать не берется, по его словам, Путин просто проводит процедуру своего "торжественного переутверждения на троне еще на шесть лет". "Путем систематических репрессий, физической ликвидации своих противников и промывающей мозги пропаганды Путин упразднил процедуру свободных и честных выборов, - заявил либерал. - У власти он остается благодаря вооруженному до зубов полицейскому государству, повседневно демонстрирующему презрение к демократическим процессам, но и страх перед свободным волеизъявлением народа".

Михаэль Линк считает, что "демократической легитимации у Путина и так уже нет", но разговаривать с ним все-таки придется. Он отдает "должное мужеству Юлии Навальной, Владимира Кара-Мурзы, Олега Орлова и многих других борцов за свободу, которые изо дня в день, рискуя жизнью, продолжают неутомимую деятельность Алексея Навального во имя демократии и свободы в России". Поддержку же российской оппозиции он видит в перекрытии лазеек для обхода санкций против режима Путина, наращивании военной помощи Украине, а также в содействии российским оппозиционерам в изгнании.

Консерватор: "Я бы в таких выборах не участвовал"

На увеличении поставок немецких вооружений Киеву настаивают и оппозиционные консерваторы из блока ХДС/ХСС. Они, в частности, требуют передать Украине немецкие крылатые ракеты TAURUS, что отказывается делать канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), хотя в пользу таких поставок высказываются и многие деятели из числа правящих вместе с его социал-демократами "зеленых" и либералов.

Юрген Хардт Фото: picture alliance/photothek

В оценке же президентской кампании в России оппозиционные консерваторы разделяют точку зрения представителей правящих партий. "Само выражение "президентские выборы" я считаю неправильным. Речь идет о фейке, об инсценированных выборах по типу тех, которые мы видели в Беларуси, - сказал в интервью DW внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt). - И если бы я был гражданином России, то не стал бы принимать в них участие, как это сделали многие в Иране, несогласные с режимом".

На предложение российской оппозиции не признавать итоги голосования Юрген Хардт ответил так: "Этот вопрос встанет на повестке дня после того, как будут проведены эти так называемые "выборы". У нас в принципе есть проблема - мы имеем в лице Путина дело с предполагаемым военным преступником и похитителем детей. На его имя выписан международный ордер на арест. Поэтому он уже и не рискует выезжать за пределы России. Так что вопрос - является ли он для нас партнером по диалогу, по сути дела вообще не стоит".

Депутат от АдГ: "Санкции укрепили единство российского народа"

Представители фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" часто выступают в бундестаге с позиций, близких российскому руководству. И именно деятелей этой партии власти РФ нередко привлекали на выборы в качестве якобы независимых "наблюдателей". Президентская кампания в этом году - не исключение. По сообщениям немецких СМИ, в Россию отправились три депутата баварского ландтага от АдГ.

Маттиас Мосдорф Фото: Odd Andersen/AFP

Внешнеполитический эксперт фракции этой партии в бундестаге Маттиас Мосдорф (Matthias Moosdorf), отвечая на вопросы DW, заявил, что тоже ожидает переизбрания Путина "значительным большинством избирателей". Одной из причин этого он считает западные санкции, введенные против России за вторжение в Украину: "Попытка с помощью санкций возложить ответственность за политику страны на весь российский народ, скорее, только укрепила его стремление к единству".

Российскую внепарламентскую оппозицию он называет "маргинальной в сравнении с подавляющим большинством населения" и к ее призыву не признавать итоги выборов депутат от АдГ относится отрицательно: "В сравнении со многими странами мира, с которыми мы поддерживаем отношения и торгуем, Россия сравнительно либеральна. Можно назвать такие страны как Иран, Саудовская Аравия, Азербайджан и многие африканские государства. Какой смысл в том, чтобы Германия не признавала выборы? Политика символов, основанная на ценностях, непригодна в отношениях с самой большой и самой богатой ресурсами страной в мире, да еще и ядерной державой".

Посткоммунисты: "Непризнание выборов в РФ стало бы катастрофой"

В том же духе прокомментировала предложение не признавать легитимность Путина и член внешнеполитического комитета бундестага от депутатской группы "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Севим Дагделен Фото: Britta Pedersen/zb/dpa/picture-alliance

"Это был бы катастрофический сценарий, подобный тому, с которым мы имели дело в Венесуэле с временным признанием в качестве президента Хуана Гуайдо, - напомнила она. - ЕС и правительство Германии признали выборы даже в автократическом Азербайджане. Но и правительства стран, в которых вообще не проводятся выборы, признаются другими государствами… Было бы абсурдным и безответственным поддерживать дипломатические отношения только с теми странами, которые соответствуют нашим представлениям".

Депутатская группа ССВ образовалась в бундестаге после инициированного Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) раскола Левой партии и ее парламентской фракции, численность которой стала недостаточной для фракционного статуса. Но в том, что касается политики в отношении России, обе депутатские группы придерживаются схожих позиций, а сама Севим Дагделен была и до раскола фракции Левой партии ее внешнеполитическим экспертом.

Посткоммунисты из обеих депутатских групп выступают против поставок Украине западных вооружений и требуют от немецких властей предпринимать больше дипломатических усилий во имя прекращения огня и начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Но внутриполитическую ситуацию и ход президентской избирательной кампании в РФ Севим Дагделен оценивает критически: "Учитывая постоянное присутствие президента России Владимира Путина в российских СМИ, свирепствующую военную цензуру и недопуск (альтернативных. - Ред.) кандидатов, что-либо иное, кроме победы Путина, стало бы настоящим сюрпризом…Поэтому ожидать изменений в политике российских властей не приходится".

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