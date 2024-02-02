В ГД России предложили призывать мигрантов в армию до 50 лет

Авторы идеи предлагают призывать в армию тех, кто получил российское гражданство, до 50 лет. Против инициативы выступил спикер Госдумы Володин.

Несколько депутатов Госдумы РФ в четверг, 1 февраля, предложили корректировки к закону "О воиской обязанности и военной службе". Нововведения подразумевают в том числе повышение призывного возраста для мигрантов, получивших российское гражданство, до 50 лет.

Авторами законопроекта выступили Алексей Журавлев (фракция ЛДПР), Александр Бородай и Михаил Шеремет ("Единая Россия"). По их словам, иностранцы часто "намеренно дожидаются" достижения предельного призывного возраста, и лишь потом берут гражданство России. Сейчас максимальный порог призыва на срочную службу для всех мужчин с гражданством РФ составляет 30 лет.

Критика Вячеслава Володина

С критикой законопроекта уже выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. В комментарии РИА "Новости" он сказал: "Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу".

Массовые задержания мигрантов в РФ

Ранее во многих городах России проходили рейды с задержанием мигрантов. В октябре 2023 года московское управлеине Следственного комитета РФ сообщило о возбуждении 22 уголовных дел "по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство Российской Федерации".

Согласно данным МВД России, с января по октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тысяч иностранцев. Большинство из них - граждане постсоветских стран.

Смотрите также: