"Каждые 6 секунд - голос за Путина"? МИД РФ возмутил Кишинев

На прошедших с 15 по 17 марта выборах российского президента власти Молдовы разрешили открыть лишь один избирательный участок - в столице страны, на территории посольства РФ. Тем не менее, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (МПР) в воскресенье, 17 марта, было организовано шесть мест для голосования, куда пришли 46 тысяч граждан России. В ПМР Владимир Путин набрал 97% голосов.

МИД Молдовы вызвал посла России Олега Васнецова и выразил протест в связи с организацией выборов в Приднестровском регионе вопреки позиции официального Кишинева. По этой же причине было принято решение выслать из Молдовы одного из российских дипломатов. Российский посол назвал реакцию Кишинева "недружественным шагом по отношению к России", который не останется без ответа.

Молдова была против избирательных участков в Приднестровье

Перед президентскими выборами в России министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что для россиян есть только один вариант голосования в этой стране - в Кишиневе, на территории российского посольства. Как подчеркнул министр, в соответствие с Венской конвенцией "это сложно запретить, так как нельзя совершать действия, которые препятствовали бы деятельности дипломатической миссии".

Очередь на избирательный участок в посольстве России в Кишиневе Фото: DW

Тем не менее, за неделю до основного дня голосования Олег Васнецов заявил, что на территории непризнанной ПМР будет открыто несколько избирательных участков. Такое решение, отметил он, было принято "совместно с администрацией Приднестровья".

Ранее, в январе этого года, член ЦИК России Павел Андреев на заседании комиссии признал, что из-за нехватки российских дипломатов в Молдове голосование на президентских выборах в Приднестровье находится под вопросом. В августе 2023 года официальный Кишинев принял решение сократить штат российского посольства с 80 до 25 человек, чтобы установить паритет с посольством Молдовы в Москве.

Зачем непризнанной ПМР выборы

Как бы то ни было, в ПМР были организованы целых шесть участков. В Тирасполе их открыли в Доме офицеров российской армии, во Дворце Республики и в школе № 5. Еще можно было проголосовать в Бендерах, Григориополе и Рыбнице. Бюллетень выдавался не только по паспорту гражданина России (даже просроченному), но и паспорту гражданина СССР с указанием принадлежности к гражданству РФ либо со штампом о проживании на территории России на 6 февраля 1992 года.

Алексей Тулбуре Фото: DW/Y. Semenowa

Политический аналитик и дипломат в отставке Алексей Тулбуре считает, что Россия тем самым показала, что еще контролирует Приднестровский регион, а также продемонстрировала Кишиневу и Киеву свои возможности. Для общей картины поддержки Путина в России результаты выборов в ПМР не имеют смысла, продолжает он, более того, если поделить число пришедших голосовать на время работы всех участков, то получится, что за Путина голосовали каждые шесть секунд, что физически невозможно. "Даже эти результаты фальсифицированы", - уверен Алексей Тулбуре.

Но у Молдовы мало инструментов реакции на такие случаи, ведь она не контролирует Приднестровье, продолжает аналитик. Объявление российского дипломата персоной нон-грата это символическая демонстрация недовольства Кишинева, но как-то наказать организатора всего этого действа - а это очевидно Россия, а не ПМР - возможности нет.

Российская армия как предлог

Директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский считает, что Россия в лице МИД РФ пошла на явную конфронтацию. В 2021 году, поясняет он, во время выборов в Госдуму России на территории Молдовы было открыто 30 избирательных участков, из них 27 на левом берегу Днестра, и Кишинев смотрел на это "умеренно-спокойно". Но после развязанной Россией полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года руководство Молдовы приняло принципиальное решение запретить какие-либо выборы для граждан РФ в Приднестровском регионе.

Сейчас участков было меньше - всего шесть, но России принципиально важно было провести голосование, считает эксперт. А в качестве предлога была использована армия, дислоцированная в регионе. Военнослужащие РФ, дескать, не могли поехать голосовать в Кишинев, поэтому для них было необходимо организовывать участки в Приднестровье.

Кишинев не мог не отреагировать, и высылка дипломата выглядит достаточным вариантом. "Ведь далее только отзыв посла для консультаций либо разрыв дипотношений", - поясняет Виталий Андриевский.

Результаты выборов в ПМР он также считает сфальсифицированными. Для сравнения, на единственном участке в Кишиневе за день успели проголосовать чуть более двух тысяч граждан РФ, и это более-менее реальный результат, указывает Андриевский. Но если бы в Приднестровье показали реальную явку, то на фоне высказывания Сергея Лаврова о 220 тысячах россиян, живущих в ПМР, цифра выглядела бы полным провалом.

Смотрите также: