Молдова высылает дипломата РФ из-за выборов президента РФ

Посла РФ в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста в связи с открытием избирательных участков в Приднестровье "вопреки позиции молдавских властей".

Один из сотрудников посольства России в Молдове объявлен персоной нон грата и будет вынужден покинуть страну. Соответствующая нота была вручена вызванному в МИД послу России в Кишиневе Олегу Васнецову, сообщает пресс-служба МИД Молдовы в Telegram во вторник, 19 марта.

Указывается, что этот шаг вызван "протестом в связи с организацией выборов президента Российской Федерации на территории Приднестровского региона Республики Молдова вопреки позиции молдавских властей".

Российские избирательные участки в Приднестровье

В 2024 году Молдова запретила проведение российских выборов где-либо за пределами посольства РФ, поэтому в Кишиневе работал только один избирательный участок, напоминает агентство ТАСС . По его данным, несмотря на это ограничение, на выборах президента РФ 2024 года еще шесть участков были открыты на территории Приднестровья, "где проживают свыше 250 тысяч граждан РФ".

В 2021 году, когда в России с 17 по 19 сентября проходили выборы различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, на территории Молдовы, в том числе в Приднестровье, функционировали 30 избирательных участков, следует из сообщения ТАСС.

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