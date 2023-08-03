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Романова: РФ массово вербует для фронта женщин в тюрьмах

Александра Иванова
18 мин. назад

Активная вербовка женщин-заключенных идет на оккупированных территориях и на юге России, рассказала основательница проекта "Русь сидящая".

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Заключенные женской колонии в Краснодарском крае
Заключенные женской колонии в Краснодарском крае (фото из архива)Фото: Roman Sokolov/TASS/dpa/picture alliance

В России идет массовая вербовка женщин - заключенных колоний для участия в войне против Украины. Об этом рассказала основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью Telegram-каналу "Можем объяснить" в четверг, 3 августа.

По словам Романовой, до последнего времени активная вербовка женщин шла на оккупированных территориях Украины. В частности, 50 заключенных, по ее данным, пошли воевать из женской колонии города Снежное в Горловском районе Донецкой области. Кроме того, Романовой известно о 100 успешных случаях вербовки женщин в колониях на юге России, в частности, в Липецкой области.

"В Липецке была именно массовая вербовка. Знаю, что женщины выбывали даже из московских СИЗО", - сообщила правозащитница. О том, что около 30 осужденных женщин из ИК-7 в селе Новоуглянка в Усманском районе Липецкой области согласились отправиться воевать против Украины, 1 августа написал Telegram-канал SOTA.

По сведениям журналистов, пообщавшихся с родственниками заключенных, женщины заключили контракт на два года с Минобороны РФ.

Почему женщины идут на войну с Украиной

По мнению Ольги Романовой, "в отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде" и идут воевать даже охотнее мужчин. "Мы можем ждать новостей и из других женских зон", - прогнозирует она.

По свидетельствам пленных зэков, о которых знает Романова, женщины воюют в подразделениях штурмовиков Минобороны. У многих позывной "Волчица". Их содержат вместе с мужчинами, но воюют они отдельно, указала собеседница "Можем объяснить".

Telegram-канал напоминает, что в принятом 24 июня Госдумой законе, предусматривающем прекращение уголовного преследования в отношении записавшихся на войну, пол добровольцев не оговаривается. "Женщина теперь тоже может отправиться воевать в Украину и избежать наказания", - констатирует Романова в этой связи.

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Интервью основательницы проекта "Русь сидящая" Ольги Романовой Telegram-каналу "Можем объяснить"

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