Угрозы, обман, обещания: как мигрантов в РФ вербуют в армию

Трудовые мигранты в РФ стали мишенью вербовщиков Минобороны: им обещают российское гражданство, угрожают или обманом пытаются рекрутировать в армию. С чем это связано и как избежать насильственной вербовки?

Российские власти все активнее пытаются пополнить ряды армии трудовыми мигрантами из Центральной Азии. На них устраивают рейды или облавы - нередко с применением насилия. Их прямо с улицы увозят в военкоматы и там убеждают или с помощью угроз и побоев вынуждают подписать контракты с министерством обороны. У них не принимают документы для получения российского гражданства, пока они не принесут справку из военкомата о подписании контракта о прохождении военной службы, а тем, кто получает российский паспорт, "в нагрузку" выдают повестку в военкомат.

В середине августа президентский Совет по правам человека предложил внести изменения в миграционное законодательство, сделав постановку на воинский учет обязательным условием для получения российского паспорта. А в конце августа депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, позволяющий лишать гражданства за уклонение от воинской обязанности, мобилизации или постановки на воинский учет. Если этот закон утвердят, коснется он лишь "новых россиян" - вчерашних иностранных граждан. О том, почему Минобороны так активно пытается укомплектовать армию мигрантами и как гастарбайтерам в России избежать насильственной вербовки, DW поговорила с правозащитниками по делам мигрантов.

"Мариуполь - это Московская область?"

Об агитации трудовых мигрантов на военную службу в армию РФ впервые стало известно полтора года назад - накануне российского полномасштабного вторжения в Украину. 20 февраля 2022 года узбекский блогер Бахром Исмаилов разместил на своем канале в YouTube ролик собственного изготовления, в котором агитировал мигрантов заключить контракт с Минобороны РФ и обещал, что через полгода службы они получат российское гражданство.

Валентина Чупик Фото: Privat

"С 22 февраля я стала получать вал сообщений о том, что граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и других мигрантов стали убеждать заключить контракт с Минобороны, - рассказывает DW известная правозащитница, юрист по делам мигрантов Валентина Чупик. - Мы с коллегами обнаружили видеоролик, снятый каким-то таджиком, который ехал за рулем грузовика по Украине и говорил, что он не понимал, что происходит, записался в российскую армию, а теперь не знает, останется ли жив".

Этот ролик с комментарием правозащитницы широко разошелся в социальных сетях. Чупик с коллегами развернули информационную кампанию против вступления в армию РФ, и число успешных вербовок уменьшилось. С лета 2022 года Минобороны стало агитировать мигрантов записываться на строительные работы в Луганске, Донецке и Мариуполе. Валентина Чупик говорит, что иногда жители Центральной Азии, которые не смогли разобраться в происходящем, подписывали контракты целыми бригадами.

"В октябре мне позвонили ребята из Узбекистана и спросили: "А Мариуполь - это Московская область"? Оказалось, что там, где они работали, им задерживали зарплату, и они огромным коллективом заключили контракт на строительные работы - якобы где-то в Подмосковье. Их посадили в автобусы с заклеенными окнами и повезли в неизвестном направлении. 20 автобусов по 53 человека. Приехав, они увидели, что вокруг одни руины, и до них стало доходить, что это не Московская область. У кого-то был мой телефон и они связались со мной. Я пришла в ужас, начала звонить в посольства Узбекистана в России, в Украине. Но связь с этими людьми пропала. Судя по тому, что они подписали контракты с Минобороны и по высказываниям сопровождавших их конвоиров, людей отправили в войска", - рассказывает Чупик.

Контракты с Минобороны вынуждают подписывать обманом

Вскоре правозащитникам стало известно еще об одной уловке, с помощью которой российские власти пытались укомплектовать армию выходцами из стран Центральной Азии. В миграционном центре "Сахарово" в Москве, куда мигранты приходили оформлять какие-либо документы - от получения патента на работу до продления вида на жительство, - их вынуждали подписывать контракты с Минобороны обманом.

"Подсовывают на подпись целую пачку документов - до 40 листов и дают полминуты на ознакомление. Позади стоит огромная очередь, времени прочитать нет, и многие расписываются, не глядя. А потом выясняется, что они подписали контракт на службу в армии РФ. Люди в панике звонят и спрашивают, что делать. И было очень много случаев, когда мигранты, несмотря на уже оформленные патенты, бросали все и в спешном порядке уезжали из России", - говорит Валентина Чупик.

В армию рекрутируют иностранцев из колоний и тюрем

Завербовать в российскую армию пытаются и мигрантов, нарушивших российское законодательство и находящихся в центрах временного содержания в ожидании депортации. Им предлагают подписать контракт с Минобороны, обещая после полугода службы в армии оформить гражданство и выдать российский паспорт, а если эти обещания не действовали, людей запугивали, угрожая, что о них "забудут" и они до конца жизни будут сидеть в спецприемниках, рассказывает Валентина Чупик. Рекрутируют и иностранцев, содержащихся в колониях и тюрьмах: заключенных избивают, пытают и угрожают изнасилованием, вынуждая записаться на службу в вооруженные силы РФ.

В российскую армию вербуют мигрантов из колоний и тюрем Фото: Filipp Kochetkov/Tass/imago images

"В январе 2023 года со мной связался отец парня, отбывающего наказание во Владимирской колонии номер шесть, - вспоминает Валентина Чупик. - Он рассказал, что туда приехал автозак раскрашенный в цвета хаки, в него загнали всех заключенных неславянской внешности и увезли в неизвестном направлении, сказав, что через две недели снова вернутся. Парень, который рассказал об этом, был в абсолютном ужасе: он лежал с гриппом в лазарете, и поэтому его не вывели на построение. Я обратилась к журналистам, они отправили в эту колонию запрос, и когда туда через две недели снова приехал автозак, начальник колонии сказал, что ему не нужны лишние проблемы, и развернул вербовщиков".

