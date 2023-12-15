В РФ впервые лишили гражданства за отказ от воинского учета

Суд в Челябинске лишил приобретенного гражданства братьев 21 и 24 лет, уклонившихся от воинского учета. Они должны покинуть Россию, заявили в ГУ МВД.

Российский суд впервые лишил приобретенного гражданства в связи с уклонением от воинского учета. Челябинский областной суд подтвердил принятое в этой связи решение нижестоящей судебной инстанции, сообщила в пятницу, 15 декабря, пресс-служба регионального ГУ МВД.

Проживающие в Челябинской области братья 21 и 24 лет, ранее являвшиеся гражданами одной из республик бывшего СССР, при подаче заявления на приобретение гражданства РФ "предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность", утверждает ведомство. По его данным, в поле зрения правоохранителей они попали в ходе операции "Нелегальный мигрант".

"Согласно ст.10 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", при приобретении гражданства РФ для граждан, подлежащих постановке на воинский учет, установлена обязанность явиться для этого в двухнедельный срок в военный комиссариат", - указывается в заявлении.

Первый в РФ случай лишения гражданства за отказ встать на учет

Как указала в интервью "Интерфаксу" начальник отдела Управления по вопросам миграции челябинского ГУ МВД Елена Довбенко, решение стало прецедентом по лишению гражданства РФ на подобном основании. "Мы первыми в России приняли такое решение. Когда подают на гражданство, подписывают заявление, что гражданин обязуется соблюдать законодательство, Конституцию РФ. В данном случае двое молодых людей <...> не выполнили обязательство", - заявила она.

Довбенко также сообщила, что на основании решения суда мужчины должны покинуть РФ. "Исполнение решения суда находится на нашем контроле. У них будут изъяты паспорта, и они должны выехать в добровольном порядке. В случае отказа выполнить решение добровольно, иностранные граждане будет депортированы", - добавила она.

СМИ неоднократно сообщали о вербовке на войну против Украины проживающих в РФ мигрантов. В частности, "Важные истории" писали о требовании Москвы к регионам о привлечении выходцев из других стран и других уязвимых граждан к военной службе по контракту. Кроме того, иностранцев в армию РФ вербуют и за пределами России. Среди прочего о таких случаях известно в Сербии, Непале и на Кубе.

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