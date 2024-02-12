"Токсичный паспорт". Кого уже не привлекает гражданство РФ

Количество участников программы переселения соотечественников в Россию в 2023 году оказалось худшим за последние 10 лет. Одна из причин - новое гражданство обязывает обладателей идти в армию. Но это пугает не всех.

В 2023 году заявки на получение российского гражданства подали 63,6 тыс. человек. Было одобрено 55,4 тысячи заявок. Это почти наполовину меньше, чем в 2022 году, и в четыре раза меньше, чем в 2015 году, такой вывод можно сделать из официальной статистики МВД. Интерес к российскому гражданству падает во всех странах, за исключением Латвии и Германии - оттуда впервые значительно увеличилось число заявок.

В российское гражданство из латышского, а потом обратно

40-летний Денис (он попросил не указывать настоящего имени) родился и вырос в латвийском городе Лиепая на берегу Балтийского моря. В 1994 году его семья переехала в Великий Новгород, где они получили второе гражданство. Но в 2012 году перед Денисом встал выбор: в Латвии запретили двойное гражданство (за исключением стран ЕС и НАТО), и он отдал предпочтение российскому. "Тогда я уже полностью переехал в Новгород, но в Латвию продолжал возвращаться из-за друзей. К тому же тогда не особо понимал, куда все идет в России", - говорит он.

На границе России и Эстонии (август 2022 года) Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

В феврале 2024 года Россия напала на Украину: Денис собрал чемодан и поехал за границу. Добравшись до Латвии, он решил стать участником латышской программы по репатриации - его дедушка был латышом. Теперь Денис твердо намерен отказаться от российского паспорта.

Случай Дениса статистика МВД РФ пока не учитывает - он еще не начал процесс выхода из российского гражданства. Но общие цифры говорят о негативной тенденции - спрос на российский паспорт среди иностранцев снижается. Об этом говорится в докладе проекта помощи лицам без гражданства Комитета "Гражданское содействие" , специалисты которого визуализировали статистику МВД за последние десять лет.

Власти РФ хотят восполнить боевые потери на войне в Украине

В прошлом году российские власти значительно упростили разные процедуры для получения российского гражданства, которое автоматически влечет за собой необходимость учета в военкомате. С этим может быть связано снижение интереса к российскому паспорту, пишут в докладе "Гражданского содействия": "Текущая политическая, экономическая и социальная ситуация в РФ делает российское гражданство, используя сравнение из мира финансов, "токсичным активом".

Украинские беженцы в Анапе (октябрь 2022 года) Фото: AP/dpa/picture alliance

Через упрощение процедуры получения российского гражданства, считают правозащитники, российские власти намерены восполнить убыль населения России из-за войны в Украине и мобилизации. По оценке военной разведки США, потери России составили 315 тысяч человек раненых и убитых.

В период мобилизации из России уехали не менее 600 тысяч человек, напоминает независимый эксперт в области демографии Алексей Ракша. Это ощутимая потеря, учитывая что эмигрировали, в основном, люди с хорошим образованием и достатком, считает специалист. Но количественно Россия не потеряла в населении: в стране оказалось немало украинских беженцев - около 3 млн человек (российские власти заявляли о 5 млн человек, оценивает ситуацию независимый демограф. В прошлом году МВД России отчиталось, что за 2022 год в российское гражданство официально приняли 691 045 человек. Почти половина из них - граждане Украины, которым российские паспорта оформили "автоматически" в результате оккупации.

Больше всего переселяются в Россию из Таджикистана и Казахстана

Лидеры по числу запросов на получение российского гражданства - Таджикистан и Казахстан. Переселиться оттуда в Россию в прошлом году решили 25 500 тысяч человек. Причем два года назад показатель по двум странам был еще выше. Как отметили в "Гражданском содействии", снижение спроса на паспорт с двуглавым орлом среди граждан Таджикистана происходит медленнее, чем в Казахстане.

Тест на знание русского языка для мигрантов из Центральной Азии (фото из архива) Фото: Egor Winogravow

В Россию из стран Центральной Азии по-прежнему переезжают из-за сильной разницы в уровне жизни, несмотря на опасность быть призванным на войну, говорит юрист по делам мигрантов и правозащитница Валентина Чупик: "Едут из сел и вымирающих малых городов, где практически нет работы". За российским гражданством из Таджикистана, по ее словам, едут именно трудовые мигранты, чтобы получить больше прав. "Многие из них думают, что война не коснется их, что получится избежать военкомат, если не оформлять постоянную прописку при получении гражданства", - говорит Чупик. Впрочем, некоторые российские регионы начали отказывать мигрантам в выдаче российского паспорта, пока те не подпишут контракт с Минобороны для участия в войне в Украине.

Переселяться в Россию больше не хотят

В 2004 году властями была запущена программа переселения соотечественников в Россию. Она была призвана компенсировать демографическую убыль населения и закрыть дефицит кадров в регионах. Требования для переселенцев следующие: необходимо владеть русским языком, быть "воспитанным в традициях российской культуры и иметь желание сохранить связь с Россией". От подачи заявки до получения гражданства может пройти около 6 лет. Сначала придется получить разрешение на проживание (РВП), потом прожить в России, как минимум, пять лет с видом на жительство, три из которых в регионе России, куда отправят власти.

Но в прошлом году решение об участии в программе менял почти каждый второй, отмечают в "Гражданском содействии", обратив внимание на рекордный разрыв между числом оформленных свидетельств участников программы и тех, кто встал на миграционный учет в МВД. "Многие, даже из числа принятых к участию в программе, меняют свое решение и, в итоге, не переезжают в Россию и (или) на новое место жительство внутри России", - сделали вывод в "Гражданском содействии".

Новые переселенцы из стран Балтии и Германии

Среди жителей европейских стран запрос на российское гражданство незначителен по сравнению с общим потоком. Тем не менее в прошлом году переселиться в Россию пожелали около 633 резидента Латвии, а временное убежище запросили 814 жителей Германии. По сравнению с прошлыми годами, этот показатель вырос в несколько раз. Многие из новых переселенцев - бывшие граждане СССР или их дети, переехавшие в Европу за последние 30 лет.

В Telegram-канале "Путь домой" (25 тысяч подписчиков), который консультирует по вопросам получения гражданства и поддерживается российскими властями, около половины подписчиков из Германии и Казахстана. Согласно одному из опросов в группе, многие из русскоязычных бегут из Европы из-за "страха за детей и их будущее" (43%), "желание быть с Россией в переломный исторический момент" (42%), "поддержки нацизма и русофобии" (39%). Впрочем, половина из участников чата не готова к переезду и пока собирает информацию на будущее. Чаще всего переселенцы интересуются бюрократическими особенностями оформления документов и возможностью сохранить второе гражданство в России.

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