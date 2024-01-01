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В новогоднюю ночь в России массово задерживали мигрантов

Александра Иванова
1 января 2024 г.

В отделы полиции Санкт-Петербурга из центра города за ночь, по данным газеты "Фонтанка", были доставлены около 3000 иностранных граждан.

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Полицейский на фоне Кремля в Москве 31 декабря 2023 года
Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

В Москве и Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 1 января, полиция устроила облавы на мигрантов, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы.

Как пишет газета The Moscow Times, в столице РФ во время праздничных гуляний полицейские отлавливали иностранцев из ближнего зарубежья и увозили их в автозаках под предлогом "поиска правонарушений в базе". По данным Telegram-канала Sota, был задержан даже мужчина в костюме Деда Мороза: "Он оказался таджиком".

То же, как сообщает онлайн-издание "Бумага", происходило в Санкт-Петербурге у станций метро "Гостиный двор" и "Адмиралтейская", причем задержания у станции "Гостиный двор" были более массовыми.

Онлайн-издание "Фонтанка"указывает, что в общей сложности в отделы полиции из центральной части Петербурга в новогоднюю ночь были доставлены около 3000 иностранных граждан. "Более 600 из доставленных находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они получили на Новый год "подарки" в виде административных протоколов. Более сотни человек при этом могут быть выдворены за пределы РФ", - уточняется в публикации.

В прошлую новогоднюю ночь в Москве и Петербурге тоже проходили массовые облавы на мигрантов, напоминает The Moscow Times. Газета приводит слова правозащитницы Валентины Чупик о том, что "с начала лета 2023 года российские силовики получили указание проводить рейды в поисках мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство, чтобы отправлять их в военкоматы для постановки на воинский учет".

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Политика8 июня 2016 г.02:29 мин.

Статья газеты The Moscow Times обоблавах на мигрантов в Москве и Санкт-Петербурге

Полиция в Москве и Петербурге устроила массовые облавы на мигрантов в новогоднюю ночь
www.moscowtimes.ru
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