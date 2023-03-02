СМИ: Суды РФ дают отсрочки осужденным по уголовным делам

Участие в войне помогает избежать наказания как осужденным, так и заключенным, пишет "Верстка".

С началамобилизации российские суды предоставляют отсрочки от исполнения наказания осужденным на обязательные и исправительные работы, если они согласны отправиться воевать в Украину. Об этом в четверг, 2 марта, пишет издание "Верстка", ссылаясь на решения в базах судов Москвы, Саратовской, Пермской, Амурской и Еврейской автономной областей.

В проанализированных делах, число которых не уточняется, отсрочку давали осужденным за побои, кражи, вождение в пьяном виде, злостную неуплату алиментов и хранение наркотиков. Осужденные обращались в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора. Выявлены случаи, когда сотрудники ФСИН сами просили суд предоставить осужденным отсрочку, а прокуратура поддерживала осужденных. Суды удовлетворяли ходатайства в случае согласия осужденных поехать на фронт. К ним применялась статья 398 УПК РФ, которая предусматривает возможность отсрочки исполнения приговора "в исключительных обстоятельствах".

В ряде случаев на фронт таким образом отправлялись осужденные, которые уже отбыли большую часть наказания. Житель города Энгельс Алексей Лушин был осужден по статье 264.1 УК за вождение в состоянии опьянения. Его приговорили к 300 часам обязательных работ, из которых на момент начала мобилизации он отработал 216 часов. Лушин попросил отсрочку, суд удовлетворил ходатайство, пишет издание "Верстка".

Воевать отправляются заключенные в обмен на помилование

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", позволяющие призывать осужденных по тяжким статьям на военную службу.

В июле 2022 года появились первые сообщения о вербовке заключенных для участия в военных действиях России в Украине. СтруктурыЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в обмен на полугодовую службу в армии обещают заключенным помилование. Официальные подтверждения о числе помилований не опубликованы.

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