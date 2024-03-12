Кишинев выразил протест Москве из-за голосования в "ПМР"

Молдавские власти считают, что открытие Россией избирательных участков в Приднестровье без их согласия подрывает суверенитет страны.

Министерство иностранных дел Молдовы выразило протест российскому послу в стране Олегу Васнецову из-за открытия участков для голосования на выборах президента России в непризнанном Приднестровье. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает МИД страны в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

Как уверяет молдавский МИД, открытие избирательных участков на территории "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР) "нарушает международное право, подрывая суверенитет и территориальную целостность Молдовы". В сообщении также говорится, что в настоящее время министерством "рассматриваются дальнейшие меры".

Посол России в Молдове Олег Васнецов, покидая здание МИД в Кишиневе, заявил, что задачей дипмиссии в стране является защита интересов примерно 250 тысяч российских граждан, проживающих на ее территории. По его словам, Россия не будет отказываться от идеи открытия участков в Приднестровье.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на приднестровские СМИ сообщал, что на территории непризнанной республики собираются открыть шесть избирательных участков для голосования на выборах президента России.

На выборах президента России в 2018 в Приднестровье уже открывали участки

Во время предыдущих выборов президента России в 2018 году в непризнанном Приднестровье, несмотря на протест Кишинева, также открыли избирательные участки. Всего на территории Молдовы их было 27, 24 из которых - в "ПМР". Тогда, по официальным данным, на них проголосовали более 74 тысяч граждан России, более 95% из которых отдали свой голос за Владимира Путина.

Приднестровье и Гагаузия попросили Москву о помощи

В конце февраля "Съезд депутатов всех уровней" непризнанного Приднестровья официально обратился к Совету Федерации и Госдуме РФ "с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях давления Молдовы".

Вслед за "ПМР" с подобным обращением выступил другой регион Молдовы - Гагаузская автономия. Ее глава Евгения Гуцул в начале марта побывала в России, где встретилась с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и президентом Владимиром Путиным. Она также попросила у российских властей помощи и пожаловалась на притеснение жителей региона центральными властями страны.

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