Правозащитница говорит, что примерно в это же время ей начало приходить огромное число сообщений из колоний по всей стране: "В мордовской колонии вербовщики прямо сказали, что приехали за всеми Бековыми, Куловыми и Оглы. Но начальник колонии неожиданно сказал, что руководитель мордовского УФСИНа против, и не позволил забрать людей. А начальник колонии в Иркутске, наоборот, вынуждал заключенных подписывать контракты, угрожая увеличением срока и переводом на строгий режим".

Гражданство РФ вместе с постановкой на воинский учет

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших на год контракт с Минобороны в период войны в Украине. После этого участились случаи, когда иностранцев, которые подают заявление на получение российского гражданства, отправляют за справкой в военкомат, где их пытаются вынудить заключить контракт с Минобороны.

Светлана Ганнушкина Фото: DW

"Сейчас эта практика особенно усилилась, - констатирует российская правозащитница, председатель Комитета "Гражданское содействие" и член Совета правозащитного центра "Мемориал" Светлана Ганнушкина. - У людей не принимают документы, необходимые для получения гражданства, без справки из военкомата. Это совершенно незаконно - нет никаких письменных распоряжений на этот счет. Поэтому в некоторых регионах это делают регулярно, в некоторых - редко, а в некоторых не делают совсем".

"Похищают и вербуют самых беззащитных"

Многочисленные попытки принудительно рекрутировать иностранцев Светлана Ганнушкина объясняет желанием российских властей увеличить численность российских вооруженных сил. "Для продолжения сегодняшней внешней политики российским властям не хватает солдат, поэтому они хотят насытить армию пушечным мясом", - считает она.

Валентина Чупик, в свою очередь, связывает давление на мигрантов с неудачами России на фронте, с предвыборной кампанией и "с традиционным российским расизмом и нацизмом, который сейчас культивируют как государственную идеологию". "Перед каждыми новыми выборами в России разжигают мигрантофобию. Сейчас придумали ее новую форму - принудительную вербовку. Похищают и вербуют самых беззащитных, за кого больше некому заступиться. Это попытка гарантированно набрать тех, кто не будет сопротивляться", - говорит правозащитница.

В странах Центральной Азии наемничество преследуется по закону

Во всех без исключения странах Центральной Азии служба в армии иностранного государства считается преступлением, подпадая под статью о наемничестве. Поэтому мигрантов, согласившихся подписать контракт с Минобороны России, в случае возвращения на родину ожидает уголовное преследование. Сроки лишения свободы по этой статье составляют от 5 до 12 лет в Таджикистане, от 5 до 10 лет в Узбекистане и от 10 до 12 лет в Кыргызстане.

В странах Центральной Азии наемничество уголовно преследуется Фото: RIA Novosti/SNA/IMAGO

Посольства этих стран уже предупредили своих граждан о неизбежной уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории иностранных государств. Исламское духовенство Узбекистана даже выпустило фетву - закон, запрещающий участие мусульман в войне России против Украины. Силовые структуры Таджикистана составляют списки таджикских "наемников", воюющих в Украине в рядах российских ВС. В мае 2023 года в Бишкеке был приговорен к 10 годам колонии за наемничество гражданин Кыргызстана, год воевавший в составе российских войск в Украине и вернувшийся на родину. Против еще одного гражданина Кыргызстана возбуждено уголовное дело по той же статье, но он по-прежнему находится в России.

Как избежать насильственной вербовки

Сколько уроженцев из стран Центральной Азии воюют на территории Украины в составе российской армии, неизвестно. По некоторым данным, число мигрантов, которых завербовали в армию РФ, может составлять десятки тысяч.

Есть ли какие-то способы, с помощью которых гастарбайтеры могут избежать насильственной вербовки в российскую армию? Юрист Валентина Чупик советует мигрантам, прежде всего, не обращаться за российским гражданством. "Первое, о чем нужно подумать людям, насколько им вообще нужна Россия, - говорит правозащитница. - Мы эвакуировали несколько тысяч человек, и все они успешно нашли себя в других странах". По ее словам, многие выходцы из стран Центральной Азии сейчас учат украинский язык и после окончания войны собираются поехать восстанавливать Украину.

Правозащитница также советует внимательно читать все документы, прежде чем их подписывать. "Если на вас давят или угрожают - порвите эту бумагу, или напишите "Не согласен", - говорит она. В том случае, если сотрудники паспортного стола или других ведомственных органов не принимают документы без справки из военкомата, Чупик советует мигрантам попросить письменного отказа в приеме документов. "Включите видеозапись в прямом эфире в любой социальной сети и требуйте либо принять у вас документы, либо выдать письменную справку. До сих пор это прекрасно работало", - заверяет она.

Тот же совет дает и Светлана Ганнушкина. "У любого человека есть право посоветоваться с юристом - даже в случае задержания, ареста или лишения свободы, - напоминает председатель Комитета "Гражданское содействие". - У нас в большинстве регионов есть адвокаты, к которым можно обратиться. Звоните к нам на "горячую линию", мы найдем адвоката или юриста, который даст бесплатную консультацию".

Юрист Валентина Чупик также призывает мигрантов, которые столкнулись со случаями насильственной вербовки, связаться с ней по телефонам, номера которых можно найти в интернете. При этом она подчеркивает, что все консультации для мигрантов бесплатны. "У нас есть юристы, говорящие на русском, узбекском, таджикском, киргизском, армянском языках. В таких ситуациях для людей намного безопаснее говорить с адвокатом на том языке, которого ФСБ не понимает", - констатирует правозащитница.

Смотрите также: